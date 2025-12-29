(TBTCO) - Năm 2025, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) xác lập hàng loạt kỷ lục về doanh thu và giá trị sản xuất công nghiệp, chính thức xóa lỗ lũy kế trước hạn. Đây là nền tảng để Vinachem bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới vai trò nòng cốt, dẫn dắt ngành hóa chất Việt Nam.

Hoàn thành toàn diện các kế hoạch đề ra

Ngày 29/12, tại Hà Nội, Vinachem tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026.

Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú cho biết, 2025 là năm tăng tốc, bứt phá, về đích, là năm cuối thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Vì vậy, Vinachem đã tập trung tổ chức sản xuất, kinh doanh, tận dụng thời cơ, giảm thiểu những bất lợi rủi ro từ tình hình địa chính trị trên thế giới với diễn biến phức tạp, nhu cầu thị trường trong nước cũng như quốc tế giảm, ảnh hưởng tiêu cực của điều kiện thời tiết thiên tai, bão lũ... để hoàn thành toàn diện các kế hoạch đề ra.

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp của Vinachem năm 2025 theo giá thực tế ước đạt 61.381 tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm 2024, vượt kế hoạch năm được Bộ Tài chính giao, đạt cao nhất trong lịch sử hoạt động. Doanh thu cộng hợp cũng lập kỷ lục, ước đạt 64.363 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2024, bằng 113% kế hoạch năm.

Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn ước đạt 3.859 tỷ đồng, tăng 73% so với năm 2024 và bằng 145% kế hoạch năm. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 1.912 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch năm. Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn ước đạt 16,65 triệu đồng/người/tháng, tăng 8% so với năm 2024.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Vào ngày 10/5/2025, Vinachem đã ra mắt sàn giao dịch thương mại chuyên biệt đầu tiên của ngành hóa chất Việt Nam VinachemMart, không chỉ kết nối trực tiếp nhà sản xuất với người tiêu dùng, cắt giảm khâu trung gian, qua đó đem lại giá thành hợp lý và trải nghiệm tiện lợi cho khách hàng, mà còn thể hiện quyết tâm chuyển đổi số của Vinachem trong kinh doanh.

Đặc biệt, kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, Công ty Mẹ Vinachem đã chính thức hết lỗ lũy kế, về đích sớm 6 tháng so với kế hoạch và hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 được giao. "Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Tập đoàn, khẳng định quyết tâm, ý chí mạnh mẽ và nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tạo nền tảng để bước sang giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động, đổi mới, phát triển nhanh và bền vững" - Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú nhấn mạnh.

Vinachem phải là đơn vị nòng cốt, dẫn dắt, tiên phong

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đánh giá cao nỗ lực không ngừng nghỉ của Vinachem để đạt được những kết quả toàn diện trong năm 2026. Đặc biệt, sau nhiều năm, Vinachem đã đạt doanh thu và giá trị sản xuất công nghiệp kỷ lục trong lịch sử hoạt động. Đây là nỗ lực lớn và là niềm tự hào với Vinachem; là thước đo hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; là nền tảng quan trọng để Vinachem bước vào năm 2026 và thực hiện kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực và triển khai các nghị quyết mới của Bộ Chính trị. Vì vậy, Vinachem cần tiếp tục bám sát, nghiêm túc quán triệt, thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; trở thành đơn vị nòng cốt, dẫn dắt ngành công nghiệp hóa chất của đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới, tiến tới mục tiêu “nòng cốt, dẫn dắt, tiên phong”.

Bên cạnh đó, Vinachem cần chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị, điều hành, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại, sử dụng tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường; chuyển đổi số mạnh mẽ và coi đây là yếu tố quyết định nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo, Vinachem cần quyết liệt tháo gỡ khó khăn, khai thông nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả dự án, nhất là dự án trọng điểm, đánh giá kỹ nhu cầu thị trường trong nước và thế giới để tranh thủ cơ hội phát triển, vươn lên mạnh mẽ. Đặt con người vào vị trí trung tâm, Vinachem cần quan tâm cải thiện đời sống cho người lao động, để họ yên tâm, gắn bó với doanh nghiệp.

Đặc biệt, Vinachem cần chú trọng công tác xây dựng và phát triển Đảng trong doanh nghiệp, không ngừng củng cố đoàn kết nội bộ, tăng cường hợp tác. Ngoài ra, là doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, có hoạt động cả trong nước và ngoài nước, Vinachem cần làm tốt cả nhiệm vụ đối ngoại và chuyên môn, trong đó có vấn đề an sinh xã hội.

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Vinachem Phùng Quang Hiệp phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Vinachem Phùng Quang Hiệp cam kết, tập thể lãnh đạo Vinachem sẽ quán triệt, chỉ đạo các đơn vị tập trung mọi nguồn lực, bám sát chỉ đạo, định hướng của các cấp có thẩm quyền, thực hiện tốt những biện pháp, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm đã đặt ra. Đồng thời, tăng cường sự chủ động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh; cải thiện năng lực nhận diện, dự báo, lên kế hoạch, xây dựng phương án từ sớm, từ xa để thích nghi với mọi điều kiện, biến động của thị trường.

Vinachem phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; quyết tâm xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam ngày càng phát triển xanh, bền vững.

Bên cạnh đó, các đơn vị đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm mới có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, sản phẩm chủ lực, phát huy tối đa công suất máy móc thiết bị hiện có, đặc biệt là nhóm sản phẩm phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn theo chiến lược phát triển của Chính phủ; nghiên cứu, phát triển sản phẩm cao su kỹ thuật đảm bảo về yêu cầu chất lượng cung cấp cho đường sắt cao tốc. Cùng với đó, tăng cường sự liên kết, ưu tiên sử dụng sản phẩm dịch vụ nội bộ trong Tập đoàn để hình thành chuỗi giá trị khép kín, phát huy tối đa sức mạnh hệ sinh thái Vinachem, giảm sự phụ thuộc bên ngoài.