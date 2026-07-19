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Ngày 19/7: Giá heo hơi tiếp tục đi ngang trên cả nước

06:27 | 19/07/2026
Khảo sát sáng 19/7 cho thấy, thị trường heo hơi trên cả nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau nhiều phiên điều chỉnh trước đó. Mặt bằng giá hiện phổ biến trong khoảng 62.000 - 67.000 đồng/kg.
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Ngày 19/7: Giá heo hơi tiếp tục đi ngang trên cả nước
Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang, dao động từ 66.000 - 67.000 đồng/kg, cao nhất trong ba miền.

Mức 66.000 đồng/kg hiện được ghi nhận tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La.

Trong khi đó, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên vẫn là những địa phương dẫn đầu cả nước với giá 67.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng không ghi nhận biến động mới trong phiên cuối tuần. Giá heo hơi tiếp tục dao động trong khoảng 62.000 - 65.000 đồng/kg.

Khánh Hòa vẫn là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực với 62.000 đồng/kg. Các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk cùng duy trì mức 63.000 đồng/kg.

Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Lâm Đồng tiếp tục giao dịch ở 64.000 đồng/kg, còn Thanh Hóa và Nghệ An giữ mức 65.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay vẫn ổn định trong khoảng 62.000 - 64.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục có mức giá 62.000 đồng/kg.

Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh duy trì giao dịch ở 63.000 đồng/kg. Đồng Nai là địa phương có giá cao nhất khu vực phía Nam với 64.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi trong ngày cuối tuần tiếp tục lặng sóng khi cả ba miền đều giữ nguyên mặt bằng giá. Khảo sát mới nhất cho thấy giá heo hơi trên cả nước hiện dao động từ 62.000 - 67.000 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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