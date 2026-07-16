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Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 16/7: Thế giới giữ trên 4.060 USD/ounce, trong nước đảo chiều tăng

Thu Hương

Thu Hương

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06:36 | 16/07/2026
(TBTCO) - Vàng thế giới tăng nhẹ lên 4.064 USD/ounce, trong khi giá vàng trong nước đồng loạt tăng tại nhiều doanh nghiệp, với mức điều chỉnh cao nhất lên tới 1 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao dịch quanh mức 4.064 USD/ounce, tương đương khoảng 130 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các khoản phí). So với phiên trước, giá vàng thế giới tăng khoảng hơn 2 USD/ounce và hiện thấp hơn khoảng 18,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng miếng trong nước.

Giá vàng thế giới phục hồi trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ suy yếu sau khi các số liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn kỳ vọng. Cùng với đó, căng thẳng gia tăng tại eo biển Hormuz tiếp tục hỗ trợ giá dầu duy trì ở mức cao, qua đó góp phần nâng đỡ nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn.

Giá vàng hôm nay ngày 16/7: Thế giới giữ trên 4.060 USD/ounce, trong nước đảo chiều tăng
Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Theo ông Ole Hansen - Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa của Saxo Bank, thị trường vàng vẫn duy trì sự ổn định dù tình hình địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp sau khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đổ vỡ. Giá vàng chưa thể hình thành xu hướng tăng rõ rệt nhưng vẫn giữ được vùng hỗ trợ quan trọng trên 4.000 USD/ounce, được nhiều chuyên gia đánh giá là mốc kỹ thuật có ý nghĩa đối với diễn biến của kim loại quý.

Ông Hansen cho rằng khả năng trụ vững của giá vàng cho thấy nhà đầu tư đang nhìn nhiều hơn vào triển vọng dài hạn thay vì phản ứng mạnh trước những biến động ngắn hạn của thị trường. Theo ông, việc vàng duy trì ổn định quanh mốc 4.000 USD/ounce phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước nguy cơ lạm phát quay trở lại, đồng thời cho thấy thị trường chưa xuất hiện áp lực bán tháo mạnh như trong các giai đoạn trước.

Nhiều chuyên gia cũng nhận định giá vàng đang có dấu hiệu phục hồi nhờ đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu giảm sau các báo cáo lạm phát của Mỹ. Đồng bạc xanh mất giá giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, trong khi lợi suất giảm làm hạ chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi.

Tuy vậy, triển vọng tăng giá của vàng vẫn chịu tác động từ định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong ngắn hạn, thị trường được dự báo tiếp tục dao động khi các yếu tố hỗ trợ từ lạm phát hạ nhiệt và đồng USD suy yếu đan xen với kỳ vọng Fed duy trì lập trường thận trọng. Bên cạnh đó, diễn biến giá dầu và căng thẳng tại eo biển Hormuz được đánh giá sẽ tiếp tục là những yếu tố có thể khiến giá vàng biến động mạnh.

Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý tới báo cáo Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ, dự kiến công bố trong ngày, nhằm có thêm cơ sở đánh giá triển vọng lạm phát và định hướng điều hành chính sách tiền tệ của Fed.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 15/7, giá vàng trong nước đảo chiều tăng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, niêm yết ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng miếng lần lượt ở ngưỡng 143,5 - 148,5 triệu đồng/lượng và 145 - 148,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giao dịch ở mức 143,5 - 147,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết tại 143,5 - 147,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá về 143,5 - 147,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 143,7 - 147,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ giữ nguyên giá mua vào và tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch lên 143,5 - 147,5 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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