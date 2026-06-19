Doanh nghiệp

Những đóng góp đến xã hội của Vietlott sau 10 năm kinh doanh

Nguyễn Diệu

Nguyễn Diệu

15:37 | 19/06/2026
(TBTCO) - Trải qua 10 năm triển khai kinh doanh (2016 - 2026), Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã luôn nỗ lực hoạt động và phát triển để lan tỏa thông điệp “Cơ hội để tốt hơn” tới hàng triệu người dân Việt: phát triển thị trường trò chơi giải trí có thưởng Việt Nam theo hướng minh bạch, hiện đại và có trách nhiệm; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân thông qua đóng góp ngân sách nhà nước và các chương trình an sinh xã hội.
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Hiện đại hóa thị trường trò chơi giải trí có thưởng Việt Nam

Bắt đầu triển khai kinh doanh từ ngày 18/7/2016 với xổ số tự chọn Mega 6/45, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã gây tiếng vang lớn trong thị trường trò chơi giải trí có thưởng tại Việt Nam khi lần đầu tiên xuất hiện loại hình xổ số có giá trị giải thưởng cao và tích lũy sau những kỳ quay không có người trúng Jackpot. Điều này khiến người chơi vô cùng hứng thú khi được tham gia dự thưởng với xổ số mà trước đây chỉ được nghe nói bên nước ngoài.

Tiếp nối thành công đó, Vietlott liên tục nghiên cứu và cho ra mắt các sản phẩm xổ số tự chọn, nâng số sản phẩm hiện đang phát hành là 7 sản phẩm: Xổ số tự chọn số theo ma trận với các giải thưởng Jackpot có giá trị cao (Mega 6/45, Power 6/55); Xổ số tự chọn số theo dãy số với cách chơi quen thuộc (Max 3D/3D+, Max 3D Pro); Xổ số tự chọn số quay số nhanh (Keno, Bingo18) và gần nhất là xổ số quay nhanh Lotto 5/35 với thời gian quay số mở thưởng 02 lần/ngày và giải Độc Đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng cùng tính năng chia giải rất hấp dẫn.

Những đóng góp đến xã hội của Vietlott sau 10 năm kinh doanh
Vietlott ra mắt xổ số quay nhanh Lotto 5/35 vào ngày 29/6/2026.

Các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott hấp dẫn, hiện đại, phù hợp với xu thế trên thế giới đã giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn giải trí có thưởng lành mạnh, hợp pháp.

Về hệ thống phân phối, Vietlott hiện đang triển khai kinh doanh tại 2 kênh: thiết bị đầu cuối và điện thoại. Từ những điểm bán hàng đầu tiên năm 2016, đến nay, Vietlott đã có hệ thống hơn 6.100 điểm bán hàng, phủ rộng trên 34 tỉnh, thành phố, tạo ra khoảng 12.000 việc làm. Người chơi khi đến các điểm bán hàng của Vietlott có thể tự tay chọn những dãy số yêu thích và được in trực tiếp từ thiết bị bán hàng. Điều này hoàn toàn khác biệt so với các phương thức phân phối xổ số trước đây.

Kênh phân phối qua điện thoại (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS) của Vietlott là kênh bán vé qua điện thoại chính thống đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Đây cũng là kênh phân phối hiện đại, phù hợp với xu thế “không tiền mặt” hiện nay. Chỉ sau hơn 5 năm triển khai đã thu hút hơn 4 triệu tài khoản tham gia dự thưởng.

Mở rộng kênh phân phối và sản phẩm để phục vụ người chơi

Vietlott đã và đang thực hiện đúng với sứ mệnh phát triển thị trường trò chơi giải trí có thưởng Việt Nam theo hướng hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm, mang đến cho người chơi đa dạng các loại hình xổ số tự chọn hấp dẫn, hợp pháp.

Trong thời gian tới, Vietlott có kế hoạch triển khai kênh phân phối qua Internet và cải tiến các sản phẩm xổ số tự chọn hiện hữu để phục vụ tốt hơn nhu cầu giải trí có thưởng hợp pháp cho người dân Việt Nam. Vietlott hướng tới phát triển kinh doanh một cách bền vững để trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xổ số và trò chơi có thưởng ở Việt Nam.

Để giúp người chơi có thể dễ dàng giải trí với các sản phẩm xổ số tự chọn, Vietlott SMS đã bổ sung nhiều tính năng hỗ trợ người dùng, cũng như mở rộng liên kết với hơn 30 ứng dụng ví điện tử, ngân hàng như Viettel Money, MoMo, Zalopay, VPBank, My MobiFone, VNPT Money, MobiFone Money, My VNPT, MBBank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, Agribank, Shinhan Bank, ACB, LPBank, Sacombank, Ví VNPAY, OCB, MSB, NCB, VIB, CAKE, COOP Bank, SaigonBank, Kienlong Bank, HDBank, VietBank, SeaBank, VietABank, ABBank, Nam A Bank, Woori Bank, Vikki Bank, MBV…

Với những nỗ lực kể trên, Vietlott từng bước được người chơi công nhận và ủng hộ. Điều này được thể hiện qua doanh thu tăng trưởng theo từng năm, từ 1.597 tỷ đồng vào năm 2016 đã chạm mốc 9.686 tỷ đồng vào năm 2025. Tính đến tháng 30/5/2026, Vietlott ghi nhận tổng doanh thu gần 58.000 tỷ đồng.

Trả thưởng gần 31.000 tỷ đồng đến người chơi trên toàn quốc

Với những loại hình xổ số tự chọn mới lạ cùng giải thưởng hấp dẫn, Vietlott đã ghi nhận có hơn 190 triệu lượt trúng thưởng và trả thưởng gần 31.000 tỷ đồng đến người chơi trên toàn quốc sau 10 năm kinh doanh (tính đến 30/5/2026). Cụ thể:

Sản phẩm xổ số tự chọn ma trận (Mega 6/45, Power 6/55) ghi nhận hơn 54,2 triệu lượt trúng thưởng với tổng giá trị trả thưởng là 18.339 tỷ đồng. Trong đó, xổ số tự chọn Mega 6/45 có 159 bộ số trúng Jackpot với giá trị khoảng 5.730 tỷ đồng và xổ số tự chọn Power 6/55 có 374 bộ số trúng Jackpot với giá trị hơn 6.449 tỷ đồng. Đặc biệt, ngày 22 tháng 7 năm 2025, Vietlott đã trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT 01215 trị giá hơn 344 tỷ đồng đến anh N.P - người chơi may mắn đã trúng giải thưởng xổ số có giá trị lớn nhất từ trước đến nay của Vietlott nói riêng và tại Việt Nam nói chung;

Sản phẩm xổ số quay nhanh (Keno, Bingo18, Lotto 5/35) ghi nhận hơn 130 triệu lượt trúng thưởng với tổng giá trị trả thưởng là 10.586 tỷ đồng. Tuy mới triển khai kinh doanh từ cuối tháng 6/2025 nhưng xổ số quay nhanh Lotto 5/35 đã ghi nhận 24 bộ số trúng giải Độc Đắc với tổng giá trị hơn 252 tỷ đồng.

Sản phẩm xổ số tự chọn dãy số (Max 3D/3D+, Max 3D Pro) ghi nhận hơn 5,3 triệu lượt trúng thưởng với tổng giá trị trả thưởng là 1.285 tỷ đồng. Trong đó, xổ số tự chọn Max 3D/3D+ có 144 bộ số trúng giải Đặc biệt với giá trị 223 tỷ đồng và xổ số tự chọn Max 3D Pro có 77 bộ số trúng giải Đặc biệt với giá trị 261 tỷ đồng.

Những đóng góp đến xã hội của Vietlott sau 10 năm kinh doanh
Anh N.P - người chơi may mắn đã trúng giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá hơn 344 tỷ đồng đã trao tặng 8 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Mang đến cơ hội tốt hơn cho cộng đồng

Tương ứng với sự tăng trưởng về doanh thu, Vietlott đã đóng góp ngân sách các địa phương gần 16.000 tỷ đồng (tính từ 2016 đến 30/5/2026). Ngân sách địa phương được hưởng toàn bộ nguồn thu từ hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán của Vietlott (gần 30% doanh thu bán vé, gồm các khoản thuế và lợi nhuận sau thuế) và được phân chia theo tỷ lệ doanh thu thực tế phát sinh trên địa bàn của từng địa phương. Nguồn ngân sách sẽ được đầu tư vào lĩnh vực y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội để không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân cũng như tạo việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Vietlott, người trúng thưởng và quỹ xã hội Tâm Tài Việt cũng tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị lên đến gần 111 tỷ đồng. Trong đó, tài trợ 390 căn nhà tình nghĩa/đại đoàn kết với tổng giá trị hơn 21,4 tỷ đồng; tài trợ lĩnh vực giáo dục hơn 30 tỷ đồng để xây dựng trường học và các trang thiết bị giáo dục; ủng hộ các địa phương khắc phục hậu quả sau bão lũ với số tiền hơn 5 tỷ đồng. Vietlott phối hợp cùng quỹ Tâm Tài Việt thực hiện các hoạt động như tặng 4.638 thẻ bảo hiểm sức khỏe cho người bán vé số với số tiền hơn 4,8 tỷ đồng và các hoạt động an sinh xã hội khác.

Nguyễn Diệu
Từ khóa:
vietlott Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam thị trường trò chơi giải trí đóng góp ngân sách nhà nước an sinh xã hội

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