Kết thúc năm 2025, doanh thu Masan hơn 81.600 tỷ đồng, lợi nhuận tăng 1,6 lần

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (mã Ck: MSN) cho thấy, doanh thu cả năm đạt 81.621 tỷ đồng, lợi nhuận tăng gấp 1,6 lần so với cùng kỳ, đạt 6.764 tỷ đồng, hoàn thành 139% so với kịch bản cơ sở, và ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay.

Tập đoàn Masan lãi kỷ lục trong năm 2025

Trong quý IV/2025, doanh thu của Tập đoàn Masan đạt 23.246 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ; doanh thu cả năm đạt 81.621 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số quý IV đạt 2.295 tỷ đồng, tăng 48,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận cả năm 2025 tăng gấp 1,6 lần so với cùng kỳ, đạt 6.764 tỷ đồng, hoàn thành 139% so với kịch bản cơ sở, và ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay. Tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA giảm xuống 2,74 lần. Trong đó:

Doanh thu quý IV/2025 của WinCommerce (WCM) đạt 10.520 tỷ đồng, tăng 22,9% so với cùng kỳ; doanh thu cả năm 2025 đạt 38.979 tỷ đồng, tăng 18,3%. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số quý IV/2025 đạt 257 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ; cả năm 2025 đạt 501 tỷ đồng, tăng gấp 86,6 lần so với cùng kỳ.

Doanh thu quý IV/2025 của Masan Consumer (MCH) đạt 9.275 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ; doanh thu cả năm 2025 đạt 30.557 tỷ đồng, giảm 1,1%. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số quý IV/2025 đạt 2.104 tỷ đồng, giảm 11,1% so với cùng kỳ; cả năm 2025 đạt 6.764 tỷ đồng, giảm 14,6%.

Doanh thu quý IV/2025 của Masan MEATLife (MML) đạt 2.437 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ; Doanh thu cả năm đạt 9.230 tỷ đồng, tăng 20,7%. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số quý IV/2025 đạt 153 tỷ đồng, tăng 79,6% so với cùng kỳ; cả năm 2025 đạt 619 tỷ đồng, tăng gấp 24,4 lần so với cùng kỳ.

Doanh thu quý IV/2025 của Phuc Long Heritage (PLH) đạt 518 tỷ đồng, tăng 24,1% so với cùng kỳ; doanh thu cả năm 2025 đạt 1.891 tỷ đồng, tăng 16,7%. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số quý IV/2025 đạt 53 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ; cả năm 2025 đạt 195 tỷ đồng, tăng 57,2%.

Masan High-Tech Materials (MSR) ghi nhận năm bản lề trong năm 2025 khi quay trở lại có lãi cả năm và đạt mức lợi nhuận theo quý cao nhất trong quý IV/2025 kể từ sau giai đoạn Covid năm 2022. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số quý IV/2025 đạt 222 tỷ đồng, tăng thêm 429 tỷ đồng so với cùng kỳ; cả năm đạt 11 tỷ đồng, tăng thêm 1.598 tỷ đồng so với cùng kỳDoanh thu quý IV đạt 2.395 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ trên cơ sở so sánh tương đương (LFL ); doanh thu cả năm đạt 7.443 tỷ đồng, tăng 18,8% trên cơ sở LFL.

Đối với Techcombank (TCB), phần lợi nhuận Masan ghi nhận từ Techcombank (TCB) trong năm 2025 đạt 4.997 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ.

Đối với kế hoạch năm 2026, Masan dự kiến doanh thu thuần hợp nhất năm 2026 đạt từ 93.500 tỷ đồng đến 98.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 15% - 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) dự kiến đạt từ 7.250 tỷ đồng đến 7.900 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 7% - 17%./.