Việt Nam - Campuchia đẩy mạnh hợp tác kinh tế và an ninh biên giới

(TBTCO) - Nhân dịp tham dự Cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng ta với Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và Cuộc gặp giữa Người đứng đầu 3 Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào, ngày 6/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhằm đánh giá kết quả hợp tác đạt được thời gian qua, đồng thời trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương thời gian tới.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Chính phủ Campuchia do Thủ tướng Hun Manet lãnh đạo đã giành được nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; tin tưởng Campuchia tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Campuchia Hun Manet chúc mừng Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đep, nhấn mạnh thành công của Đại hội là minh chứng sinh động cho sự đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin vững chắc của nhân dân Việt Nam đối với đường lối lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng thời, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ đạt tăng trưởng 2 con số, hoàn thành mục tiêu trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Hai Thủ tướng cùng nhận định rằng, trong một năm qua Chính phủ hai nước đã thực hiện hiệu quả Kết luận của cuộc gặp 2 Đảng, 3 Đảng (2/2025), phối hợp triển khai các kế hoạch hợp tác với tinh thần chủ động, quyết liệt, hiệu quả và đã đạt được nhiều kết quả thực chất.

Quan hệ chính trị - đối ngoại không ngừng được củng cố và tăng cường. Các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục phát huy hiệu quả. Hợp tác quốc phòng - an ninh ngày càng thực chất. Hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư tăng trưởng mạnh mẽ với kim ngạch thương mại hai nước đạt 11,33 tỷ USD trong năm 2025, tăng 11,7% so với năm 2024.

Hợp tác biên giới lãnh thổ đạt nhiều tiến triển đáng ghi nhận, thể hiện thiện chí và quyết tâm của hai bên trong việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Hợp tác giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân được quan tâm, thúc đẩy.

Bên cạnh những mặt tích cực của việc khai trương cửa khẩu, hai Thủ tướng cùng cho rằng 2 bên cần phối hợp tốt trong quản lý, giữ vững an ninh - trật tự khu vực biên giới, ngăn ngừa tội phạm xuyên biên giới, buôn lậu và các hoạt động phi pháp. Đồng thời, sớm ký kết “Hiệp định về quản lý cửa khẩu” và “Hiệp định về quy chế quản lý biên giới” nhằm tạo thuận lợi cho giao thương biên mậu, quản lý cửa khẩu, đáp ứng mục tiêu phát triển của hai nước trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi hội kiến. Ảnh: TTXVN

Trên nền tảng những thành tựu đạt được và Kết quả cuộc gặp 2 Đảng, 3 Đảng, 3 Thủ tướng vừa diễn ra, hai Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, chú trọng tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi đoàn trên tất cả các cấp, các kênh, phát huy các cơ chế hợp tác song phương hiện có; củng cố hợp tác quốc phòng - an ninh; thực hiện nhất quán nguyên tắc không để các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia; duy trì an ninh trật tự khu vực biên giới, phòng chống tội phạm xuyên biên giới.

Hai bên nhất trí thúc đẩy sớm thống nhất Đề án “Cơ chế hợp tác kinh tế mới liên kết chặt chẽ hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia” đến năm 2035, tầm nhìn 2050; thúc đẩy nghiên cứu thống nhất phương án kết nối cao tốc TP. Hồ Chí Minh/Mộc Bài - Bavet/Phnom Penh; đẩy mạnh hợp tác mua bán và chế biến các sản phẩm nông nghiệp, nông công nghiệp.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đường biên giới hai nước hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững, hai Thủ tướng khẳng định tiếp tục phối hợp xử lý thỏa đáng, kịp thời các vấn đề phát sinh, trong đó có việc bảo vệ bền vững môi trường ở khu vực biên giới; thúc đẩy đàm phán, giải quyết khoảng 16% đường biên giới chưa hoàn thành phân giới cắm mốc, phối hợp quản lý biên giới cả trên bộ và trên biển với tinh thần hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và phù hợp luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm giải quyết vấn đề địa vị pháp lý để người gốc Việt tại Campuchia ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển thịnh vượng của Campuchia và quan hệ hữu nghị hai nước.