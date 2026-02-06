Sức mua tăng mạnh tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

(TBTCO) - Hội chợ Mùa Xuân 2026 thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng nhờ các gian hàng đa dạng sản phẩm, độc đáo về chủng loại, giá hợp lý, góp phần tạo sức bật cho thị trường hàng hóa cuối năm.

Hàng hóa phong phú, đặc sắc

Diễn ra từ ngày 2 - 13/2, với khoảng 3.000 gian hàng, thu hút 2.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), Hội chợ Mùa Xuân 2026 đang thu hút đông đảo người dân tới mua sắm.

Tại hội chợ, bà Trần Thị Huyền - Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Lê Phương (Hà Tĩnh) giới thiệu tới người tiêu dùng sản phẩm mới là kẹo cu đơ ít đường. Từ xu hướng tiêu dùng giảm ngọt, đơn vị này đã nghiên cứu công thức làm ra kẹo cu đơ vừa giảm độ ngọt, vừa mềm, thêm mè đen để tăng vị bùi cho kẹo. Đến nay, sản phẩm kẹo cu đơ của Lê Phương được bán tại các sân bay và xuất khẩu ra nước ngoài như Thái Lan, Vương quốc Anh...

Đặc sản vùng miền hút khách, sức mua Tết sôi động. Ảnh: An Thư

Mùa Tết năm nay, doanh nghiệp này đã chuẩn bị số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu khách hàng do sản phẩm cu đơ thường được mua nhiều vào dịp sau Tết để làm quà biếu, người dùng thích ăn kết hợp khi thưởng trà, nhâm nhi trong không gian ấm cúng.

Ông Phan Trọng Tuệ - Giám đốc Công ty TM Gạo Ngon Nhất tại miền Bắc cho hay, tham gia hội chợ, công ty có các sản phẩm hữu cơ, như gạo lứt tím Cà Mau, gạo lúa tôm sinh thái Cà Mau, bún Jimmy, miến, trứng gà, cùng nhiều mặt hàng thực phẩm khác. Để có nguồn hàng đảm bảo đủ cung cấp mùa Tết năm nay, từ vài tháng trước, doanh nghiệp đã ký hợp đồng đặt hàng với địa phương và các nhà máy sản xuất. Đặc biệt, doanh nghiệp dự báo, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 sẽ là dịp tiêu thụ lượng hàng hóa lớn nhất…

Có mặt rất sớm tại hội chợ, bà Nguyễn Thị Hải (Long Biên, Hà Nội) nhận định, không khí ở Hội chợ Mùa Xuân thực sự náo nhiệt, hàng hóa rất phong phú, từ đặc sản vùng miền, hàng thủ công mỹ nghệ đến sản phẩm công nghệ xanh. Đây là một địa điểm có thể đến mua sắm Tết cho gia đình đầy đủ mọi thứ.

Cam kết mức giá bình ổn, hợp lý

Tại Hội chợ Mùa Xuân 2026, các hợp tác xã, doanh nghiệp không chỉ mang tới những sản phẩm đảm bảo về chất lượng, mà còn đi kèm cam kết tuyệt đối về giá cả. Việc đưa ra mức giá bình ổn, hợp lý là cách tri ân khách hàng, giúp mọi người dân đều có cơ hội được tiếp cận và sử dụng sản phẩm chất lượng cao trong dịp Tết.

Theo đại diện của nhiều đơn vị tham gia, việc duy trì giá cả ổn định chính là sợi dây gắn kết niềm tin với khách hàng, là chiến lược cốt lõi để khẳng định vị thế của sản phẩm.

Chị Lộc Thị Hạnh - đại diện Hợp tác xã Bánh gio Bắc Kạn (tỉnh Thái Nguyên) chia sẻ, hợp tác xã mang đến hội chợ chủ yếu là các sản phẩm nông sản sạch, chế biến và sấy khô, phục vụ nhu cầu tiêu dùng tiện lợi dịp Tết.

Cụ thể, miến dong được sản xuất từ nguyên liệu bản địa, giá bán khoảng 120.000 - 200.000 đồng/kg; các sản phẩm thịt gác bếp, ba chỉ hun khói có giá khoảng 150.000 đồng/500 g; các loại bánh truyền thống như bánh rợm, bánh khảo được bán với giá khoảng 25.000 đồng/chiếc, kèm mật mía, thuận tiện cho người tiêu dùng mua sắm, làm quà Tết.

Trong khi đó, Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Thái Minh (Thái Nguyên) mang đến hội chợ các dòng trà xanh đặc sản Thái Nguyên, các set quà Tết cùng nhiều sản phẩm trà hoa phục vụ nhu cầu biếu tặng và tiêu dùng dịp cuối năm. Về mức giá, các sản phẩm trà xanh của Thái Minh có phân khúc đa dạng, từ bình dân đến cao cấp. Dòng phổ thông có giá khoảng 300.000 - 600.000 đồng/kg. Các dòng cao cấp như trà đinh có giá khoảng 5 triệu đồng/kg, trong khi trà sen ướp thủ công - dòng cao cấp nhất của doanh nghiệp có giá lên tới 7,5 triệu đồng/kg… Theo bà Trần Thị Phương Thảo - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Thái Minh, doanh nghiệp chú trọng giữ mức giá ổn định, nhất là trong cao điểm mua sắm Tết.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, tại hội chợ, nhiều gian hàng đạt doanh thu cao, như gian hàng đặc sản Hải Phòng tại khu Xuân Mỹ Vị, các gian hàng thủ công mỹ nghệ... Có doanh nghiệp sản xuất nấm bán được hơn 200 kg chỉ sau 2 ngày. Gian hàng Hợp tác xã phụ nữ sản xuất cao khô Vạn Linh (Lạng Sơn) thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, với sản phẩm chủ lực là mỳ gạo, bún ngô, măng ớt, khâu nhục, măng rừng, mộc nhĩ, miến, rau cải ngồng tươi...

Số liệu thống kê của Ban Tổ chức Hội chợ Mùa Xuân 2026 cho thấy, về doanh số, các khu gian hàng địa phương đạt mức doanh thu dao động từ 20 triệu đồng đến 1 tỷ đồng trong hai ngày 2 và 3/2. Trong đó, tỉnh Sơn La đạt doanh thu cao nhất.

Doanh số của các doanh nghiệp trong các phân khu do Bộ Công thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và Môi trường phụ trách đạt mức cao nhất, bình quân đạt hơn 2 tỷ đồng mỗi doanh nghiệp.

Những con số trên cho thấy sức mua đang tăng lên trong dịp cuối năm, qua đó khẳng định vai trò của các hoạt động xúc tiến thương mại trong việc kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa và ổn định thị trường trong nước.