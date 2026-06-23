Đầu tư

Quảng Ninh chấp thuận loạt dự án với tổng vốn hơn 581 tỷ đồng

Tiến Dũng

Tiến Dũng

[email protected]
10:03 | 23/06/2026
(TBTCO) - Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận thêm các dự án đầu tư mới trong tháng 6/2026, trải rộng trên các lĩnh vực chế biến lâm sản, hạ tầng cảng biển và nuôi trồng thủy sản công nghệ cao. Tổng vốn đăng ký của 3 dự án đạt hơn 581 tỷ đồng, cho thấy định hướng thu hút đầu tư của địa phương đang dịch chuyển theo hướng khai thác tốt hơn lợi thế công nghiệp, cảng biển và kinh tế biển đảo.
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Theo các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của UBND tỉnh Quảng Ninh, các dự án được phê duyệt gồm: Nhà máy viên nén gỗ và chế biến lâm sản tại phường Vàng Danh; Dự án đầu tư xây dựng bến cảng hàng lỏng khu công nghiệp Bạch Đằng; và Khu nuôi trồng thủy sản tập trung tại đặc khu Cô Tô.

Đáng chú ý, dự án có quy mô vốn lớn nhất là Nhà máy viên nén gỗ và chế biến lâm sản tại phường Vàng Danh, do Công ty cổ phần Năng lượng xanh B&B Quảng Ninh làm nhà đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 324,75 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư khoảng 100 tỷ đồng, chiếm 30,8%; vốn huy động khoảng 224,75 tỷ đồng, chiếm 69,2% tổng vốn đầu tư.

Dự án được triển khai trên diện tích gần 26.900 m2, với mục tiêu xây dựng và vận hành nhà máy sản xuất viên nén gỗ, chế biến lâm sản, gỗ rừng trồng, đồng thời tận dụng phụ phẩm gỗ rừng trồng để phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Công suất thiết kế của nhà máy đạt 120.000 tấn viên nén gỗ mỗi năm. Theo tiến độ được chấp thuận, dự án sẽ hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa công trình vào hoạt động trong tháng 10/2028.

Ở lĩnh vực hạ tầng logistics, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án đầu tư xây dựng bến cảng hàng lỏng khu công nghiệp Bạch Đằng. Nhà đầu tư là Công ty TNHH MTV Sửa chữa ô tô Hải Phòng. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 189,36 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 37,87 tỷ đồng và vốn huy động hơn 151,49 tỷ đồng.

Quảng Ninh chấp thuận loạt dự án với tổng vốn hơn 581 tỷ đồng
Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư nhiều dự án trong tháng 6/2026. Ảnh V.A

Dự án được thực hiện tại phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh, với khu vực nghiên cứu khoảng 9,12 ha. Trong đó, diện tích đề xuất đầu tư là 3,22 ha, gồm phần xây dựng cầu cảng, cầu dẫn, khu nước trước bến, chưa bao gồm khu nước kết nối với luồng tàu hiện hữu.

Theo quy mô được phê duyệt, bến cảng hàng lỏng KCN Bạch Đằng có cầu cảng dài 255 m, tiếp nhận tàu có trọng tải đến 50.000 DWT giảm tải; phục vụ tiếp nhận các loại tàu hàng lỏng, hàng khí. Công suất thiết kế đạt khoảng 1,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Bến cảng này được định hướng phục vụ bốc xếp, xuất nhập hàng lỏng cho các nhà máy hóa dầu, hóa chất, kho hàng lỏng trong KCN Bạch Đằng và các khu vực lân cận. Theo tiến độ, dự án dự kiến hoàn thành xây dựng cơ bản, đưa công trình vào khai thác vận hành trong quý III/2027.

Việc bổ sung bến cảng chuyên dụng hàng lỏng tại KCN Bạch Đằng không chỉ đáp ứng nhu cầu vận chuyển, bốc xếp của các dự án công nghiệp trong khu vực, mà còn tạo thêm năng lực phục vụ chuỗi cung ứng hóa dầu, hóa chất và hàng lỏng của vùng kinh tế ven biển phía Bắc.

Cùng với công nghiệp và logistics, kinh tế biển đảo cũng tiếp tục là hướng đi được Quảng Ninh chú trọng. Dự án Khu nuôi trồng thủy sản tập trung tại đặc khu Cô Tô do Công ty cổ phần Mực nhảy Biển Đông làm nhà đầu tư có tổng vốn đầu tư 66,998 tỷ đồng, toàn bộ là vốn huy động. Dự án có thời hạn hoạt động 24 năm kể từ ngày được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Dự án sử dụng khoảng 209,8 ha khu vực biển thuộc đặc khu Cô Tô, hướng tới xây dựng hệ thống nuôi trồng thủy sản bằng vật liệu nổi thân thiện môi trường, ứng dụng công nghệ hiện đại về nuôi biển.

Sản lượng nuôi trồng thủy sản dự kiến đạt khoảng 839,583 tấn mỗi năm. Ngoài ra, dự án còn có nội dung nghiên cứu nuôi thí điểm cá nóc xanh với quy mô khoảng 1 tấn mỗi năm, nhằm phát triển thêm đối tượng nuôi mới tại Quảng Ninh.

Tuy nhiên, các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cũng đặt ra yêu cầu chặt chẽ đối với nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Các dự án chỉ được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, lâm nghiệp, thủy sản, tài nguyên biển, hàng hải, phòng cháy chữa cháy và các quy định liên quan.

Đối với dự án nhà máy viên nén gỗ, nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ thủ tục môi trường, kiểm soát bụi gỗ, khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; đồng thời chú trọng quản lý mùn cưa, phế liệu gỗ nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm và cháy nổ. Với dự án nuôi trồng thủy sản tại Cô Tô, nhà đầu tư phải đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học khu vực biển, xây dựng giải pháp bảo vệ hệ sinh thái, không khai thác sử dụng tài nguyên biển khi chưa được cơ quan có thẩm quyền giao khu vực biển.

Tiến Dũng
Từ khóa:
quảng ninh chế biến định hướng nuôi trồng tăng cường đầu tư hạ tang

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