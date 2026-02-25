Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy sản xuất, kinh doanh ngay sau kỳ nghỉ Tết

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán phải khẩn trương, tập trung xử lý công việc với tinh thần "làm việc sớm, vào việc ngay", thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất - kinh doanh để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Ảnh minh họa.

Chỉ thị nêu rõ, thời gian tới, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức và thời cơ, thuận lợi đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán phải khẩn trương, tập trung xử lý công việc với tinh thần "làm việc sớm, vào việc ngay" theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư; quyết liệt, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tạo đột phá phát triển; thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất - kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững; phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2026

Thủ tướng chỉ đạo theo dõi sát biến động giá cả, thị trường sau Tết, nhất là hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu và các nguyên liệu đầu vào quan trọng phục vụ sản xuất; chủ động, kịp thời có các giải pháp điều tiết cung cầu, bình ổn thị trường, điều tiết sản xuất, không để thiếu hàng, sốt giá.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí; rà soát, cắt giảm các khoản chi chưa thật sự cần thiết, ưu tiên bố trí nguồn lực cho các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2026, nhất là các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia; kiểm tra, đôn đốc, thúc đẩy triển khai các dự án, công trình đã tổ chức khởi công trong năm 2025. Khẩn trương hoàn thành phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026, phân bổ vốn ngân sách nhà nước nguồn chi thường xuyên năm 2026 cho các chương trình mục tiêu quốc gia; chủ động rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của từng dự án, phấn đấu giải ngân đầu tư công đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Thực hiện đầy đủ, hiệu quả chính sách an sinh xã hội

Thủ tướng yêu cầu thực hiện đầy đủ, hiệu quả chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nhất là chính sách ưu đãi người có công, giảm nghèo, chăm lo đời sống người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em mồ côi.

Tập trung nguồn lực xây dựng, bảo đảm chất lượng các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết, nhất là các dự án luật trình tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Khẩn trương xây dựng, ban hành hoặc trình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, bảo đảm văn bản có hiệu lực đồng thời với luật, nghị quyết hoặc nội dung giao quy định chi tiết.

Thực hiện hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030. Tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh…

Điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung khai thác hiệu quả dư địa của chính sách tài khóa để hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, bảo đảm nợ công, bội chi ngân sách nhà nước trong giới hạn quy định.

Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia kịp thời xuất cấp gạo, hàng dự trữ quốc gia đúng đối tượng, hỗ trợ kịp thời cho người dân, nhất là trong giai đoạn giáp hạt, tại các địa bàn xảy ra thiên tai, bão lũ... Khẩn trương phân bổ vốn ngân sách nhà nước nguồn chi thường xuyên năm 2026 cho các Chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện ngay việc hướng dẫn tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên để bổ sung chi cho an sinh xã hội, các khoản chi cần thiết khác theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 7/2/2026; tiết kiệm 5% chi đầu tư phát triển để đưa vào xây dựng tuyến đường sắt huyết mạch Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Chuyển đổi số toàn diện trong quản lý thuế, xây dựng cơ quan thuế hiện đại, chuyên nghiệp, lấy dữ liệu làm trung tâm và ứng dụng công nghệ số làm nền tảng. Tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, bảo đảm ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả.

Triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Thủ tướng chỉ đạo điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác, kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026 bình quân khoảng 4,5%.

Điều hành lãi suất, tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế; điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp, ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững. Giao nhiệm vụ cho các ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí, ứng dụng công nghệ số, cắt giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm chi tiêu, giữ nguyên lãi suất ngân hàng ổn định như những năm trước đây.

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng kinh tế; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Theo dõi sát thị trường vàng, triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh vàng phù hợp với chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền. Khẩn trương báo cáo Thường trực Chính phủ về việc nghiên cứu, đánh giá, xem xét đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia, không để chậm trễ hơn nữa.

Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh ngay sau kỳ nghỉ Tết

Đặc biệt, Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy sản xuất, kinh doanh ngay sau kỳ nghỉ Tết, đưa vào vận hành các dự án sản xuất công nghiệp phục vụ cho xuất khẩu và tiêu dùng. Tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thị trường ngoài nước. Nắm bắt thông tin, tình hình sản xuất, diễn biến cung cầu thị trường nông sản trong nước; hỗ trợ các địa phương quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm…

Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, tổ chức thi công các dự án bảo đảm khởi công, hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ theo kế hoạch, nhất là các dự án, công trình trọng điểm. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án bất động sản, nhà ở xã hội, phấn đấu năm 2026 hoàn thành trên 110 nghìn căn hộ nhà ở xã hội.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chủ tịch, tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt, nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia, dân tộc; phấn đấu tăng trưởng sản lượng hoặc doanh thu năm 2026 từ 10% trở lên; đẩy nhanh tiến độ dự án hạ tầng trọng điểm được giao, tiếp tục đề xuất dự án đầu tư mới; chủ động kế hoạch đón người lao động trở lại làm việc ngay sau kỳ nghỉ Tết, tổ chức sản xuất ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm mới.