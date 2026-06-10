Ngày 10/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Cập nhật lúc 9h05 ngày 10/6, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.442.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.518.000 đồng/lượng (bán ra), giảm mạnh so với mức 2.577.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.657.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.442.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.518.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.442.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.873.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 65.119.837 đồng/lượng (mua vào) và 67.146.499 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h05 ngày 10/6/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, lúc 21h50 ngày 9/6 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay dao động trong khoảng 65,93 - 66,18 USD/ounce, giảm 2,12 USD/ounce so với thời điểm mở cửa. Mức giảm này tương đương khoảng 3,11%, đánh dấu một trong những phiên điều chỉnh mạnh nhất trong những tuần gần đây.

Tại thời điểm 9h ngày 10/6, giá bạc giao ngay dao động ở mức 64,6920 USD/ounce, giảm 0,97% so với tối hôm qua.

Một trong những nguyên nhân chính khiến giá bạc thế giới giảm là sự phục hồi của đồng USD cùng với đà tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ.

Lãi suất cao thường tạo áp lực đối với các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc. Đồng thời, khi đồng USD mạnh lên, giá kim loại quý trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó làm suy giảm nhu cầu đầu tư.

Theo ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích kim loại quý của FX Empire, thị trường bạc hiện đang giao dịch quanh vùng giá mang tính quyết định khi giới đầu tư vẫn chờ đợi thêm các tín hiệu rõ ràng để xác định xu hướng tiếp theo.

Ở góc nhìn dài hạn, ông Lewis tiếp tục đánh giá tích cực đối với triển vọng của bạc. Ông cho rằng tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường toàn cầu sẽ tiếp tục là yếu tố nâng đỡ giá trong thời gian tới. Dẫu vậy, vị chuyên gia cũng cảnh báo giá bạc có thể đối mặt với áp lực điều chỉnh nếu lợi suất trái phiếu và mặt bằng lãi suất tại Mỹ tiếp tục tăng cao. Trong kịch bản này, giá bạc hoàn toàn có thể lùi về khu vực 60 USD/ounce./.