BIDV điều chỉnh phương án chào bán riêng lẻ cho 31 nhà đầu tư, giá 38.900 đồng/cổ phiếu

(TBTCO) - Hội đồng quản trị BIDV vừa thông qua nghị quyết điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2026, với quy mô phát hành hơn 263,3 triệu cổ phiếu, giá 38.900 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động trên 10.243 tỷ đồng, giảm nhẹ so với kế hoạch ban đầu. Đợt phát hành dự kiến thực hiện trong quý I/2026, phân phối cho 31 nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã Ck: BID) vừa thông qua nghị quyết điều chỉnh một số nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư trong năm 2026 theo Nghị quyết số 32/NQ-BIDV ban hành ngày 13/1/2026, với quy mô và giá trị huy động giảm nhẹ so với kế hoạch ban đầu.

Theo phương án điều chỉnh, BIDV dự kiến phát hành hơn 263,3 triệu cổ phiếu với giá chào bán 38.900 đồng/cổ phiếu, tương đương 3,75% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/3/2025. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt 2.633,3 tỷ đồng, trong khi tổng số tiền dự kiến huy động hơn 10.243 tỷ đồng.

So với phương án trước đó (264,07 triệu cổ phiếu, huy động khoảng 10.272 tỷ đồng), quy mô phát hành đã giảm khoảng 0,77 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị vốn huy động giảm gần 29 tỷ đồng.

Đợt chào bán dự kiến thực hiện trong quý I/2026, số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm và phân phối cho 31 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, giảm so với số lượng nhà đầu tư theo kế hoạch cũ (33 nhà đầu tư).

Cũng tại nghị quyết này, BIDV thông tin, tại thời điểm 31/12/2025, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại BIDV là 17,13% và dự kiến tăng lên khoảng 18,1% sau phát hành, vẫn nằm trong giới hạn 30% theo quy định.

Hội đồng quản trị cam kết thực hiện phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư sẽ không dẫn tới tỷ lệ sở hữu nước ngoài của ngân hàng vượt quá tỷ lệ sở hữu tối đa này.

Đồ họa: Ánh Tuyết. Nguồn: BIDV.

Xét theo quy mô đăng ký mua, những nhà đầu tư tham gia với khối lượng lớn trong đợt chào bán riêng lẻ của BIDV gồm Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) với gần 90 triệu cổ phiếu. Nhóm quỹ liên quan Dragon Capital cũng ghi dấu ấn đáng kể, trong đó Hanoi Investments Holdings Limited đăng ký mua 27 triệu cổ phiếu, Vietnam Enterprise Investments Limited và Amersham Industries Limited mỗi đơn vị khoảng 19,5 triệu cổ phiếu.

Bên cạnh đó, Darasol Investments Limited và Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI đều đăng ký mua xấp xỉ 13 triệu cổ phiếu mỗi tổ chức.

Nhóm doanh nghiệp bảo hiểm cũng tham gia tích cực, với nhiều đơn vị tham gia: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) dự kiến mua khoảng 14,8 triệu cổ phiếu, trong khi Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam đăng ký mua hơn 8,1 triệu cổ phiếu; một số doanh nghiệp khác cũng tham gia gồm: Chubb Life Vietnam; Bảo hiểm BSH; Bảo hiểm DBV.

Toàn bộ nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động tín dụng, tập trung cơ cấu danh mục tín dụng, cho vay vốn đối với các doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, hoạt động kinh doanh có hiệu quả, an toàn, có phương án dự án kinh doanh khả thi, ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có tiềm năng phát triển; đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng xanh, tín dụng bán lẻ./.