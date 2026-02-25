230 nhiệm vụ cụ thể đưa Nghị quyết 79, Nghị quyết 80 sớm đi vào cuộc sống

(TBTCO) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, Chính phủ đã ban hành 2 Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW với tổng cộng có 230 nhiệm vụ.

Sáng 25/2, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã truyền đạt chuyên đề "Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW".

Thiết kế các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù cho 2 lĩnh vực

Theo Phó Thủ tướng, thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kết luận của Bộ Chính trị, Đảng ủy Chính phủ đã ban hành 2 Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW.

Việc xây dựng chương trình hành động hướng tới mục tiêu thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ các chủ trương chiến lược của hai Nghị quyết quan trọng này. “Một thời gian dài chúng ta có bất cập là nghị quyết thì rất sáng suốt nhưng không được thể chế hóa, nên chậm đi vào cuộc sống. Lần này, chương trình hành động là phải thể chế hóa được các chủ trương lớn của Đảng” - Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trình bày tại Hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Trên cơ sở thể chế hoá này, sẽ có hành lang pháp lý để bố trí nguồn lực và các điều kiện bảo đảm cho thực hiện Nghị quyết. Việc xây dựng chương trình hành động cũng sẽ xác định rõ nhiệm vụ phải làm, phân công cơ quan chủ trì gắn với lộ trình và sản phẩm đầu ra cụ thể, bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống.

Về nhiệm vụ đã được thiết kế trong chương trình hành động của Chính phủ đối với 2 Nghị quyết, Phó Thủ tướng cho hay có tổng cộng có 230 nhiệm vụ. Trong đó, đối với Nghị quyết số 79 có 99 nhiệm vụ và Nghị quyết số 80 có 131 nhiệm vụ.

Những nhiệm vụ này xoay quanh những nội dung cốt lõi là: Xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ cho thực hiện nghị quyết; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hạ tầng chiến lược; thiết kế các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù cho 2 lĩnh vực này, đảm bảo cho các nghị quyết được thực thi; xác định nội hàm các nhiệm vụ, có phân công lộ trình cho các cơ quan, địa phương.

Bên cạnh nội dung chung nêu trên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã đề cập đến các nhóm nhiệm vụ cụ thể liên quan đến 2 nghị quyết.

Theo đó, đối với Nghị quyết số 80-NQ/TW, về nhóm nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ tư duy, thống nhất cao về nhận thức và hành động đã xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể là: Quán triệt Nghị quyết số 80-NQ/TW một cách sâu sắc về vai trò nền tảng, sức mạnh nội sinh của văn hóa đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Lồng ghép yêu cầu phát triển văn hóa trong hoạch định chiến lược, xây dựng quy hoạch và xây dựng các dự án phát triển kinh tế xã hội…

Tiếp đó, nhóm nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế tạo đột phá, xác định các nhiệm vụ cụ thể là: Ban hành Nghị quyết của Quốc hội với các đột phá về mô hình hợp tác công - tư (PPP) trong thiết chế văn hóa và Quỹ văn hóa, nghệ thuật; cơ chế tài chính ưu tiên. Xây dựng mới các Luật (Hoạt động nghệ thuật, Văn học, Bản quyền tác giả, Công nghiệp văn hóa) và sửa đổi, bổ sung các luật hiện hành (Xuất bản, Thể dục thể thao, Du lịch, Thư viện, Điện ảnh, Di sản văn hóa). Rà soát, sửa đổi các quy định pháp luật về ưu đãi đầu tư, hỗ trợ thuế, đất đai, đấu thầu và cơ chế tài chính. Xây dựng Nghị định về đặt hàng sáng tạo, phổ biến các tác phẩm văn hóa nghệ thuật có giá trị cao và Nghị định về hạ tầng văn hóa số, quản lý dữ liệu cùng không gian văn hóa số…

Nhóm nhiệm vụ về xây dựng con người văn hóa và môi trường văn hóa xác định các nhiệm vụ cụ thể là: Triển khai đồng bộ hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam. Gắn kết gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức, nghệ thuật từ mầm non đến đại học, xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật. Gắn thế trận văn hóa với quốc phòng, an ninh.

Toàn cảnh Hội nghị sáng 25/2. Ảnh: Đức Thanh

Phân bổ ngân sách cho văn hoá theo hiệu quả đầu ra

Nhóm nhiệm vụ về đổi mới phương thức quản lý và chuyển đổi số, xác định các nhiệm vụ cụ thể là: Đổi mới phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Vận hành mô hình quản trị điện tử, xử lý nhanh vi phạm. Tổ chức lại đơn vị sự nghiệp bảo đảm tinh gọn, tự chủ. Vận hành hạ tầng dữ liệu văn hóa quốc gia liên thông…

Cùng với đó là các nhóm nhiệm vụ về xây dựng hệ sinh thái văn hóa và sáng tạo; nhóm nhiệm vụ về công nghiệp văn hóa và thương hiệu quốc gia; nhóm nhiệm vụ về nguồn lực, hạ tầng và nhân lực; nhóm nhiệm vụ về Hội nhập quốc tế về văn hóa…

Ở nhóm nhiệm vụ về nguồn lực, Phó Thủ tướng cho biết sẽ triển khai quyết liệt Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Đổi mới cơ chế quản lý tài chính, bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho lĩnh vực văn hóa. Đặc biệt, phần phân bổ 2% ngân sách này sẽ được chi theo kết quả đầu ra. Thiết lập cơ chế linh hoạt nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa dài hạn và minh bạch.

Với Nghị quyết số 79-NQ/TW, đối với nhóm nguồn lực đất đai, tài nguyên, chương trình hành động xác định các nhiệm vụ cụ thể là: Rà soát, sửa đổi Luật Đất đai hướng tới phân cấp mạnh mẽ, cương quyết thu hồi đất bỏ hoang, lãng phí. Số hóa, làm sạch và liên thông toàn bộ hệ thống dữ liệu đất đai trên toàn quốc. Tiến hành thăm dò, thống kê toàn diện khoáng sản quốc gia để điều phối thống nhất. Lập quy hoạch tích hợp không gian ngầm với quy hoạch đô thị hiện đại…

Tiếp đó là nhóm nguồn lực tài sản kết cấu hạ tầng, xác định các nhiệm vụ cụ thể là: Hoàn thiện đồng bộ chính sách về quản lý, sử dụng và khai thác các loại tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý. Hoàn thiện các quy định pháp luật về xây dựng (liên quan tới định mức, đơn giá, cách tính toán chi phí xây dựng) đối với các dự án có tính chất "đa ngành, đa mục tiêu".

Áp dụng các loại thuế mới liên quan đến tài sản

Ở nhóm nguồn lực ngân sách nhà nước, các nhiệm vụ cụ thể được xác định là: Áp dụng các loại thuế mới liên quan đến tài sản, mức phát thải carbon theo thông lệ quốc tế; Thiết lập nguyên tắc hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội trong chính sách thu ngân sách…

Đối với nhóm nguồn lực dự trữ quốc gia, quỹ tài chính ngoài ngân sách và vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các nhiệm vụ cụ thể là: rà soát danh mục hàng hoá và củng cố hệ thống kho tàng dự trữ quốc gia; ban hành cơ chế đặc thù, linh hoạt trong luân chuyển, xuất cấp hàng dự trữ ứng phó khẩn cấp; cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp tham gia một số hoạt động dự trữ quốc gia theo nguyên tắc thị trường; sáp nhập, giải thể dứt điểm các quỹ tài chính ngoài ngân sách hoạt động kém hiệu quả, trùng lặp, ủy thác việc quản lý quỹ tài chính nhà nước cho các tổ chức ngân hàng, công ty tài chính chuyên nghiệp. Không hình thành mới các quỹ ngoài ngân sách trừ trường hợp cực kỳ cấp bách…

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Ở nhóm nhiệm vụ về đổi mới quản trị doanh nghiệp nhà nước, các nhiệm vụ cụ thể gồm: Áp dụng nguyên tắc quản trị doanh nghiệp hiện đại theo tiêu chuẩn OECD; Đổi mới phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm; chỉ tiền kiểm khi thực sự cần thiết; Đổi mới cơ chế đánh giá hiệu quả doanh nghiệp nhà nước bằng kết quả cuối cùng; Thực hiện hạch toán tách bạch giữa nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ chính trị, quốc phòng…

Trong nhóm nhiệm vụ về cơ cấu lại vốn và phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước, xác định các nhiệm vụ cụ thể là: Có cơ chế chính sách đặc thù cho phép doanh nghiệp có vai trò dẫn dắt được sử dụng toàn bộ nguồn thu từ thoái vốn để tái đầu tư; Ban hành cơ chế cho Công ty Mua bán nợ Việt Nam tham gia xử lý nợ xấu theo nguyên tắc thị trường; Xây dựng cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước nhằm tiến tới hình thành Quỹ đầu tư quốc gia…

Bên cạnh đó là các nhóm nhiệm vụ về thúc đẩy khoa học công nghệ và chuyển đổi số; nhóm nhiệm vụ về nâng cao hiệu quả tổ chức tín dụng nhà nước; nhóm nhiệm vụ về đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập…

Theo đó sẽ cơ cấu lại toàn diện Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Các tổ chức tín dụng nhà nước phải số hóa dịch vụ, thực hiện quản lý vốn theo thời gian thực. Ưu tiên tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận để lại nhằm bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu.

Áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ hấp thụ khí nhà kính và mô hình kinh doanh số. Thành lập các trung tâm nghiên cứu, quỹ đầu tư mạo hiểm trong doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp nhà nước tiên phong thực hiện mua bán sáp nhập gắn với hoạt động chuyển giao công nghệ lõi…

Chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực phù hợp sang mô hình doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Chuyển mạnh phương thức cấp phát kinh phí sang cơ chế đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công. Sửa đổi quy định cho phép đơn vị tự chủ được chi trả lương, chế độ đãi ngộ chuyên gia như doanh nghiệp…