Doanh nghiệp

Vinachem làm việc với Tập đoàn Hateco về cung ứng sản phẩm cao su kỹ thuật cho cảng Liên Chiểu

10:21 | 30/05/2026
(TBTCO) - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) vừa có buổi làm việc với Tập đoàn Hateco vào chiều 29/5 về việc cung ứng các sản phẩm cao su kỹ thuật phục vụ dự án bến cảng container Liên Chiểu tại TP. Đà Nẵng.
Tham dự buổi làm việc, về phía Vinachem có ông Nguyễn Hữu Tú - Tổng Giám đốc Tập đoàn; ông Lê Hoàng Khánh Nhựt - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC); cùng đại diện lãnh đạo một số ban chuyên môn của Tập đoàn. Về phía Hateco có ông Trần Văn Kỳ - Chủ tịch HĐQT cùng lãnh đạo, cán bộ của Tập đoàn.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về khả năng hợp tác trong việc cung ứng các sản phẩm cao su kỹ thuật phục vụ dự án bến cảng container Liên Chiểu - một trong những dự án hạ tầng cảng biển trọng điểm của khu vực miền Trung. Dự án được quy hoạch với quy mô lớn, hướng tới trở thành trung tâm logistics và cảng biển hiện đại của khu vực, góp phần nâng cao năng lực thông quan hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế biển và kết nối chuỗi cung ứng quốc tế.

Tập đoàn Hateco là doanh nghiệp hoạt động đa ngành với nhiều dấu ấn trong lĩnh vực logistics, hạ tầng và cảng biển. Những năm gần đây, Hateco đẩy mạnh đầu tư vào các dự án cảng biển quy mô lớn, hiện đại, trong đó có dự án bến cảng container Liên Chiểu tại Đà Nẵng với kỳ vọng trở thành đầu mối giao thương quan trọng của khu vực miền Trung và hành lang kinh tế Đông - Tây.

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc DRC Lê Hoàng Khánh Nhựt đã giới thiệu năng lực sản xuất, kinh nghiệm cũng như các dòng sản phẩm cao su kỹ thuật phục vụ lĩnh vực cầu cảng, hàng hải và công nghiệp nặng. Là doanh nghiệp có hơn 50 năm truyền thống trong ngành săm lốp cao su thuộc Vinachem, DRC hiện sở hữu hệ thống sản xuất hiện đại cùng đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu khắt khe của nhiều công trình hạ tầng trọng điểm trong và ngoài nước.

Đặc biệt, DRC có thế mạnh trong sản xuất các sản phẩm cao su kỹ thuật chuyên dụng dành cho cầu cảng như đệm chống va, gối cao su và các cấu kiện cao su kỹ thuật phục vụ bến cảng, công trình biển. Các sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật cao, bảo đảm độ bền, khả năng chịu tải và thích ứng với môi trường khai thác đặc thù của cảng biển.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo hai bên đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa Vinachem và Hateco trong thời gian tới. Việc sử dụng các sản phẩm cao su kỹ thuật do doanh nghiệp trong nước sản xuất không chỉ góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa tại các dự án hạ tầng lớn, mà còn khẳng định năng lực của doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam trong việc tham gia các công trình hiện đại, quy mô lớn.

Sự hợp tác giữa hai bên được kỳ vọng sẽ góp phần thiết thực thúc đẩy hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Đảng, Chính phủ và Bộ Tài chính đặt ra đối với Vinachem; đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, chất lượng sản phẩm của Vinachem trong đóng góp vào sự nghiệp hiện đại hóa hạ tầng và phát triển đất nước./.

Thảo Hiền
(TBTCO) - Cục Hải quan yêu cầu Chi cục Hải quan khu vực III khẩn trương triển khai số hóa chứng từ từ ngày 1/6/2026 nhằm đồng bộ dữ liệu, giảm thủ tục giấy tờ và nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ trong mô hình thông quan tập trung.
(TBTCO) - Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Singapore, Vinachem và DSM-FIRMENICH đã thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược, mở ra cơ hội tiếp cận các công nghệ tiên tiến, thúc đẩy phát triển các sản phẩm hóa chất tiêu dùng có giá trị gia tăng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.
(TBTCO) - Ngày 28/5/2026, Tập đoàn Bảo hiểm DBV chính thức được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2026 với giải pháp số hóa bồi thường bảo hiểm DBV eClaim 360.
(TBTCO) - Áp lực chi phí vốn đang quay trở lại trong bối cảnh doanh nghiệp gia tăng vay nợ để mở rộng hoạt động và đầu tư. Trong quý đầu năm, nhiều doanh nghiệp niêm yết ghi nhận chi phí lãi vay tăng mạnh trong môi trường lãi suất không còn duy trì ở vùng thấp.
(TBTCO) - Ngày 28/5, tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức Lễ vinh danh và trao Giải thưởng Sao Khuê 2026, đồng thời chính thức công bố “Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026”.
(TBTCO) - Không còn chỉ là khu vực bổ trợ cho nền kinh tế, kinh tế tư nhân đang được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược đổi mới mô hình phát triển quốc gia. Nhưng để doanh nghiệp tư nhân thực sự trở thành “đầu kéo” tăng trưởng, cần trợ lực từ cải cách thể chế, giảm chi phí tuân thủ, cải thiện môi trường đầu tư...
(TBTCO) - Chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ được xác định là những động lực then chốt để Việt Nam tạo đột phá phát triển, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn mới.
(TBTCO) - Mibrand Vietnam vừa công bố Bảng xếp hạng sức khỏe thương hiệu tài chính tiêu dùng Việt Nam 2025. Dữ liệu cho thấy, nhóm thương hiệu dẫn đầu chưa tạo ra khoảng cách quá lớn về điểm số. "Cuộc đua" giữa các doanh nghiệp dịch chuyển sang niềm tin, chất lượng dịch vụ và khả năng tối ưu trải nghiệm khách hàng sau vay.
