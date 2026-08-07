Vinachem tăng cường phối hợp với các cơ quan cấp cao của Lào, thúc đẩy dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali

Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Tuấn Dũng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; lãnh đạo Ban Đầu tư xây dựng, Ban Thư ký Hội đồng thành viên; lãnh đạo Công ty TNHH Hóa chất và Muối mỏ Việt - Lào.

Trong bối cảnh dự án đang bước vào giai đoạn hoàn thiện các thủ tục quan trọng trước khi tái khởi động, chương trình làm việc tập trung rà soát tiến độ, thống nhất phương án phối hợp và thúc đẩy xử lý những nội dung còn vướng mắc.

Chiều 5/8, Đoàn công tác Vinachem làm việc với Bộ trưởng Bộ Công thương Lào Malaithong Kommasith. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Vinachem báo cáo tổng thể tình hình triển khai dự án. Đến nay, dự án đã hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh (FS), thực hiện công tác thẩm tra, đánh giá tác động môi trường, chuẩn bị cơ sở vật chất tại công trường và các điều kiện cho giai đoạn thi công. Tập đoàn cũng thông tin về chủ trương tái cơ cấu chủ đầu tư để tiếp tục triển khai dự án.

Đoàn công tác Tập đoàn Hóa chất Việt Nam làm việc với Bộ Công thương Lào

Vinachem đề nghị Bộ Công thương Lào tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp đẩy nhanh việc xem xét, thẩm định các thủ tục thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện để Báo cáo FS của dự án được phê duyệt trong tháng 8/2026, làm cơ sở chuyển sang giai đoạn triển khai xây dựng.

Sáng 6/8, Đoàn công tác làm việc với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào Linkham Douangsavanh về các thủ tục liên quan đến môi trường.

Vinachem đã báo cáo tiến độ lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), công tác thẩm tra và trao đổi về cơ chế phối hợp giữa cơ quan chức năng, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn nhằm sớm hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật Lào.

Hai bên thống nhất tăng cường phối hợp, thúc đẩy quá trình thẩm định và phê duyệt các hồ sơ môi trường, phấn đấu hoàn thành trong tháng 8/2026, đồng thời bảo đảm dự án đáp ứng các yêu cầu về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Cũng trong ngày 6/8, Đoàn công tác Vinachem làm việc với Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam Soulivath Souvannachoumkham.

Tại cuộc làm việc, Vinachem đánh giá cao vai trò kết nối của Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam trong quá trình triển khai dự án; đồng thời cập nhật những kết quả đã đạt được và các nội dung đang được các bộ, ngành hai nước phối hợp xử lý.

Tập đoàn đề nghị Ủy ban tiếp tục hỗ trợ điều phối giữa các cơ quan liên quan, tạo thuận lợi cho việc giải quyết các thủ tục còn lại, qua đó thúc đẩy tiến độ dự án phù hợp với định hướng hợp tác giữa Chính phủ hai nước.

Đoàn công tác làm việc với Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam Soulivath Souvannachoumkham

Đoàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam gặp và báo cáo Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Saleumxay Kommasith về tình hình triển khai dự án

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn Vinachem cũng báo cáo Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith về tình hình triển khai dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali.

Lãnh đạo Vinachem thông tin về kết quả thực hiện thời gian qua, kế hoạch triển khai trong giai đoạn tiếp theo cũng như những nội dung cần sự phối hợp của các bộ, ngành và cơ quan chức năng Lào, nhằm bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ và phù hợp với quy định pháp luật, các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinachem Phùng Quang Hiệp khẳng định, dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali tại Lào không chỉ có ý nghĩa về kinh tế, mà còn là dự án hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Lào. Vinachem xác định tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, đồng thời cam kết huy động nguồn lực, phối hợp với các cơ quan chức năng hai nước để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Theo Vinachem, kết quả các cuộc làm việc lần này là cơ sở để Tập đoàn cùng các bên liên quan tiếp tục hoàn thiện những thủ tục còn lại, hướng tới sớm đưa dự án trở lại giai đoạn thi công. Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng góp phần chủ động nguồn nguyên liệu cho ngành phân bón trong nước, đồng thời tăng cường hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Lào./.