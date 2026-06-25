Quảng Ninh đối thoại cùng doanh nghiệp, tháo gỡ điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng năm 2026

Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Quảng Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tỉnh xác định giữ vững mục tiêu tăng trưởng là nhiệm vụ trung tâm, lấy đầu tư công làm động lực dẫn dắt, đồng thời chủ động điều chỉnh kịch bản điều hành phù hợp với tình hình thực tiễn. Khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục giữ vai trò trụ cột.

Bên cạnh đó, khu vực dịch vụ tiếp tục tăng trưởng mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 67.253 tỷ đồng, tăng 23,45% so với cùng kỳ. Tổng khách du lịch đạt 12,425 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt 2,63 triệu lượt, tăng 15,6%; tổng thu du lịch đạt 35.198 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.

Quang cảnh Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh T.D

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ kịp thời. Tại hội nghị, các kiến nghị được tổng hợp theo từng nhóm lĩnh vực, giao các sở, ngành và địa phương liên quan trực tiếp thông tin kết quả giải quyết.

Đối với phát triển doanh nghiệp, lũy kế từ đầu năm đến ngày 22/6/2026, toàn tỉnh Quảng Ninh có 2.428 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt 18.943 tỷ đồng. Ước trong 6 tháng, số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới đạt 2.478, bằng 99,1% kế hoạch theo Nghị quyết số 05-NQ/TU và bằng 82,6% kế hoạch UBND tỉnh giao.

Các kiến nghị của doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ đất đai, giải phóng mặt bằng, môi trường, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, cấp phép khai thác khoáng sản đến hạ tầng khu công nghiệp, logistics, xuất nhập khẩu, chính sách thuế, nguồn lao động, nhà ở xã hội, chuyển đổi xanh và xúc tiến du lịch. Điều này cho thấy yêu cầu đặt ra đối với chính quyền các cấp không chỉ là giải quyết từng vụ việc cụ thể, mà còn cần hoàn thiện cơ chế phối hợp liên thông, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn.

Một trong những nội dung đáng chú ý là nhóm kiến nghị liên quan đến hạ tầng khu công nghiệp và logistics. Doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Texhong – Hải Hà đề nghị tạo điều kiện trong điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bổ sung mục tiêu sản xuất, phát điện, phân phối, bán lẻ điện trong phạm vi khu công nghiệp để tăng tính chủ động về nguồn điện phục vụ sản xuất. Đồng thời, doanh nghiệp kiến nghị đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện tuyến đường trục chính số 2 nhằm bảo đảm điều kiện giao thông, vận chuyển thiết bị, nguyên vật liệu và phục vụ hoạt động sản xuất.

Ông Bùi Văn Khắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh T.D

Trong lĩnh vực lao động, một số doanh nghiệp phản ánh tình trạng nguồn lao động tại địa phương ngày càng khan hiếm, nhất là lao động kỹ thuật, lao động trực tiếp trong các ngành công nghiệp, khai thác, sản xuất. Trước vấn đề này, các cơ quan chức năng đã và đang triển khai nhiều giải pháp kết nối cung - cầu lao động, tổ chức ngày hội việc làm, phiên giao dịch việc làm, đồng thời thúc đẩy đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Đây là hướng đi cần thiết để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao.

Lĩnh vực du lịch cũng nhận được nhiều quan tâm. Đại diện doanh nghiệp khách sạn, lữ hành kiến nghị tăng cường thu hút khách quốc tế, đặc biệt là thị trường Nga và các nước CIS – nhóm khách có thời gian lưu trú dài ngày và khả năng chi tiêu cao. Các cơ quan chức năng cho biết đang tiếp tục tham mưu, triển khai công tác quảng bá, xúc tiến, xây dựng sản phẩm phù hợp, đồng thời nghiên cứu kết nối tuyến bay, chương trình du lịch để khai thác hiệu quả hơn các thị trường tiềm năng.

Không chỉ dừng ở việc giải đáp kiến nghị, hội nghị còn là diễn đàn để tỉnh Quảng Ninh khẳng định cam kết cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Việc duy trì cơ chế đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp được xem là giải pháp quan trọng để phát hiện sớm những điểm nghẽn, tháo gỡ kịp thời khó khăn phát sinh, đồng thời củng cố niềm tin của nhà đầu tư, doanh nghiệp vào chính quyền địa phương.

Theo ông Bùi Văn Khắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh: Trong thời gian tới, Quảng Ninh tiếp tục xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của tăng trưởng. Tỉnh sẽ tập trung triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh; hỗ trợ chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu.