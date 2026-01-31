Vinhomes Royal Island - “Danh thiếp hạng sang” mới của giới tinh hoa Hải Phòng

(TBTCO) - Sự kế thừa tinh hoa từ Vinhomes Riverside (Hà Nội) cùng chuẩn mực sống sang, biệt lập hiếm có đang đưa Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng) trở thành biểu tượng an cư tôn vinh vị thế của tầng lớp thượng lưu, nơi bất động sản không chỉ để ở mà còn là “danh thiếp hạng sang” định danh giới tinh hoa đất Cảng.

Vì sao giới nhà giàu luôn chọn sống trong những “lãnh địa riêng”?

Trên khắp thế giới, giới thượng lưu thường quy tụ về những khu ở khép kín, biệt lập, nơi hội tụ đồng thời ba yếu tố: vị trí độc bản, nguồn cung hữu hạn và cộng đồng cư dân đồng điệu. Đó không đơn thuần là lựa chọn về không gian sống, mà là cách họ bảo toàn giá trị tài sản, đảm bảo sự riêng tư, an toàn và khẳng định đẳng cấp xã hội.

Xu hướng này ngày càng rõ nét tại Việt Nam khi tầng lớp giàu và siêu giàu tăng trưởng mạnh. Theo dự báo của Knight Frank, đến năm 2028, số cá nhân sở hữu tài sản trên 10 triệu USD tại Việt Nam sẽ tăng khoảng 30% so với năm 2023. Song hành với sự gia tăng tài sản là nhu cầu tìm kiếm những không gian sống không chỉ tiện nghi, mà còn mang giá trị biểu tượng.

Vinhomes Riverside là “tấm danh thiếp” của giới tinh hoa Thủ đô

Tại Hà Nội, hơn một thập kỷ trước, Vinhomes Riverside lần đầu tiên mở ra khái niệm “khu nhà giàu” đúng nghĩa với chuỗi biệt thự hạng sang, mật độ xây dựng thấp, hệ thống kênh đào uốn lượn, cảnh quan xanh mát và an ninh khép kín nhiều lớp. Nơi đây nhanh chóng trở thành điểm hội tụ của giới doanh nhân thành đạt, chuyên gia cao cấp, lãnh đạo tập đoàn lớn và những gia đình thượng lưu Hà Nội.

Theo thời gian, Vinhomes Riverside từ tên một dự án đã vượt lên trở thành một chốn sống biểu tượng, một địa chỉ được nhắc tới như thước đo của chuẩn sống thượng lưu tại Thủ đô.

Tại Hải Phòng, chuẩn mực sống thượng lưu ấy đang được tiếp nối và nâng tầm tại Vinhomes Royal Island - đại đô thị đảo biệt lập hiếm có giữa trung tâm thành phố cảng.

Vinhomes Royal Island: Kế thừa tinh hoa, kiến tạo biểu tượng mới

Nếu một dòng sông sinh thái đã đủ để tạo nên dấu ấn cho Vinhomes Riverside, thì Vinhomes Royal Island sở hữu vị thế “thành phố trong lòng sông” khi bốn mặt được bao bọc bởi sông Cấm, sông Bạch Đằng và sông Ruột Lợn.

Trên thế giới, bất động sản ven sông, ven biển luôn có mức giá cao hơn từ 40 - 60% so với khu vực nhờ tính khan hiếm và giá trị phong thủy. Với Vinhomes Royal Island, lợi thế này được nhân lên khi toàn bộ khu đô thị nằm trọn trong không gian mặt nước rộng lớn, tạo nên sự biệt lập gần như tuyệt đối.

Chính lớp “ranh giới tự nhiên” này giúp dự án tách biệt khỏi nhịp sống ồn ào bên ngoài, mang lại sự riêng tư - yếu tố được giới thượng lưu toàn cầu đặc biệt coi trọng. Kết hợp cùng hệ thống an ninh đa lớp vận hành 24/7, Vinhomes Royal Island thiết lập chuẩn an toàn ở cấp độ cao nhất cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Vinhomes Royal Island sở hữu địa thế đô thị đảo giữa trung tâm thành phố độc nhất vô nhị tại Việt Nam

Không gian sống tại đây còn chinh phục những khách hàng “có gu” bằng dấu ấn kiến trúc hạng sang độc bản. Các khu nhà ở được quy hoạch hài hòa với thiên nhiên, mở ra tầm nhìn khoáng đạt ra mặt nước, công viên và cảnh quan sinh thái. Những dãy biệt thự sở hữu biển mặn sau nhà, kế cận hệ thống công viên quy mô lên tới 18 ha, tạo nên trải nghiệm sống cân bằng, riêng tư mà vẫn giàu cảm xúc.

Điểm khác biệt lớn của Vinhomes Royal Island còn nằm ở hệ sinh thái tiện ích mang tính biểu tượng hiếm có tại Việt Nam. Từ sân golf quy mô hàng đầu Đông Nam Á, học viện cưỡi ngựa chuẩn quốc tế, bến du thuyền cao cấp cho tới Vincom Mega Mall, VinWonders, trường học Vinschool, phòng khám Vinmec… tất cả tạo nên một “thành phố 10 phút” đẳng cấp, nơi mọi nhu cầu sống, giải trí, giáo dục, mua sắm đều được đáp ứng trong không gian khép kín.

Đây không chỉ là sự tiện nghi, mà là tuyên ngôn sống của giới thượng lưu: riêng tư, tinh tế và khác biệt.

Sân golf, học viện cưỡi ngựa, bến du thuyền là những tiện ích độc quyền của cư dân Vinhomes Royal Island

Thực tế tại Vinhomes Riverside đã chứng minh, khi một khu đô thị hội tụ đủ ba yếu tố: vị trí độc bản, quy hoạch chuẩn mực và cộng đồng cư dân tinh hoa, giá trị bất động sản sẽ tăng trưởng mạnh mẽ. Dữ liệu thị trường giai đoạn 2018 - 2024 cho thấy, giá trị bất động sản tại đây ghi nhận mức tăng lên tới 416% - con số hiếm có trên thị trường.

Với những lợi thế hiếm có về địa thế đô thị đảo, quy hoạch đồng bộ và tầm vóc phát triển, Vinhomes Royal Island được giới đầu tư kỳ vọng không chỉ tái hiện mà còn vượt qua quỹ đạo tăng trưởng của “người tiền nhiệm” tại Hà Nội.

Hạ tầng hoàn thiện đưa Vinhomes Royal Island vào quỹ đạo bứt tốc giá trị

Trong bối cảnh hạ tầng Hải Phòng đang bứt tốc mạnh mẽ, từ cao tốc, cảng biển, sân bay quốc tế đến các trục kết nối vùng trọng điểm, đảo Vũ Yên ngày càng được nhìn nhận như “trái tim mới” của thành phố. Bất động sản tại đây không chỉ là nơi an cư đẳng cấp mà còn là tài sản truyền đời khan hiếm, tích lũy giá trị bền vững cho nhiều thế hệ.

Quan trọng hơn, cũng như Vinhomes Riverside từng làm được với Hà Nội, Vinhomes Royal Island đang dần hình thành một cộng đồng cư dân tinh hoa - nơi quy tụ tầng lớp doanh nhân thành đạt, giới quản lý cấp cao, chuyên gia quốc tế và những gia đình thượng lưu đất Cảng.

Từ một khu đô thị đảo biệt lập đến biểu tượng sống mới của Hải Phòng, Vinhomes Royal Island đang từng bước trở thành “danh thiếp hạng sang” của giới tinh hoa thành phố cảng, một địa chỉ mà chỉ cần nhắc tên đã đủ để định danh đẳng cấp, vị thế và phong cách sống của chủ nhân./.