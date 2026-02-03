Từ khoản thu 1.900 tỷ đồng đến tư duy quản trị danh mục mới của Phát Đạt

(TBTCO) - Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã ck: PDR) đã chính thức thu về 1.901,7 tỷ đồng tiền mặt từ thương vụ chuyển nhượng dự án Thuận An 1 như Chủ tịch công ty Nguyễn Văn Đạt đã công bố trong livestream với nhà đầu tư.

Trong bối cảnh ngành bất động sản hiện nay, đây không chỉ là một sự kiện tài chính đơn lẻ. Nhìn ở chiều sâu hơn, có thể thấy sự chuyển dịch trong tư duy quản trị danh mục đầu tư và mô hình phát triển dự án của Phát Đạt.

Phối cảnh Dự án Thuận An 1 & 2

Trong nhiều năm trước, mô hình phổ biến, được xem là tối ưu, với hầu hết doanh nghiệp bất động sản là nắm giữ dự án đến khi hoàn tất toàn bộ vòng đời phát triển, hợp nhất sâu vào bảng cân đối kế toán, đồng nghĩa với phải chịu toàn bộ áp lực vốn, pháp lý cũng như chu kỳ thị trường.

Giai đoạn suy giảm của toàn ngành vào 2023–2024 đã cho thấy hạn chế của mô hình này, khi đòn bẩy cao và vốn bị “giam” trong các dự án dài hạn trở thành điểm yếu mang tính hệ thống. Trong bối cảnh đó, lựa chọn của Phát Đạt trong thương vụ với đối tác ngoại tại dự án Thuận An 1 cho thấy doanh nghiệp này đã mở ra một cách tiếp cận khác.

Giải phóng vốn, khép lại một chu kỳ đầu tư tối ưu

Khoản tiền mặt hơn 1.900 tỷ đồng thu về từ Thuận An 1 là kết quả của một quá trình đầu tư - phát triển - thoái vốn có chủ đích. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô dòng tiền, mà ở thời điểm và cách thức thoái vốn. Phát Đạt không bán dự án trong trạng thái bị ép buộc bởi áp lực thanh khoản, mà lựa chọn hiện thực hóa giá trị khi tài sản đã đạt đến mức định giá phù hợp.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp bất động sản vẫn đang phải chấp nhận bán tài sản với mức chiết khấu lớn để xử lý nợ, việc thoái vốn có lãi cho thấy năng lực định giá và quản trị danh mục đầu tư của Phát Đạt vẫn được duy trì tốt, ngay cả khi thị trường chưa hoàn toàn phục hồi. Quan trọng hơn, dòng tiền thu về giúp doanh nghiệp giải phóng vốn khỏi một pháp nhân hợp nhất, làm nhẹ bảng cân đối và giảm mức độ “giam vốn” dài hạn.

Ở góc độ quản trị, đây là bước khép lại một chu kỳ đầu tư một cách trọn vẹn, tạo nền tảng tài chính cho giai đoạn tiếp theo thay vì kéo dài vòng đời dự án bằng mọi giá.

Củng cố tài chính để tái triển khai năng lực phát triển

Từ góc nhìn tài chính, dòng tiền 1.900 tỷ đồng mang lại cho Phát Đạt không gian chiến lược rộng hơn. Khi áp lực thanh khoản được giải tỏa, doanh nghiệp có khả năng tái cơ cấu nợ, giảm chi phí vốn và nâng cao khả năng tự chủ tài chính. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là Phát Đạt không sử dụng lợi thế này để quay lại mô hình “ôm trọn dự án” như trước.

Thay vào đó, doanh nghiệp lựa chọn tái triển khai năng lực phát triển dự án thông qua cấu trúc đầu tư mới, trong đó Thuận An 1 là ví dụ điển hình. Việc góp vốn với tỷ lệ 19,99% cho thấy Phát Đạt chọn đứng dưới ngưỡng kiểm soát tuyệt đối, qua đó tránh việc hợp nhất toàn bộ rủi ro vốn và dòng tiền vào bảng cân đối kế toán.

Cách tiếp cận này phản ánh sự thay đổi trong tư duy sử dụng vốn: thay vì tối đa hóa tỷ lệ sở hữu, doanh nghiệp ưu tiên tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và khả năng linh hoạt chiến lược. Đây là một bước điều chỉnh quan trọng trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng đòi hỏi kỷ luật tài chính cao hơn.

Dù không nắm quyền sở hữu chi phối tại Thuận An 1, Phát Đạt vẫn giữ vai trò chủ động trong việc tham gia hoàn thiện dự án. Điều này thể hiện ở cách doanh nghiệp tham gia bằng năng lực phát triển, kinh nghiệm quản lý chất lượng và uy tín pháp lý, thay vì chỉ bằng vốn.

Trong mô hình này, Phát Đạt vừa đảm bảo được chất lượng dự án theo chuẩn của một nhà phát triển chuyên nghiệp, vừa tránh được việc dự án mới trở thành gánh nặng tài chính trong giai đoạn thị trường còn nhiều biến động. Đây là điểm khác biệt so với cách phát triển truyền thống, nơi quyền kiểm soát thường đi kèm với rủi ro tài chính lớn.

Thuận An 1 vì vậy có thể được xem là bước thử nghiệm cho mô hình phát triển dự án “nhẹ vốn”, nơi nhà phát triển giữ vai trò dẫn dắt về chuyên môn và tiêu chuẩn trong sự cộng hưởng nguồn lực tài chính với các đối tác khác.

Quản trị danh mục thay cho mở rộng bằng mọi giá

Nhìn rộng hơn, chuỗi quyết định từ thoái vốn đến cấu trúc đầu tư tại Thuận An 1 phản ánh một sự dịch chuyển chiến lược: Phát Đạt đang chuyển từ tư duy mở rộng quy mô bằng tích lũy tài sản sang tư duy quản trị danh mục đầu tư.

Trong tư duy mới này, mỗi dự án được nhìn như một khoản đầu tư với vòng đời rõ ràng, có điểm vào và điểm ra phù hợp, thay vì là tài sản phải nắm giữ lâu dài. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong phân bổ vốn, giảm rủi ro chu kỳ và nâng cao khả năng thích ứng khi thị trường thay đổi.

Đây cũng là xu hướng đang được nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn trong khu vực áp dụng khi thị trường ngày càng phân hóa và nguồn vốn không còn dồi dào như giai đoạn tăng trưởng nóng.

Đầu năm 2026, thị trường bất động sản Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi giai đoạn tái cơ cấu. Thanh khoản cải thiện chậm, người mua thận trọng, trong khi chi phí vốn vẫn là yếu tố cần kiểm soát chặt chẽ. Trong bối cảnh đó, việc giải phóng vốn thành tiền mặt, đồng thời tái triển khai năng lực phát triển dự án theo cấu trúc nhẹ hơn, mang ý nghĩa chiến lược.

Đối với Phát Đạt, đây không chỉ là cách giảm áp lực ngắn hạn, mà còn là bước chuẩn bị cho một chu kỳ phát triển bền vững hơn, nơi doanh nghiệp có thể chủ động lựa chọn dự án, đối tác và thời điểm tham gia thị trường.

Do đó, khoản thu 1.900 tỷ đồng tiền mặt từ Thuận An 1 cho tư duy quyết đoán trong cách Phát Đạt quản trị danh mục đầu tư. Thay vì tiếp tục mô hình nặng vốn, doanh nghiệp đang một cách tiếp cận linh hoạt hơn, giải phóng vốn khi cần thiết, củng cố tài chính và tái triển khai năng lực phát triển dự án bằng hợp tác với đối tác tài chính mạnh và kiểm soát chất lượng.