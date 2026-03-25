Doanh nghiệp

Vinachem và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

Mai Tấn
22:14 | 25/03/2026
(TBTCO) - Chiều ngày 25/3/2026, tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa hai đơn vị, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp và logistics hàng hải.
Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam được ký kết trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi bên trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Theo đó, hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trong việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau; phối hợp trong lĩnh vực vận tải biển, logistics, dịch vụ cảng biển; hợp tác phân phối sản phẩm, quảng bá thương hiệu; xem xét hợp tác trong các chương trình, dự án đầu tư và các lĩnh vực khác phù hợp với định hướng phát triển của mỗi bên.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa hai đơn vị không chỉ mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh giữa hai doanh nghiệp mà còn góp phần tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp nhà nước trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, phát huy thế mạnh của từng đơn vị, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập và phát triển kinh tế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phùng Quang Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ghi nhận hai bên đã có nền tảng nhất định, song việc phối hợp chưa thực sự đồng bộ, thiếu tính hệ thống. Thông qua thỏa thuận hợp tác lần này, tập đoàn mong muốn cùng VIMC rà soát toàn diện các nội dung hợp tác, phát huy tối đa thế mạnh của mỗi bên nhằm nâng cao hiệu quả và tính bền vững.

Ông Hiệp nhấn mạnh, với nhu cầu lớn về vận tải, nhập khẩu nguyên liệu của tập đoàn cùng lợi thế về logistics của VIMC, hai bên còn nhiều dư địa để hợp tác thiết thực, tối ưu chi phí và gia tăng giá trị. Khẳng định hợp tác cần đi vào thực chất, đồng chí cho rằng việc ký kết chỉ là bước khởi đầu, điều quan trọng là tổ chức triển khai hiệu quả trong thực tiễn, qua đó tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa hai bên.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Cảnh Tĩnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) cho biết, mối quan hệ giữa hai đơn vị đã được hình thành từ lâu trên nền tảng sự hiểu biết, tin tưởng và gắn bó giữa các thế hệ lãnh đạo; đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục phát triển hợp tác trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả, cần có cách tiếp cận bài bản, cụ thể, đồng thời đề cao tính kỷ luật và trách nhiệm trong quá trình triển khai.

Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao vai trò của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, ông nhấn mạnh việc tăng cường liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp là hết sức cần thiết. Hai bên có nhiều điểm tương đồng trong quá trình phát triển, cũng như từng trải qua và vượt qua những giai đoạn khó khăn, từ đó có thêm cơ sở để thấu hiểu và đồng hành.

Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trong công tác tái cơ cấu, ổn định sản xuất và từng bước phát triển bền vững; coi đây là nền tảng quan trọng để hai bên mở rộng hợp tác, không chỉ trong cung ứng dịch vụ, tiêu thụ sản phẩm mà còn hướng tới các hình thức hợp tác sâu rộng hơn như liên doanh, liên kết trong các lĩnh vực phù hợp. Với tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên, ông tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai Tập đoàn sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nền kinh tế.

Sự kiện ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để hai bên triển khai các chương trình hợp tác cụ thể trong thời gian tới, qua đó góp phần xây dựng chuỗi cung ứng, logistics và sản xuất công nghiệp gắn kết, hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước./.

Từ khóa:
Tổng công ty Hàng hải Vinachem ký kết hợp tác toàn diện Logistics hàng hải tập đoàn hóa chất vinachem

