Vinachem tăng cường hiện diện tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 lan tỏa giá trị sản phẩm hóa chất Việt Nam

(TBTCO) - Hội chợ Mùa Xuân 2026 sự kiện xúc tiến thương mại tổng hợp quy mô lớn đầu tiên trong năm mới đã chính thức khai mạc từ ngày 2/2 đến 13/2/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, với chủ đề “Kết nối thịnh vượng – Đón Xuân huy hoàng”. Vinachem với vai trò doanh nghiệp nhà nước nòng cốt trong ngành công nghiệp hóa chất đã tham gia tích cực, mang đến những điểm nhấn riêng biệt, góp phần quảng bá sản phẩm, thúc đẩy thị trường trong nước và kết nối chuỗi cung ứng tiêu dùng ngay từ những ngày đầu năm mới.

Gian hàng Vinachem điểm nhấn đặc sắc tại hội chợ

Vinachem bố trí khu trưng bày tại Hall 5 – gian số 28 với diện tích hơn 100 m², nằm trong phân khu “Xuân Thịnh vượng” do Bộ Công Thương tổ chức – nơi quy tụ nhiều doanh nghiệp đa ngành lớn. Không gian gian hàng được thiết kế gọn gàng, hiện đại, tập trung giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của Tập đoàn, phản ánh rõ vai trò của Vinachem trong việc cung ứng sản phẩm thiết yếu phục vụ nông nghiệp, công nghiệp, tiêu dùng và đời sống xã hội.

Gian hàng của Vinachem tại Hội chợ

Các sản phẩm được trưng bày bao gồm nhóm phân bón, pin-ắc quy, sản phẩm tẩy rửa, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, săm lốp cao su, và nhiều nhóm sản phẩm khác đến từ các đơn vị thành viên: Supe Lâm Thao, Phân lân Ninh Bình, HASO, LIXCO, Viện Hóa, PINACO, DRC, CSM. Gian hàng không chỉ là nơi trưng bày mà còn là điểm tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng, tạo không khí thương mại sôi động trong dịp đầu năm.

Ông Nguyễn Hữu Tú – Tổng Giám đốc Vinachem đã đến thăm và kiểm tra hoạt động tại gian hàng

Ngay ngày khai mạc, ông Nguyễn Hữu Tú – Tổng Giám đốc Vinachem đã đến thăm và kiểm tra hoạt động tại gian hàng, gặp gỡ, động viên đội ngũ cán bộ, nhân viên đang làm việc tại hội chợ. Lãnh đạo Tập đoàn khẳng định sự tham gia lần này là thể hiện cam kết đồng hành cùng chương trình phát triển thị trường nội địa, hỗ trợ sản xuất – kinh doanh trong toàn hệ thống doanh nghiệp Việt Nam.

Đẩy mạnh sàn thương mại điện tử VinachemMart

Bên cạnh hoạt động trưng bày truyền thống, Vinachem còn tập trung giới thiệu và xúc tiến thương mại trên nền tảng VinachemMart – sàn thương mại điện tử do Tập đoàn phát triển. Từ ngày 13/01 đến 15/02/2026, VinachemMart triển khai các chương trình ưu đãi hấp dẫn, như giảm phí vận chuyển theo giá trị đơn hàng và tặng voucher cho tài khoản mới, với tổng giá trị ưu đãi lên đến 300 triệu đồng nhằm thúc đẩy trải nghiệm mua sắm trực tuyến.

Gian hàng của Vinachem thu hút đông đảo khách tới tham quan

Tại hội chợ, VinachemMart được quảng bá như một kênh kết nối trực tiếp sản xuất với người tiêu dùng, giúp rút ngắn khâu trung gian, nâng cao nhận diện sản phẩm chính hãng, đồng thời góp phần phòng chống hàng giả, hàng nhái – một trong những vấn đề được người tiêu dùng quan tâm hiện nay.

Vinachem kỳ vọng rằng thông qua sự hiện diện tại Hội chợ Mùa Xuân 2026, Tập đoàn không chỉ quảng bá rộng rãi thương hiệu và sản phẩm đến đông đảo khách hàng mà còn mở rộng cơ hội kinh doanh, kết nối thương mại, tạo điều kiện tiếp cận các đối tác mới. Đồng thời, đây cũng là dịp để người tiêu dùng trực tiếp trải nghiệm và lựa chọn sản phẩm chất lượng cao Made in Vietnam phục vụ sản xuất và sinh hoạt đầu năm mới.