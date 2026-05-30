Tham dự buổi làm việc, về phía Vinachem có ông Nguyễn Hữu Tú - Tổng Giám đốc Tập đoàn; ông Lê Hoàng Khánh Nhựt - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC); cùng đại diện lãnh đạo một số ban chuyên môn của Tập đoàn. Về phía Hateco có ông Trần Văn Kỳ - Chủ tịch HĐQT cùng lãnh đạo, cán bộ của Tập đoàn.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về khả năng hợp tác trong việc cung ứng các sản phẩm cao su kỹ thuật phục vụ dự án bến cảng container Liên Chiểu - một trong những dự án hạ tầng cảng biển trọng điểm của khu vực miền Trung. Dự án được quy hoạch với quy mô lớn, hướng tới trở thành trung tâm logistics và cảng biển hiện đại của khu vực, góp phần nâng cao năng lực thông quan hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế biển và kết nối chuỗi cung ứng quốc tế.

Vinachem làm việc với Tập đoàn Hateco về cung ứng sản phẩm cao su kỹ thuật cho Cảng Liên Chiểu

Tập đoàn Hateco là doanh nghiệp hoạt động đa ngành với nhiều dấu ấn trong lĩnh vực logistics, hạ tầng và cảng biển. Những năm gần đây, Hateco đẩy mạnh đầu tư vào các dự án cảng biển quy mô lớn, hiện đại, trong đó có dự án bến cảng container Liên Chiểu tại Đà Nẵng với kỳ vọng trở thành đầu mối giao thương quan trọng của khu vực miền Trung và hành lang kinh tế Đông - Tây.

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc DRC Lê Hoàng Khánh Nhựt đã giới thiệu năng lực sản xuất, kinh nghiệm cũng như các dòng sản phẩm cao su kỹ thuật phục vụ lĩnh vực cầu cảng, hàng hải và công nghiệp nặng. Là doanh nghiệp có hơn 50 năm truyền thống trong ngành săm lốp cao su thuộc Vinachem, DRC hiện sở hữu hệ thống sản xuất hiện đại cùng đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu khắt khe của nhiều công trình hạ tầng trọng điểm trong và ngoài nước.

Đặc biệt, DRC có thế mạnh trong sản xuất các sản phẩm cao su kỹ thuật chuyên dụng dành cho cầu cảng như đệm chống va, gối cao su và các cấu kiện cao su kỹ thuật phục vụ bến cảng, công trình biển. Các sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật cao, bảo đảm độ bền, khả năng chịu tải và thích ứng với môi trường khai thác đặc thù của cảng biển.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo hai bên đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa Vinachem và Hateco trong thời gian tới. Việc sử dụng các sản phẩm cao su kỹ thuật do doanh nghiệp trong nước sản xuất không chỉ góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa tại các dự án hạ tầng lớn, mà còn khẳng định năng lực của doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam trong việc tham gia các công trình hiện đại, quy mô lớn.

Sự hợp tác giữa hai bên được kỳ vọng sẽ góp phần thiết thực thúc đẩy hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Đảng, Chính phủ và Bộ Tài chính đặt ra đối với Vinachem; đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, chất lượng sản phẩm của Vinachem trong đóng góp vào sự nghiệp hiện đại hóa hạ tầng và phát triển đất nước./.