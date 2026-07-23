Giá vàng hôm nay ngày 23/7: Vàng thế giới tăng lên 4.123 USD/ounce, vàng trong nước giảm trở lại

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện giao dịch quanh mức 4.123,3 USD/ounce, tăng 43 USD so với cùng thời điểm hôm qua và tương đương khoảng 132,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các khoản phí). Trong vòng 30 ngày qua, giá vàng thế giới đã giảm khoảng 20,7 USD/ounce, tương đương 0,5%. So với giá vàng miếng trong nước, vàng thế giới hiện thấp hơn khoảng 14,4 triệu đồng/lượng.

Theo ông Sameer Samana - Trưởng bộ phận Chiến lược cổ phiếu toàn cầu và Tài sản thực của Wells Fargo, sau khi điều chỉnh hơn 20% so với mức đỉnh lịch sử thiết lập hồi tháng 1, nhà đầu tư nên tập trung đánh giá triển vọng dài hạn của vàng thay vì quá chú ý đến những biến động ngắn hạn.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Ông cho rằng, dù giá dầu duy trì ở mức cao hay Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất, phần lớn các yếu tố rủi ro này đã được phản ánh vào mặt bằng giá hiện nay.

Thời gian qua, giá vàng chịu sức ép khi căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá dầu tăng, kéo theo kỳ vọng Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Lợi suất thực gia tăng cũng làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - tài sản không mang lại lợi suất. Tuy nhiên, theo ông Samana, tâm lý thị trường hiện có thể đang trở nên quá bi quan.

Dù vậy, vị chuyên gia này lưu ý các tín hiệu kỹ thuật vẫn chưa thực sự cải thiện và chưa thể khẳng định đợt điều chỉnh đã kết thúc. Nếu giá vàng phục hồi, vùng 4.500 - 4.900 USD/ounce được đánh giá sẽ là ngưỡng kháng cự mạnh, khi nhiều nhà đầu tư mua ở vùng đỉnh có thể tranh thủ bán ra để cắt lỗ.

Ở góc độ dài hạn, ông Samana cho rằng khi kinh tế suy yếu, các ngân hàng trung ương nhiều khả năng sẽ quay lại chu kỳ nới lỏng tiền tệ, bao gồm cắt giảm lãi suất và triển khai các biện pháp hỗ trợ nếu cần thiết. Trong bối cảnh đó, vàng tiếp tục phát huy vai trò là tài sản phòng thủ.

Theo ông, lịch sử cho thấy vàng thường giữ giá khá tốt trong các giai đoạn suy thoái kinh tế cũng như trong những chu kỳ Fed tăng lãi suất mạnh. Sau khi đã điều chỉnh gần 30% từ vùng đỉnh, phần lớn áp lực bán được cho là đã phản ánh vào giá, trong khi vàng vẫn là công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư hiệu quả khi các tài sản truyền thống đối mặt với nhiều biến động.

Quan điểm này cũng phù hợp với đánh giá mới nhất của Wells Fargo Investment Institute. Trong báo cáo “Chart of the Week”, tổ chức này cho rằng đợt giảm giá vừa qua chủ yếu xuất phát từ hoạt động chốt lời và kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất, khiến lợi suất thực tăng và tạm thời làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Tuy nhiên, Wells Fargo nhận định triển vọng tăng giá dài hạn của kim loại quý vẫn không thay đổi và mối quan hệ giữa vàng với lãi suất thực có thể dần ổn định khi áp lực từ giá năng lượng và những gián đoạn chuỗi cung ứng hạ nhiệt.

Giá vàng trong nước

Kết phiên ngày 22/7, giá vàng trong nước đảo chiều giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch về mức 142 - 146 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức142 - 146 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng miếng về ngưỡng 141,5 - 146 triệu đồng/lượng. PNJ cũng giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng kết phiên ở ngưỡng 142 - 146 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, DOJI giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giao dịch ở mức 142 - 146 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng nhẫn lên mức 143,4 - 147,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 142,5 - 146 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, đưa giá về mức 141,5 - 145 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, giá vàng nhẫn kết phiên giao dịch ở mức 140 - 145 triệu đồng/lượng.