(TBTCO) - Có 10 thủ tục hành chính mới về việc làm liên quan bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, 9 thủ tục sẽ do Sở Nội vụ, Tổ chức dịch vụ việc làm công thực hiện.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 107/QĐ-BNV năm 2026 về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ theo quy định tại Nghị định số 374/2025/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm năm 2025 về bảo hiểm thất nghiệp.

Người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh minh họa

Theo đó, có 10 thủ tục hành chính mới về bảo hiểm thất nghiệp, gồm: thủ tục tham gia bảo hiểm thất nghiệp; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp; thông báo hàng tháng về việc tìm kiếm việc làm; tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp; tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp; chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp; chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Trong số 10 thủ tục hành chính này, chỉ riêng thủ tục tham gia bảo hiểm thất nghiệp có đơn vị thực hiện là cơ quan Bảo hiểm xã hội. Còn 9 thủ tục hành chính còn lại do Sở Nội vụ, Tổ chức dịch vụ việc làm công thực hiện.

Về thủ tục tham gia bảo hiểm thất nghiệp, Quyết định số 107/QĐ-BNV quy định thực hiện theo 2 bước.

Bước 1: Người sử dụng lao động lập và nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Bước 2: Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và trích tiền lương của từng người lao động theo mức bằng 1% tiền lương tháng để đóng cùng một lúc vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Người sử dụng lao động khi tuyển dụng mới và sử dụng người lao động là người khuyết tật thì được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống 0%. Tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động, phải đóng cho người lao động là người khuyết tật trong thời gian người lao động làm việc. Thời gian hỗ trợ không quá 12 tháng đầu kể từ khi tuyển mới người lao động khuyết tật.

Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và tổ chức cơ yếu; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác.

Ngoài ra còn có cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo quy định của Luật Việc làm.

Bộ Nội vụ cho biết, tham gia bảo hiểm thất nghiệp là thủ tục thực hiện hoàn toàn miễn phí. Hồ sơ tham gia theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.