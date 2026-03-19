Ngày 19/3: Giá bạc trong nước và thế giới suy yếu khi áp lực lãi suất cao

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (19/3) suy yếu khi áp lực lãi suất cao và lo ngại lạm phát đình trệ khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn. Trong nước, giá bạc quay đầu giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.530.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.560.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 78,86 USD/ounce, giảm 2,25 USD so với hôm qua.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh minh họa

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2.980.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.072116.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước quay đầu giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.530.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.560.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.532.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.566.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức giá 2.060.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.065.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 19/3/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.530.000 2.560.000 2.532.000 2.566.000 1 kg 67.475.000 68.273.000 67.527.000 68.424.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.538.000 2.568.000 2.540.000 2.570.000 1 kg 67.681.000 68.485.000 67.723.000 68.536.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 78,86 USD/ounce, giảm 2,25 USD so với ngày 18/3.

Thị trường bạc diễn ra khá lặng sóng khi giá chủ yếu dao động quanh mốc 80 USD/ounce, ngưỡng được xem là vùng cản kỹ thuật quan trọng trong ngắn hạn. Các tín hiệu phân tích cho thấy xu hướng đi ngang vẫn đang chiếm ưu thế, phản ánh trạng thái thận trọng của giới đầu tư sau những biến động mạnh trước đó.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis của FX Empire, tâm lý thị trường hiện bị chi phối bởi lo ngại về nguy cơ “lạm phát đình trệ”, khi tăng trưởng việc làm có dấu hiệu chững lại trong khi áp lực giá cả vẫn duy trì ở mức cao. Điều này làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ giữ mặt bằng lãi suất cao lâu hơn dự kiến, qua đó tiếp tục gây áp lực lên các tài sản không sinh lãi như bạc.

Dù vậy, so với vàng, bạc vẫn đang tỏ ra kém hấp dẫn hơn trong bối cảnh bất ổn kinh tế gia tăng. Theo xu hướng lịch sử, vàng thường được ưu tiên như một kênh trú ẩn an toàn và điều này tiếp tục được phản ánh rõ nét trong giai đoạn hiện nay.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 19/3/2026: