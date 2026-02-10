Nguồn cung dồi dào, kiểm soát chặt để bình ổn giá

Với nguồn cung dồi dào, hệ thống phân phối rộng khắp và công tác kiểm soát thị trường chặt chẽ, Hà Nội đang bảo đảm điều kiện tốt nhất để người dân đón Tết Bính Ngọ 2026 trong không khí vui tươi, ấm áp và an tâm.

Hà Nội mở thêm gần 300 gian hàng OCOP phục vụ người dân dịp Tết

Theo Sở Công thương Hà Nội, từ ngày 9/2 - 13/2, Sở tổ chức chuỗi chương trình “Không gian quảng bá sản phẩm tiêu biểu, đặc sản, OCOP phục vụ tết Bính Ngọ - Xuân đoàn kết” nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm, tham quan và vui chơi của người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Với quy mô gần 300 gian hàng cùng hàng nghìn sản phẩm chất lượng, sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm đến mua sắm, trải nghiệm sôi động, góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa và lan tỏa giá trị hàng Việt trong những ngày cận Tết.

Chương trình được tổ chức tại 3 địa điểm gồm: xã Quang Minh, xã Phúc Lộc và xã Thạch Thất, diễn ra liên tục từ 8h30 - 22h00 mỗi ngày, từ 9/2 - 13/2/2026 (tức từ ngày 22 - 26 tháng Chạp Âm lịch).

Tại xã Quang Minh, không gian trưng bày được tổ chức tại Sân vận động Chi Đông với gần 100 gian hàng, lễ khai mạc diễn ra từ 8h30 - 10h00 ngày 9/2. Tại xã Phúc Lộc, sự kiện được tổ chức tại khu vực sân đình Vân Cốc với quy mô tương tự, lễ khai mạc diễn ra từ 14h00 đến 15h30 cùng ngày. Tại xã Thạch Thất, không gian quảng bá được bố trí tại vườn hoa Phùng Khắc Khoan với gần 100 gian hàng, khai mạc từ 17h00 đến 18h30 ngày 9/2.

Việc tổ chức đồng thời tại nhiều điểm giúp người dân các khu vực lân cận dễ dàng tiếp cận, mua sắm thuận tiện mà không cần di chuyển xa, đồng thời tạo không khí rộn ràng, lan tỏa sắc xuân trên khắp nơi trong địa bàn thành phố.

Hà Nội mở thêm gần 300 gian hàng OCOP phục vụ người dân dịp Tết 2026. Ảnh TL

Điểm nhấn quan trọng của Chương trình “Xuân đoàn kết” là việc tập trung quảng bá các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, hàng thủ công mỹ nghệ và sản phẩm tiêu biểu đến từ nhiều vùng miền trên cả nước. Đây là cơ hội để người tiêu dùng Thủ đô tiếp cận trực tiếp với những sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền.

Các nhóm sản phẩm trưng bày tại sự kiện rất đa dạng, bao gồm đồ gia dụng, điện máy, hàng tiêu dùng thiết yếu, rượu bia - nước giải khát, bánh mứt kẹo, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ và các mặt hàng đặc sản phục vụ Tết. Sự phong phú về chủng loại không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm, mà còn giúp người dân có thêm nhiều lựa chọn quà biếu, quà tặng mang ý nghĩa truyền thống.

Thông qua chương trình, TP. Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc hỗ trợ phát triển thị trường nội địa, kết nối sản xuất, tiêu dùng và quảng bá thương hiệu hàng Việt. Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần lan tỏa tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời tạo điều kiện để sản phẩm trong nước khẳng định vị thế trên thị trường.

Không xảy ra thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung

Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho biết, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, TP. Hà Nội đã tổ chức gấp đôi số lượng chợ hoa xuân so với các năm trước, với 149 địa điểm chợ hoa xuân tại 90 xã, phường và tổ chức 28 hoạt động Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại 26 xã, phường với các sự kiện mang đậm sắc màu Tết Hà Nội xưa, tôn vinh các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đặc sản và các sản phẩm OCOP của Hà Nội.

Thông qua các hoạt động này, doanh nghiệp bán lẻ đưa về khu vực ngoại thành lượng hàng chiếm khoảng 10% tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết. Sản phẩm bày bán đều là hàng sản xuất trong nước, có nguồn gốc rõ ràng, tập trung vào lương thực, thực phẩm thiết yếu và các nhóm hàng bình ổn giá.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, TP. Hà Nội đã tổ chức gấp đôi số lượng chợ hoa xuân so với các năm trước. Ảnh TL

Bám sát chỉ đạo của Thành ủy và UBND Thành phố, trước đó, Sở Công thương Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng thiết yếu với quy mô lớn. Dự báo nhu cầu tăng cao dịp Tết, thành phố chuẩn bị khoảng 301 nghìn tấn gạo; 60 nghìn tấn thịt lợn; 401 triệu quả trứng; hơn 334 nghìn tấn rau, củ; gần 240 nghìn tấn trái cây cùng nhiều mặt hàng tiêu dùng khác.

Các doanh nghiệp phân phối lớn tăng lượng dự trữ 10 - 40% so với Tết năm trước; tỷ trọng hàng Việt trong hệ thống bán lẻ đạt 80 - 90%. Đặc biệt, trong cao điểm từ 30 tháng Chạp đến mùng 4 Tết, có 1.285 điểm bán hàng thiết yếu mở cửa phục vụ, bảo đảm thị trường Thủ đô không xảy ra thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung.

Cùng với việc chuẩn bị đủ hàng hóa, Sở Công thương chỉ đạo các đơn vị sản xuất, phân phối thực hiện nghiêm quy định về đăng ký giá, niêm yết và bán theo giá niêm yết; tổ chức chương trình khuyến mại kích cầu tiêu dùng. Đồng thời, đề nghị doanh nghiệp chủ động kết nối, khai thác nguồn nông sản, đặc sản truyền thống từ các tỉnh, ưu tiên hàng Việt, đa dạng hóa mặt hàng phục vụ trước, trong và sau Tết, không để xảy ra khan hàng, đẩy giá.

Song song đó, lực lượng quản lý thị trường triển khai cao điểm kiểm tra, kiểm soát. Từ ngày 1/12/2025 đến 28/1/2026, đã kiểm tra, xử lý 1.684 vụ vi phạm; xử phạt 24,5 tỷ đồng; xử lý hàng hóa vi phạm trị giá 18,1 tỷ đồng. Công tác kiểm tra tập trung vào an toàn thực phẩm, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và hành vi tăng giá bất hợp lý, nhưng được thực hiện có trọng tâm, không gây cản trở lưu thông hàng hóa.