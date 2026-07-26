Ngày 26/7: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á đồng loạt giảm

Giá cao su tại các thị trường châu Á hôm nay đồng loạt đi xuống. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) - Nhật Bản giảm 7,8 Yên (1,86%) xuống 412,2 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giao tháng 8 đi ngang ở mức 90,6 Baht/kg. Trong khi đó, Giá cao su (RSS3) ở mức 90 Baht/kg (đi ngang), mủ nước 76 Baht/kg (giảm 1 Baht), theo SunSirs.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 8 giảm 60 Nhân dân tệ (0,36%) xuống 16.835 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Malaysia, thị trường cao su Kuala Lumpur đóng cửa đi xuống, bám theo đà đi xuống của các sàn cao su kỳ hạn trong khu vực và giá dầu thô suy yếu,

Theo một đại lý, tâm lý thị trường chịu sức ép từ căng thẳng địa chính trị dai dẳng tại khu vực Tây Á và bất định thương mại toàn cầu gia tăng sau các đề xuất thuế quan mới của Mỹ, cùng kỳ vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao lâu hơn.

Áp lực còn đến từ nhu cầu yếu theo mùa tại Trung Quốc và dự báo nguồn cung dồi dào trong ngắn hạn tại Thái Lan - nước sản xuất lớn. Dù vậy, đà giảm được bù đắp phần nào nhờ các số liệu kinh tế toàn cầu tích cực và đồng Ringgit yếu hơn so với USD.

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su tiêu chuẩn Malaysia SMR 20 giảm 14,5 sen còn 892 sen/kg, trong khi mủ latex dạng khối giảm 5 sen còn 718 sen/kg.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn đều bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.