Chiều 6/2, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia đã trải nghiệm không gian tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. Tại hội chợ, Phó Thủ tướng đã dành thời gian thăm quan các gian hàng, trải nghiệm sản phẩm; động viên các doanh nghiệp, địa phương tham gia hội chợ.

75% các gian hàng có doanh thu tăng cao

Báo cáo nhanh với Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), Trưởng Ban Tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 cho biết, tính đến ngày 5/2, số lượng khách tham quan, giao dịch tại hội chợ đạt trên 100.000 lượt người trong 4 ngày hội chợ. Lượng khách đến hội chợ ngày một gia tăng. Trong đó, lượng khách tăng cao vào thời điểm sau 10h sáng và sau 7h tối.

Để phục vụ hiệu quả hơn cho phân khúc khách hàng đến tham quan, giao dịch, mua hàng vào buổi tối, Ban Tổ chức hội chợ đã quyết định kéo dài thời gian mở cửa hội chợ thêm 1 tiếng (đến 22h00 hàng ngày các ngày cuối tuần từ 6 - 8/2/2026).

Ban Tổ chức thông tin, doanh thu của các khu gian hàng địa phương trung bình khoảng 50 triệu - 500 triệu đồng, trong đó, tỉnh Sơn La, Lào Cai nằm trong top doanh thu cao đạt đến hàng tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp trong các phân khu do Bộ Công thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có đa dạng các chương trình khuyến mại, kích cầu, đưa thêm những sản phẩm chất lượng, có mẫu mã đẹp, đa dạng đến hội chợ. Đến ngày 05/2/2026, 75% các gian hàng có doanh thu tăng cao hơn so với 03 ngày đầu hội chợ.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thưởng thức sản phẩm trà Sơn La.

Bộ Công thương đã đề nghị các ngân hàng, Viettel Post, VnPost cung cấp ngay các dịch vụ thanh toán, vận chuyển hàng hóa cho các chủ thể tham gia hội chợ. Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEC) đã cung cấp làn đẩy trong khuôn viên hội chợ tạo điều kiện thuận lợi cho khách tham quan; cho phép taxi vào đón khách trong sân hội chợ và tăng chuyến xe vận chuyển du khách vào ra khuôn viên hội chợ.

Bà Phạm Thị Hiền - Phó Tổng Giám đốc Công ty VEC cho biết, bên cạnh việc bố trí xe điện chở bà con đi từ bãi xe bus, VEC còn hỗ trợ người dân vận chuyển hàng từ trong khuôn viên hội chợ ra xe, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân. VEC cũng đã mở rộng bãi đậu xe, tạo điều kiện cho người tiêu dùng thuận tiện nhất khi tham gia hội chợ; tăng cường an ninh, sơ cứu y tế và tặng các code giảm giá Xanh SM cho người tiêu dùng…

Dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, hàng hóa chất lượng

Thăm quan, trải nghiệm không gian Hội chợ Mùa Xuân, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: “Sau lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân, tôi trở lại hội chợ với tư cách một người dân, để hoà mình vào không khí chung của sự kiện. Qua quan sát thực tế, tôi ghi nhận hội chợ đã đạt được một số mục tiêu quan trọng mà chúng ta cần tiếp tục duy trì”.

Trước hết, công tác trang hoàng, thiết kế không gian, trưng bày các gian hàng, từ góc độ thẩm mỹ, mỹ thuật đến yếu tố văn hoá, cơ bản đã đáp ứng yêu cầu của Ban Tổ chức và Ban Chỉ đạo đề ra; tạo dựng được không gian thực sự để người dân đến tham quan, trải nghiệm và hưởng thụ sắc xuân.

Thứ hai, đây là Hội chợ Mùa Xuân lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Không gian hội chợ rất rộng rãi; các gian hàng được bố trí ngăn nắp, khoa học, tạo cảm giác yên bình... đúng với tinh thần đến để hưởng thụ mùa xuân.

Thứ ba, Phó Thủ tướng đánh giá công tác dịch vụ và tổ chức hội chợ được triển khai tương đối thuận lợi, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, vừa tham quan, mua sắm, vừa chuẩn bị cho dịp tết...

“Mặc dù Ban Tổ chức đã triển khai tốt các dịch vụ vận chuyển, giao hàng từ nơi mua đến tận gia đình người dân, song tâm lý “đi chợ về” vẫn rất đặc trưng. Cá nhân tôi cũng vậy, vẫn muốn mang sản phẩm về ngay để giới thiệu, chia sẻ với người thân hôm nay mình đã mua được những gì, thay vì phải chờ đợi hàng hóa được chuyển về sau. Vì vậy, tôi cho rằng cách tổ chức này là rất phù hợp với tâm lý người tiêu dùng” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tìm hiểu về sản phẩm tại các gian trưng bày.

Trực tiếp tham quan các gian hàng, kể cả gian hàng của các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, Phó Thủ tướng ghi nhận mẫu mã sản phẩm rất đẹp, chất lượng bảo đảm, nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.

Như vậy, người dân đến hội chợ không chỉ mua sắm mà còn được thưởng thức đặc sản của các vùng miền, góp phần mang lại một cái tết ấm cúng, sung túc.

Ban Tổ chức đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, lực lượng quản lý thị trường của TP. Hà Nội thường xuyên kiểm tra chất lượng hàng tiêu dùng đưa vào hội chợ để ngăn chặn hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, được người tiêu dùng đánh giá tốt về chất lượng.

Qua ghi nhận thực tế của lực lượng quản lý thị trường, có thể thấy chất lượng hàng hóa tại hội chợ bảo đảm tốt. Hàng hóa Việt Nam chiếm tỷ lệ rất cao, có thể trên 90% là sản phẩm sản xuất tại Việt Nam, do chính người nông dân và doanh nghiệp Việt Nam làm ra, với chất lượng tốt, mẫu mã và bao bì ngày càng được cải thiện.

Chuẩn bị sẵn sàng cho những ngày “cao điểm” cuối tuần

Bên cạnh việc đánh giá cao những kết quả thời gian qua, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị, trong thời gian tới, Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện và làm tốt hơn nữa công tác chuẩn bị, đặc biệt cho dịp cuối tuần dự kiến người dân sẽ đến hội chợ rất đông.

Trước hết, đề nghị các cơ quan truyền thông tiếp tục duy trì, làm tốt công tác truyền thông để càng nhiều người dân tham gia hội chợ càng tốt.

“Không nhất thiết là đến đây phải mua sắm thật nhiều, mà trước hết là hiểu được không gian, quy mô, giá trị văn hoá của hội chợ, để người dân được hưởng thụ không khí mùa xuân. Tôi rất mừng vì công tác truyền thông đã góp phần tạo ra hiệu ứng tích cực như vậy” - Phó Thủ tướng chia sẻ.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra mã vạch mặt hàng cà phê Buôn Ma Thuột.

Về hàng hoá, dịch vụ phục vụ cho hội chợ, Phó Thủ tướng đề nghị các tỉnh thành, doanh nghiệp chuẩn bị hàng hoá cho những ngày sắp tới, tránh tình trạng chỉ mang hàng hoá đến trưng bày, không sẵn hàng cho bà con mua sắm.

Phó Thủ tướng gợi ý Ban Tổ chức cũng cần tính đến việc mời thêm các nhân vật thể thao, văn hóa có sức lan tỏa tham gia hội chợ. Không chỉ nghệ sĩ, mà cả các vận động viên bóng đá, bóng chuyền của các địa phương đến giao lưu với người dân cũng sẽ tạo được hiệu ứng xã hội rất tích cực. Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn với các địa phương để duy trì và làm phong phú các hoạt động văn hóa, nghệ thuật vùng miền.

Thực tế cho thấy, các hoạt động giới thiệu văn hóa địa phương mang lại hiệu quả rất tốt. Như hôm nay, các tiết mục văn hóa của đồng bào dân tộc Mông, dân tộc Tày đến từ Sơn La rất đặc sắc. Nếu mở rộng thêm, có thể mời các địa phương khác như Điện Biên với không gian cồng chiêng, hay các tỉnh Tây Nguyên như Đắk Lắk, Gia Lai…