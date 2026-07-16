Điểm sáng trong xuất cấp và bảo quản an toàn hàng dự trữ quốc gia

Sử dụng hiệu quả nguồn lực dự trữ quốc gia

Theo ông Nguyễn Văn Quảng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực I, trong 6 tháng đầu năm 2026, việc xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán, cứu đói giáp hạt đầu năm, hỗ trợ học sinh và hỗ trợ trồng rừng được Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I triển khai khẩn trương, đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả thiết thực của nguồn lực dự trữ quốc gia trong ổn định đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Chi cục đã hoàn thành công tác xuất cấp 3 bộ máy phát điện loại 150 KVA cho Bộ Y tế, bên cạnh đó, đơn vị cũng đã hoàn thành công tác xuất bán hơn 2.364,4 tấn gạo nhập kho năm 2024.

Điểm kho ĐK5. KV1 (kho Việt Trì) thuộc Chi cục Dự trữ nhà nước khu vực I hoàn thành 100% kế hoạch nhập gạo dự trữ quốc gia năm 2026. Ảnh: Hoàng Thị Thu Thanh

Đặc biệt, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I đã hoàn thành công tác xuất 9.857 tấn gạo. Trong đó: Đơn vị xuất cấp là 115,71 tấn gạo cho tỉnh Lai Châu để hỗ trợ Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Xuất cấp 2.000 tấn gạo viện trợ cho Philipin; Xuất cấp, vận chuyển và bàn giao hơn 4.001,6 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ II năm học 2025 - 2026 và bổ sung học kỳ I năm học 2025 - 2026 theo Nghị định 66/2025/NĐ-CP (Bộ Giáo dục và Đào tạo là 157,95 tấn, Bộ Dân tộc và Tôn giáo là 74,588 tấn, thành phố Hà Nội là 65,625 tấn, tỉnh Phú Thọ hơn 2.253 tấn, tỉnh Điện Biên hơn 272,98 tấn, tỉnh Sơn La hơn 1.177 tấn).

Đơn vị cũng đã xuất cấp, vận chuyển và bàn giao hơn 580,88 tấn gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ II năm học 2025 - 2026 theo Nghị định 339/2025/NĐ-CP (tỉnh Điện Biên hơn 545,96 tấn, tỉnh Lai Châu 24,83 tấn, tỉnh Tuyên Quang hơn 10 tấn). Bên cạnh đó, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I đã xuất cấp 111,924 tấn hỗ trợ cho người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Xuất cấp hơn là 3.047 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân trong thời kỳ giáp hạt năm 2026 (tỉnh Lai Châu hơn 1.448 tấn, tỉnh Tuyên Quang hơn 30 tấn, Cao Bằng hơn 1.568,5 tấn).

Kết quả này cho thấy nguồn lực dự trữ quốc gia đã được sử dụng hiệu quả, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ cấp bách phát sinh, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao vị thế, trách nhiệm quốc tế của Việt Nam.

Nhập kho lương thực khẩn trương, khoa học

Bên cạnh nhiệm vụ xuất cấp, công tác nhập hàng hóa dự trữ được tiến hành song song với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục DTNN khu vực I Nguyễn Thúy Hồng cho biết, tại Quyết định số 145/QĐ-CDT ngày 31/3/2026 của Cục trưởng Cục DTNN về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch DTQG về lương thực năm 2026, Chi cục DTNN khu vực I được giao chỉ tiêu kế hoạch nhập gạo DTQG năm 2026 là 25.800 tấn gạo.

Căn cứ các văn bản pháp luật về đấu thầu cũng như các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Cục DTNN, đơn vị đã triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp 25.800 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2026 (21 gói thầu). Kết quả, đơn vị đã tổ chức đấu thầu thành công 21/21 gói thầu và đã ký hợp đồng với các nhà thầu trúng thầu.

Khép lại 6 tháng đầu năm 2026 với những kết quả ấn tượng, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I đã chứng minh được năng lực, tinh thần trách nhiệm và sự chuyên nghiệp của một đơn vị giữ vai trò “hậu cần chiến lược” của quốc gia. Hơn 9.857 tấn gạo và nhiều vật tư thiết bị đã được đơn vị xuất cấp cho học sinh nghèo, đồng bào vùng cao những lúc khó khăn nhất là câu trả lời cho những nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I.

Ngay sau khi ký hợp đồng với các nhà thầu trúng thầu, Chi cục DTNN khu vực I đã thường xuyên đôn đốc khách hàng cung cấp gạo nhập kho. Theo bà Phạm Thị Kim Oanh - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý hàng dự trữ của Chi cục DTNN khu vực I cho biết, tính đến hết ngày 13/7/2026, Chi cục DTNN khu vực I đã nhập được 21.902/25.800 tấn gạo, đạt tỷ lệ 84,89%. Trong đó 7/10 điểm kho hoàn thành 100% kế hoạch gồm: Điểm kho ĐK2. KV1 (kho Từ Liêm); ĐK4. KV1 (kho Phong Châu); ĐK5. KV1 (kho Việt Trì); ĐK8. KV1 (kho Phúc Yên); ĐK13. KV1 (kho Vĩnh Tường); ĐK13. KV1 (kho Thổ Tang); ĐK14. KV1 (kho Hương Canh).

Cũng theo bà Oanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, Chi cục DTNN khu vực I đã phối hợp với các Chi cục DTNN khu vực (III, VII, VIII, IX, X), nhà thầu cung cấp phao tròn để thực hiện công tác nhập 40.000 chiếc phao tròn. Trong quá trình giao nhận hàng, các đơn vị liên quan có sự phối hợp chặt chẽ đảm bảo hồ sơ kỹ thuật cũng như các chỉ tiêu ngoại quan của hàng hóa đáp ứng yêu cầu của hợp đồng. Hàng hóa nhập kho dự trữ quốc gia đảm bảo đúng quy định về số lượng và chất lượng.

Bảo quản an toàn hàng dự trữ quốc gia

Quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia luôn được Chi cục DTNN khu vực I xem là nhiệm vụ quan trọng. Chi cục triển khai nghiêm túc, bám sát quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hàng dự trữ quốc gia và các văn bản hướng dẫn của Cục DTNN; duy trì kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất tại các điểm kho đang bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

Đối với gạo nhập kho, đơn vị tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các công việc bảo quản lần đầu; hướng dẫn và kiểm tra chặt chẽ quá trình thực hiện kê lót. Khi nhập kho, đơn vị thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, chứng thư giám định và thành lập đoàn kiểm tra chất lượng trong quá trình nhập kho. Công tác bảo quản, quản lý chất lượng hàng nhập kho và hồ sơ lưu ngăn lô kho đảm bảo theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Đối với mặt hàng lương thực, vật tư, muối ăn đang lưu kho, công tác kiểm tra, theo dõi diễn biến chất lượng hàng hóa được tăng cường; đơn vị thực hiện lấy mẫu kiểm tra, phân tích chất lượng định kỳ 3 tháng/lần để kịp thời phát hiện bất thường trong quá trình bảo quản để có biện pháp xử lý (nếu có).

Trước khi xuất kho gạo, vật tư dự trữ quốc gia, đơn vị thực hiện kiểm tra hồ sơ, kiểm tra ngoại quan; lấy mẫu kiểm tra chất lượng và thực hiện xuất cấp đúng quy trình. Trong 6 tháng đầu năm 2026 đã xuất cấp hàng hóa, vật tư đảm bảo tốt, đủ về số lượng, an toàn về chất lượng. Hàng hóa xuất kho không có tỷ lệ hao kho vượt định mức.

Chi cục thực hiện kiểm định, sửa chữa, mua sắm máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ công tác quản lý chất lượng, đảm bảo đúng quy định của Luật Đo lường, văn bản hướng dẫn của Cục Dự trữ Nhà nước. Hiện trạng máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ hiện có đảm bảo để thực hiện công tác nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

Để quản lý một khối lượng tài sản lớn, Chi cục DTNN khu vực I đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Hệ thống công nghệ thông tin được duy trì ổn định, an toàn. Các phần mềm quản lý nghiệp vụ hạch toán, kế toán luôn cập nhật chính xác, phản ánh đúng, đầy đủ sự biến động của nguồn vốn và tài sản công theo đúng Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Việc áp dụng đồng bộ phần mềm, phần cứng và mạng giúp tối ưu hóa thời gian xử lý hồ sơ hành chính, đảm bảo thông tin luôn thông suốt và bảo mật.

Đồng thời, cán bộ công chức đơn vị cũng chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an ninh bảo vệ, Phòng cháy chữa cháy và Phòng chống lụt bão. Các cán bộ tuần tra thường xuyên cách ly vật liệu dễ cháy khỏi nguồn nhiệt, kiểm tra hệ thống điện định kỳ.

Chi cục cũng giữ mối liên hệ mật thiết với chính quyền, cơ quan chức năng sở tại để xây dựng phương án phối hợp ứng phó nhanh khi có tình huống bất ngờ. Đặc biệt, công tác bảo hiểm hàng hóa dự trữ quốc gia được chú trọng đầu tư nhằm bảo vệ tối đa cơ sở vật chất trước các rủi ro thiên tai, hỏa hoạn khách quan trong suốt quá trình lưu kho.