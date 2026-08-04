Doanh nghiệp

GELEX lãi 2.611 tỷ đồng sau 6 tháng, tiếp tục đầu tư cho chu kỳ tăng trưởng mới

15:42 | 04/08/2026
(TBTCO) - Động lực từ các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, đặc biệt là thiết bị điện và hạ tầng, tiếp tục giúp GELEX duy trì tăng trưởng, đồng thời tạo nền tảng cho chu kỳ phát triển mới.
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Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực.

Trong quý II, doanh thu thuần hợp nhất đạt 14.480 tỷ đồng, tăng 43,1% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 1.805 tỷ đồng, tăng 16,8%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 25.202 tỷ đồng, tăng 39,7%; lợi nhuận trước thuế đạt 2.611 tỷ đồng, hoàn thành 72,2% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

GELEX lãi 2.611 tỷ đồng sau 6 tháng, tiếp tục đầu tư cho chu kỳ tăng trưởng mới

Kết quả này đến từ sự tăng trưởng của các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi trong bối cảnh đầu tư công được đẩy mạnh, dòng vốn FDI duy trì tích cực và nhu cầu đầu tư vào hạ tầng, năng lượng, khu công nghiệp tiếp tục gia tăng. Thiết bị điện và hạ tầng tiếp tục là hai động lực chính, phản ánh hiệu quả của chiến lược tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh và khả năng tạo giá trị dài hạn.

GELEX lãi 2.611 tỷ đồng sau 6 tháng, tiếp tục đầu tư cho chu kỳ tăng trưởng mới

Song song với tăng trưởng kinh doanh, GELEX tiếp tục mở rộng đầu tư để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản hợp nhất đạt 85.749 tỷ đồng, tăng 16,5% so với đầu năm; trong đó tài sản dài hạn tăng mạnh, phản ánh tiến độ triển khai các dự án chiến lược.

GELEX lãi 2.611 tỷ đồng sau 6 tháng, tiếp tục đầu tư cho chu kỳ tăng trưởng mới
Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Việc gia tăng đầu tư khiến quy mô vốn vay và chi phí tài chính tăng so với cùng kỳ. Theo đại diện GELEX, đây là đặc điểm thường thấy trong giai đoạn doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư mở rộng. Các khoản vốn được sử dụng để hình thành những tài sản và dự án có khả năng tạo dòng tiền trong dài hạn, trong khi hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn duy trì tăng trưởng tích cực và các chỉ tiêu an toàn tài chính tiếp tục được đảm bảo.

Kết quả kinh doanh trong kỳ cũng chịu tác động từ việc ghi nhận một số khoản chi phí theo nguyên tắc kế toán thận trọng và biến động của thị trường tài chính. Tuy nhiên, doanh nghiệp cho biết vẫn duy trì sự cân đối giữa tăng trưởng, đầu tư và kiểm soát rủi ro tài chính.

Theo định hướng phát triển đến năm 2030, GELEX đang chuyển đổi theo mô hình tập đoàn đầu tư, tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực có khả năng tạo giá trị bền vững như thiết bị điện, hạ tầng, khu công nghiệp và bất động sản. Trong mô hình này, việc gia tăng chi phí vốn được xem là hệ quả của chu kỳ đầu tư nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng trong những năm tới, thay vì chỉ hướng tới kết quả của một kỳ kế toán.

Kết quả 6 tháng đầu năm cho thấy, GELEX tiếp tục duy trì đà tăng trưởng từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi, đồng thời kiên định với chiến lược đầu tư cho các động lực phát triển dài hạn. Khi các dự án chiến lược lần lượt đi vào khai thác, những khoản đầu tư của giai đoạn hiện nay được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới./.

Hải Băng
Từ khóa:
chu kỳ tăng trưởng mới động lực phát triển khu công nghiệp Công ty cổ phần Tập đoàn Gelex

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