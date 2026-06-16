Xã hội

Quảng Ninh thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030

Tiến Dũng

Tiến Dũng

[email protected]
16:48 | 16/06/2026
(TBTCO) - Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng được điều chỉnh theo hướng tích cực, tại Kỳ họp thứ 4 diễn ra trong ngày 16/6.
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Theo đó, một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng được điều chỉnh, trong đó tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu khoảng 12%/năm, cao hơn mức định hướng trước đó. GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 20.000 USD; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ khoảng 40 - 43%, công nghiệp - xây dựng khoảng 45 - 48%, nông - lâm - thủy sản khoảng 2 - 5%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp chiếm 7 - 10% GRDP. Tỉnh cũng đặt mục tiêu thành lập mới khoảng 2.000 doanh nghiệp mỗi năm và tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 75%.

Quảng Ninh thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030
Quảng Ninh điều chỉnh mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt khoảng 12%/năm. Ảnh TD

Trước đó, tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh đã nghe Sở Tài chính trình bày tờ trình, đơn vị tư vấn báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch, cùng báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với dự thảo nghị quyết. Nội dung điều chỉnh quy hoạch nhận được sự thống nhất về chủ trương của các đại biểu, tập trung vào yêu cầu cập nhật bối cảnh phát triển mới và hoàn thiện không gian phát triển cho giai đoạn tới.

Theo tờ trình, sau hơn 3 năm triển khai Quy hoạch tỉnh được phê duyệt tại Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11/02/2023, nhiều yếu tố mới đã phát sinh từ định hướng của Trung ương, cùng với việc tỉnh hoàn tất sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp gồm 54 đơn vị hành chính. Đây là cơ sở quan trọng để rà soát, điều chỉnh tổng thể quy hoạch nhằm bảo đảm tính đồng bộ với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và các chiến lược phát triển mới.

Việc điều chỉnh lần này đồng thời nhằm cụ thể hóa các định hướng trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các kết luận của Trung ương đối với địa phương. Quy hoạch cập nhật phạm vi, ranh giới hành chính mới, đồng thời bổ sung các định hướng phát triển về kinh tế biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh; nghiên cứu tổ chức không gian phát triển hướng tới mục tiêu dài hạn xây dựng đô thị trực thuộc Trung ương.

Quảng Ninh thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030
Kỳ họp thứ 4 của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh QMG

Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh thống nhất cao về sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch, đồng thời đề xuất làm rõ thêm các giải pháp về huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng chiến lược, kinh tế biển, đô thị và logistics, nhằm tạo động lực tăng trưởng mới, đưa địa phương trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực phía Bắc.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, bà Trịnh Thị Minh Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, khẳng định: HĐND tỉnh thống nhất cao quan điểm việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh phải bảo đảm tầm nhìn chiến lược, tư duy phát triển mới, tính đồng bộ, liên kết và khả thi; thực sự trở thành công cụ định hướng, dẫn dắt phát triển, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tạo động lực tăng trưởng mới và là nền tảng quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

Tiến Dũng
Từ khóa:
Quảng Ninh dự kiến GRDP bình quân Tình đồng bộ tư duy phát triển Định hướng thành phố

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