Giá vàng hôm nay ngày 19/7: Vàng thế giới giữ trên mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước đảo chiều tăng

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá hiện được giao dịch quanh mức 4.019,3 USD/ounce, tương đương khoảng 128,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các khoản phí). So với giá vàng miếng trong nước, vàng thế giới hiện thấp hơn khoảng 18,8 triệu đồng/lượng. Tính trong 30 ngày qua, giá vàng thế giới đã giảm khoảng 131,6 USD/ounce, tương đương 3,17%.

Khép lại tuần giao dịch, thị trường vàng tiếp tục ghi nhận diễn biến kém tích cực khi các yếu tố hỗ trợ chưa đủ mạnh để đảo chiều xu hướng. Dù số liệu lạm phát của Mỹ hạ nhiệt và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ suy giảm, giá vàng vẫn chịu áp lực từ đồng USD duy trì ở mức cao, các dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực cùng những lo ngại lạm phát liên quan đến căng thẳng giữa Mỹ và Iran khiến giá dầu tăng mạnh.

Giá vàng thế giới tính đến thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức 4.108,18 USD/ounce và có thời điểm tăng lên 4.122,63 USD/ounce trong phiên đầu tuần. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng suy yếu khi đồng USD giữ vững sức mạnh, trong khi tâm lý thận trọng khiến dòng tiền chưa quay trở lại mạnh với tài sản trú ẩn.

Sang phiên thứ Ba, kim loại quý phục hồi sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 của Mỹ thấp hơn dự báo, qua đó làm dịu bớt kỳ vọng về việc Fed tiếp tục nâng lãi suất. Giá vàng trở lại trên mốc 4.050 USD/ounce, nhưng không duy trì được đà tăng khi dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) và lợi suất trái phiếu vẫn ở mức cao trong phiên kế tiếp.

Áp lực bán gia tăng mạnh từ phiên thứ Năm sau khi doanh số bán lẻ của Mỹ vượt kỳ vọng, củng cố quan điểm Fed sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thận trọng. Đồng thời, căng thẳng giữa Mỹ và Iran đẩy giá dầu tăng cao, làm gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát. Trong phiên cuối tuần, giá vàng có thời điểm giảm xuống 3.959,37 USD/ounce, mức thấp nhất tuần và đánh mất ngưỡng 4.000 USD/ounce, trước khi phục hồi nhẹ nhờ lực mua bắt đáy.

Kết quả khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News cho thấy phần lớn các chuyên gia Phố Wall vẫn giữ quan điểm thận trọng đối với triển vọng ngắn hạn của kim loại quý. Trong khi đó, các nhà đầu tư cá nhân trên Phố Main chưa hình thành xu hướng rõ ràng sau nhiều lần giá vàng kiểm định vùng hỗ trợ 4.000 USD/ounce.

Ông Adrian Day - Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ nhất định thay vì hình thành xu hướng tăng mạnh. Theo ông, thị trường khó có một đợt bứt phá rõ rệt cho đến khi nhà đầu tư tin rằng Fed đã kết thúc chu kỳ tăng lãi suất. Tuy nhiên, lực mua ổn định từ các ngân hàng trung ương vẫn đang đóng vai trò là yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với giá vàng.

Trong khi đó, ông Rich Checkan - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, nghiêng về kịch bản tích cực hơn. Ông nhận định vùng 4.000 USD/ounce đã nhiều lần chứng minh vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong những tháng gần đây và kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục bật tăng từ vùng giá này, dù thị trường có thể chưa sẵn sàng bước vào một xu hướng tăng bền vững.

Giá vàng trong nước

Kết phiên ngày 18/7, giá vàng trong nước đảo chiều tăng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch lên mức 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 144,6 - 147,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng miếng lên ngưỡng 144 - 147,5 triệu đồng/lượng. PNJ cũng tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện giá vàng đang giao dịch ở mức 144 - 147,5 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, DOJI tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 143,3- 147,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, niêm yết ở mức 142,6 - 146,6 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá lên mức 143 - 146,5 triệu đồng/lượng. Cùng xu hướng, PNJ tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng.