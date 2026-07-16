Ngày 16/7: Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả ba miền trên cả nước

Giá heo hơi trên cả nước hôm nay dao động từ 62.000 - 67.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng 1.000 đồng/kg tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Phú Thọ và Sơn La, trong khi các địa phương còn lại giữ nguyên so với hôm trước.

Cụ thể, giá heo tại Thái Nguyên và Bắc Ninh cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 67.000 đồng/kg. Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ và Sơn La cũng tăng 1.000 đồng/kg, lên 66.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên và Bắc Ninh cùng giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng giữ mức 66.000 đồng/kg. Lào Cai tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực với 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 65.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tăng 1.000 đồng/kg tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk, các địa phương còn lại giữ ổn định.

Cụ thể, giá heo tại Huế tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 64.000 đồng/kg. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên 63.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục giữ mức 65.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Lâm Đồng cùng giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk cùng đạt 63.000 đồng/kg, trong khi Khánh Hòa duy trì mức 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 62.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tăng 1.000 đồng/kg tại Đồng Tháp và Cà Mau, trong khi các địa phương còn lại giữ ổn định.

Cụ thể, giá heo tại Đồng Tháp và Cà Mau cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 62.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Đồng Nai tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực với 64.000 đồng/kg. TP. Hồ Chí Minh duy trì mức 63.000 đồng/kg.

Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 62.000 đồng/kg đến 64.000 đồng/kg./.