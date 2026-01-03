Vinachem đăng ký bán đấu giá 2 triệu cổ phần tại Vinachimex

(TBTCO) - Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) sẽ bán đấu giá hơn 2 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất (Vinachimex) vào ngày 28/1/2026 tới đây.

Theo đó, Vinachem dự kiến bán đấu giá hơn 2 triệu cổ phần của Vinachimex do Vinachem sở hữu với giá khởi điểm 36.300 đồng/cổ phần. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến vào 9h ngày 28/1/2026 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Vinachimex, tiền thân là Công ty Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất, được thành lập ngày 4/11/1969. Ngày 29/3/2010, Hội đồng quản trị Vinachem đã quyết định chuyển mô hình hoạt động của Vinachimex thành Công ty TNHH MTV Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất. Đến ngày 20/8/2012, Hội đồng quản trị Vinachem ban hành quyết định số 244/QĐ-HCVN về việc cổ phần hóa Vinachimex.

Ảnh minh họa

Vinachimex hoạt động trong ngành hóa chất, với chức năng chính là kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm phân bón, hóa chất, các loại máy móc thiết bị, phụ tùng, nguyên vật liệu phục vụ cho ngành hóa chất. Trong hơn 40 năm qua, Vinachimex là cầu nối giữa các nhà sản xuất từ các thị trường khác nhau trên khắp thế giới như Mỹ, các nước Châu Âu, Ấn Độ, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Australia, New Zealand...với các công ty thành viên thuộc Vinachem để đáp ứng nhu cầu sản xuất của các đơn vị.

Trước đó, ngày 11/12/2025, Vinachem đã bán đấu giá thành công toàn bộ cổ phần đầu tư tại Công ty Cổ phần Sorbitol Pháp - Việt. Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam không còn nắm giữ cổ phần tại Công ty Cổ phần Sorbitol Pháp - Việt, với số lượng cổ phần là 0 cổ phần, tương đương 0% vốn điều lệ của Công ty.