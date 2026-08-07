Doanh nghiệp

Vinachem tăng cường phối hợp với các cơ quan cấp cao của Lào, thúc đẩy dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali

23:30 | 07/08/2026
(TBTCO) - Trong hai ngày 5 - 6/8, Đoàn công tác của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) do Chủ tịch Hội đồng thành viên Phùng Quang Hiệp làm Trưởng đoàn đã có chương trình làm việc với nhiều cơ quan cấp cao của CHDCND Lào nhằm thúc đẩy triển khai dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouane.
aa

Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Tuấn Dũng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; lãnh đạo Ban Đầu tư xây dựng, Ban Thư ký Hội đồng thành viên; lãnh đạo Công ty TNHH Hóa chất và Muối mỏ Việt - Lào.

Trong bối cảnh dự án đang bước vào giai đoạn hoàn thiện các thủ tục quan trọng trước khi tái khởi động, chương trình làm việc tập trung rà soát tiến độ, thống nhất phương án phối hợp và thúc đẩy xử lý những nội dung còn vướng mắc.

Chiều 5/8, Đoàn công tác Vinachem làm việc với Bộ trưởng Bộ Công thương Lào Malaithong Kommasith. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Vinachem báo cáo tổng thể tình hình triển khai dự án. Đến nay, dự án đã hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh (FS), thực hiện công tác thẩm tra, đánh giá tác động môi trường, chuẩn bị cơ sở vật chất tại công trường và các điều kiện cho giai đoạn thi công. Tập đoàn cũng thông tin về chủ trương tái cơ cấu chủ đầu tư để tiếp tục triển khai dự án.

Vinachem tăng cường phối hợp với các cơ quan cấp cao của Lào, thúc đẩy Dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali
Đoàn công tác Tập đoàn Hóa chất Việt Nam làm việc với Bộ Công thương Lào

Vinachem đề nghị Bộ Công thương Lào tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp đẩy nhanh việc xem xét, thẩm định các thủ tục thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện để Báo cáo FS của dự án được phê duyệt trong tháng 8/2026, làm cơ sở chuyển sang giai đoạn triển khai xây dựng.

Sáng 6/8, Đoàn công tác làm việc với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào Linkham Douangsavanh về các thủ tục liên quan đến môi trường.

Vinachem đã báo cáo tiến độ lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), công tác thẩm tra và trao đổi về cơ chế phối hợp giữa cơ quan chức năng, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn nhằm sớm hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật Lào.

Hai bên thống nhất tăng cường phối hợp, thúc đẩy quá trình thẩm định và phê duyệt các hồ sơ môi trường, phấn đấu hoàn thành trong tháng 8/2026, đồng thời bảo đảm dự án đáp ứng các yêu cầu về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Cũng trong ngày 6/8, Đoàn công tác Vinachem làm việc với Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam Soulivath Souvannachoumkham.

Tại cuộc làm việc, Vinachem đánh giá cao vai trò kết nối của Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam trong quá trình triển khai dự án; đồng thời cập nhật những kết quả đã đạt được và các nội dung đang được các bộ, ngành hai nước phối hợp xử lý.

Tập đoàn đề nghị Ủy ban tiếp tục hỗ trợ điều phối giữa các cơ quan liên quan, tạo thuận lợi cho việc giải quyết các thủ tục còn lại, qua đó thúc đẩy tiến độ dự án phù hợp với định hướng hợp tác giữa Chính phủ hai nước.

Vinachem tăng cường phối hợp với các cơ quan cấp cao của Lào, thúc đẩy Dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali
Đoàn công tác làm việc với Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam Soulivath Souvannachoumkham
Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn Vinachem cũng báo cáo Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith về tình hình triển khai dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali.
Vinachem tăng cường phối hợp với các cơ quan cấp cao của Lào, thúc đẩy Dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali
Đoàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam gặp và báo cáo Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Saleumxay Kommasith về tình hình triển khai dự án

Lãnh đạo Vinachem thông tin về kết quả thực hiện thời gian qua, kế hoạch triển khai trong giai đoạn tiếp theo cũng như những nội dung cần sự phối hợp của các bộ, ngành và cơ quan chức năng Lào, nhằm bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ và phù hợp với quy định pháp luật, các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinachem Phùng Quang Hiệp khẳng định, dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali tại Lào không chỉ có ý nghĩa về kinh tế, mà còn là dự án hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Lào. Vinachem xác định tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, đồng thời cam kết huy động nguồn lực, phối hợp với các cơ quan chức năng hai nước để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Theo Vinachem, kết quả các cuộc làm việc lần này là cơ sở để Tập đoàn cùng các bên liên quan tiếp tục hoàn thiện những thủ tục còn lại, hướng tới sớm đưa dự án trở lại giai đoạn thi công. Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng góp phần chủ động nguồn nguyên liệu cho ngành phân bón trong nước, đồng thời tăng cường hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Lào./.

Thảo Hiền
Từ khóa:
Dự án khai thác muối chế biến muối mỏ Kali tập đoàn hóa chất việt nam Báo cáo đánh giá môi trường Ủy ban Hợp tác Lào Việt

Bài liên quan

Vinachem thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để nâng cao năng lực cạnh tranh

Vinachem thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để nâng cao năng lực cạnh tranh

Vinachem làm việc với Tập đoàn Hateco về cung ứng sản phẩm cao su kỹ thuật cho cảng Liên Chiểu

Vinachem làm việc với Tập đoàn Hateco về cung ứng sản phẩm cao su kỹ thuật cho cảng Liên Chiểu

Vinachem sơ kết 1 năm VinachemMart, ra mắt Nền tảng Vinachem Nông nghiệp

Vinachem sơ kết 1 năm VinachemMart, ra mắt Nền tảng Vinachem Nông nghiệp

Dành cho bạn

Thị trường các-bon mở thêm cơ hội cho cao su Việt

Thị trường các-bon mở thêm cơ hội cho cao su Việt

Mở rộng thị trường, nâng chuẩn để sầu riêng Việt tăng giá trị xuất khẩu

Mở rộng thị trường, nâng chuẩn để sầu riêng Việt tăng giá trị xuất khẩu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam

Chứng khoán ngày 12/8: VN-Index tăng tiến sát mốc 1.800 điểm, dòng tiền vẫn thận trọng

Chứng khoán ngày 12/8: VN-Index tăng tiến sát mốc 1.800 điểm, dòng tiền vẫn thận trọng

TP. Huế chọn nhà đầu tư xây dựng bến số 7 và số 8 cảng Chân Mây

TP. Huế chọn nhà đầu tư xây dựng bến số 7 và số 8 cảng Chân Mây

Bộ Tài chính công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính hải quan về phân loại máy móc

Bộ Tài chính công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính hải quan về phân loại máy móc

Đọc thêm

Từ cam kết đến kết quả: Điều gì giúp SABECO đứng đầu bảng xếp hạng “Doanh nghiệp xanh – Net Zero hành động 2026”?

Từ cam kết đến kết quả: Điều gì giúp SABECO đứng đầu bảng xếp hạng “Doanh nghiệp xanh – Net Zero hành động 2026”?

(TBTCO) - Trong bối cảnh Net Zero đang chuyển từ mục tiêu dài hạn thành bài toán cạnh tranh của doanh nghiệp, SABECO vừa được xếp hạng Top 1 "Doanh nghiệp xanh - Net Zero hành động 2026" tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới - Việt Nam. Kết quả này phản ánh quá trình đưa các mục tiêu ESG vào vận hành thực tế trên toàn hệ thống, từ năng lượng, nước, bao bì đến quản trị chuỗi cung ứng.
Khơi nguồn vốn, tạo dư địa cho doanh nghiệp tăng tốc

Khơi nguồn vốn, tạo dư địa cho doanh nghiệp tăng tốc

(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, trong đó khu vực doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ có những đóng góp đáng kể. Tuy nhiên, để tạo dư địa cho doanh nghiệp tăng tốc, cần khơi thông nguồn vốn, tạo điều kiện để doanh nghiệp chuyển hóa nguồn lực thành hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.
Vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, 4 doanh nghiệp bị xử phạt

Vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, 4 doanh nghiệp bị xử phạt

(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt 4 doanh nghiệp, mỗi đơn vị 92,5 triệu đồng, do chậm hoặc không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định. Các vi phạm liên quan đến báo cáo tài chính, quản trị công ty, tài liệu đại hội đồng cổ đông và thông tin về trái phiếu doanh nghiệp.
VCCI phát động “Cúp Thánh Gióng” 2026, tôn vinh 100 doanh nhân tiêu biểu

VCCI phát động “Cúp Thánh Gióng” 2026, tôn vinh 100 doanh nhân tiêu biểu

(TBTCO) - Chiều 11/8, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phát động Chương trình xét tôn vinh, trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026. Đây là hoạt động trọng tâm hướng tới kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới.
Nâng cao năng lực quản trị Hợp đồng EPC Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Nâng cao năng lực quản trị Hợp đồng EPC Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

(TBTCO) - Ngày 10/8, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) - đơn vị thành viên của Petrovietnam, đã tổ chức Hội thảo Quản lý Hợp đồng EPC Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Hội thảo đã tập trung cập nhật các quy định pháp luật, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ những dự án EPC trong lĩnh vực lọc hóa dầu
Cùng Vietjet đến sân bay phía Tây mới của Sydney, thêm trải nghiệm du lịch hấp dẫn tại “xứ sở chuột túi” với ưu đãi 20%

Cùng Vietjet đến sân bay phía Tây mới của Sydney, thêm trải nghiệm du lịch hấp dẫn tại “xứ sở chuột túi” với ưu đãi 20%

(TBTCO) - Ngày 10/8/2026, chào mừng kết nối mới, Vietjet chính thức mở bán vé đường bay thẳng từ TP. Hồ chí Minh đến Sydney qua Sân bay Quốc tế Western Sydney (WSI) từ hôm nay, dành tặng du khách ưu đãi 20% giá vé. Thêm lựa chọn bay mới, cùng Vietjet khám phá những thành phố sôi động, thiên nhiên kỳ vĩ và vô vàn trải nghiệm thú vị tại Australia.
Đây là lý do các định chế tài chính lớn liên tục đặt niềm tin vào T&T Group

Đây là lý do các định chế tài chính lớn liên tục đặt niềm tin vào T&T Group

(TBTCO) - Từ sự đồng hành thấu hiểu rủi ro của khối ngân hàng thương mại, những cam kết tỷ đô từ các định chế quốc tế, cho đến thỏa thuận khung với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), dòng vốn đang hội tụ về T&T Group theo một quỹ đạo rõ nét. Điểm chung kết nối ba lớp định chế tài chính này là đều được bảo chứng bằng năng lực thực thi, đưa dự án về đích đúng hẹn.
Chốt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam

Chốt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam

(TBTCO) - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam sắp được ban hành là cơ sở pháp lý quan trọng để hoàn tất quá trình chuyển đổi Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sang mô hình tập đoàn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thưởng nóng lực lượng triệt phá vụ buôn lậu ngà voi quy mô lớn tại cảng Quy Nhơn

Thưởng nóng lực lượng triệt phá vụ buôn lậu ngà voi quy mô lớn tại cảng Quy Nhơn

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Việt Nam

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Việt Nam

Petrocons tìm đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn

Petrocons tìm đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn

Bất động sản Hà Nội: Nguồn cung cải thiện, căn hộ vừa túi tiền vẫn khan hiếm

Bất động sản Hà Nội: Nguồn cung cải thiện, căn hộ vừa túi tiền vẫn khan hiếm

Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát tổ chức thi lại tại Tuyên Quang

Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát tổ chức thi lại tại Tuyên Quang

DatVietVAC kỳ vọng thành "kỳ lân" văn hóa, dàn nghệ sĩ góp mặt trong danh sách cổ đông trước thềm IPO

DatVietVAC kỳ vọng thành "kỳ lân" văn hóa, dàn nghệ sĩ góp mặt trong danh sách cổ đông trước thềm IPO

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand

Ký kết hợp tác với gần 50 đại lý, Novaland từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh

Ký kết hợp tác với gần 50 đại lý, Novaland từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh

Hải quan triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn tại miền Trung, thu giữ hơn 1,2 tấn tang vật

Hải quan triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn tại miền Trung, thu giữ hơn 1,2 tấn tang vật

Tỷ giá USD hôm nay (10/8): Tỷ giá trung tâm tiếp tục leo dốc, USD chờ tín hiệu mới từ CPI Mỹ tháng 7

Tỷ giá USD hôm nay (10/8): Tỷ giá trung tâm tiếp tục leo dốc, USD chờ tín hiệu mới từ CPI Mỹ tháng 7

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2026 cao nhất là 28,07 điểm

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2026 cao nhất là 28,07 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 11/8: Trong nước bật tăng, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Giá vàng hôm nay ngày 11/8: Trong nước bật tăng, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Cách nhận diện lừa đảo khi nhận được cuộc gọi từ “Thue TP.HCM”

Cách nhận diện lừa đảo khi nhận được cuộc gọi từ “Thue TP.HCM”

Tỷ giá USD hôm nay (11/8): Tỷ giá trung tâm vượt 25.500 đồng, đồng Yên chịu áp lực dù can thiệp quy mô kỷ lục

Tỷ giá USD hôm nay (11/8): Tỷ giá trung tâm vượt 25.500 đồng, đồng Yên chịu áp lực dù can thiệp quy mô kỷ lục

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 10/8: Vàng thế giới tăng gần 300 USD trong một tuần, trong nước giảm nhẹ

Giá vàng hôm nay ngày 10/8: Vàng thế giới tăng gần 300 USD trong một tuần, trong nước giảm nhẹ