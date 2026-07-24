Ngày 24/7: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay tăng giảm trái chiều. Ảnh: Kitco

Cập nhật lúc 9h10 ngày 24/7, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.150.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.216.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.236.000đồng/lượng (mua vào) và 2.305.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.150.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.216.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.150.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.529.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 57.333.190 đồng/kg (mua vào) và 59.093.186 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h10 ngày 24/7/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9 giờ ngày 24/7, giá bạc giao ngay ở mức 57,7315 USD/ounce, tăng 0,13% so với hôm qua.

Giá bạc hôm nay đảo chiều tăng nhẹ khi đồng USD duy trì ở mức cao và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ vẫn hấp dẫn dòng tiền đầu tư.

Giới phân tích cho rằng, thị trường hiện vẫn đang tập trung theo dõi các tín hiệu từ Fed nhằm đánh giá thời điểm cơ quan này có thể bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, khi kỳ vọng lãi suất cao vẫn chiếm ưu thế, giá bạc khó có thể hình thành xu hướng tăng mạnh trong ngắn hạn.

Việc đồng bạc xanh duy trì sức mạnh cũng khiến chi phí nắm giữ bạc trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư sử dụng những đồng tiền khác, từ đó làm giảm nhu cầu mua vào trên thị trường quốc tế.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis, vùng 60 USD/ounce vẫn là ngưỡng kháng cự tâm lý rất quan trọng đối với bạc.

Ông cho biết, mỗi khi giá tiến sát mốc này, lực bán chốt lời lại xuất hiện khá mạnh, khiến đà phục hồi nhanh chóng suy yếu. Đây là lý do khiến bạc nhiều lần thất bại trong nỗ lực thiết lập mặt bằng giá cao hơn.

Theo Christopher Lewis, thị trường hiện vẫn thiếu những yếu tố đủ mạnh để tạo ra một xu hướng tăng mới. Trong bối cảnh lãi suất tại Mỹ tiếp tục duy trì ở vùng cao, dòng tiền vẫn có xu hướng ưu tiên các tài sản mang lại lợi suất ổn định thay vì các kim loại quý không tạo ra thu nhập.

Chuyên gia này cũng nhận định rằng chỉ khi Fed phát đi tín hiệu rõ ràng về việc cắt giảm lãi suất hoặc nền kinh tế Mỹ xuất hiện những dấu hiệu suy yếu đáng kể, giá bạc mới có cơ hội vượt qua vùng cản 60 USD/ounce và bước vào một chu kỳ tăng mới./.