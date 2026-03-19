Giá thép và quặng sắt trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay (19/3) đồng loạt leo lên mức cao nhất 2 tháng qua khi nhu cầu thép xây dựng tại Trung Quốc phục hồi. Trong khi đó, thị trường thép trong nước “nóng” trở lại, giá bán tăng trên diện rộng.

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch, giá thép thanh kỳ hạn tháng 4/2026 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,3% (9 Nhân dân tệ) lên mức 3.147 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 0,2% (1,5 Nhân dân tệ) lên mức 822,5 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 1,3 USD lên mức 108,8 USD/tấn.

Giá quặng sắt hôm nay tăng lên mức cao nhất trong vòng 2 tháng qua, khi nhu cầu đối với các sản phẩm thép thành phẩm tại Trung Quốc gia tăng nhờ sự phục hồi của lĩnh vực xây dựng.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) chốt phiên ban ngày tăng 1,81%, lên mức 816,5 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 118,56 USD/tấn.

Hợp đồng chuẩn giao tháng 4 trên Sàn Singapore tăng 1,26%, đạt 108,85 USD/tấn.

Động lực chính đến từ việc các nhà máy thép sử dụng lò hồ quang điện tại Trung Quốc đã nối lại sản xuất mạnh mẽ đối với thép cây và thép dây. Theo ghi nhận từ Shanghai Metals Market, sản lượng của hai mặt hàng này được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong tuần.

Trên Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải, các sản phẩm thép diễn biến trái chiều gồm, thép cây tăng 0,41%, thép cuộn cán nóng tăng 0,58%, trong khi thép không gỉ giảm 0,21% và thép dây giảm 1,13%.

Thị trường trong nước

Theo dữ liệu từ SteelOnline, giá thép trong nước hôm nay điều chỉnh tăng ở một số doanh nghiệp.

Tại miền Bắc, Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg; Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.600 đồng/kg; Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 13.430 đồng/kg; Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Trung, Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.950 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.550 đồng/kg; Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.600 đồng/kg; Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam, Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.600 đồng/kg; Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg; Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.