(TBTCO) - Từ 15h00 phút chiều ngày 12/2, liên Bộ Tài chính - Công thương điều chỉnh giá xăng, dầu. Theo đó, giá xăng, dầu đồng loạt, trong đó giá xăng tăng từ 395 đồng/lít - 418 đồng/lít.

Cụ thể, xăng E5RON92 không cao hơn 18.834 đồng/lít, tăng 395 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 464 đồng/lít. Xăng RON95-III không cao hơn 19.298 đồng/lít, tăng 418 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 18.463 đồng/lít, tăng 10 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu hỏa không cao hơn 18.512 đồng/lít, tăng 122 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 15.569 đồng/kg, tăng 419 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Từ 15h chiều 12/2, giá xăng tăng từ 395 đồng/lít- 418 đồng/lít. Ảnh: Đức Thanh

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 5/2/2026 - 11/2/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng tăng là chủ yếu.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 5/2/2026 và kỳ điều hành ngày 12/2/2026 là: 74,780 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92, tăng 2,354 USD/thùng, tương đương tăng 3,25%; 76,580 USD/thùng xăng RON95, tăng 2,334 USD/thùng, tương đương tăng 3,14%; 87,444 USD/thùng dầu hỏa, tăng 0,858 USD/thùng, tương đương tăng 0,99%; 87,532 USD/thùng dầu điêzen 0,05S, tăng 0,218 USD/thùng, tương đương tăng 0,25%; 425,962 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S, tăng 15,518 USD/tấn, tương đương tăng 3,78%.

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có)./.