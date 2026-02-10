Sử dụng tài sản công không đúng mục đích bị phạt tới 20 triệu đồng

(TBTCO) - Theo Nghị định số 55/2026/NĐ-CP, sử dụng tài sản công không đúng với mục đích, công năng; sử dụng trụ sở làm việc làm nhà ở hoặc mục đích cá nhân; sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc đối với chức danh không có tiêu chuẩn đưa đón… sẽ bị phạt tiền từ 5 - 20 triệu đồng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 55/2026/NĐ-CP ngày 9/2/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 102/2021/NĐ-CP.

Nghị định số 55/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung hành vi vi phạm quy định về mua sắm tài sản công để bao quát hơn các trường hợp phát sinh trong thực tiễn. Ảnh minh họa.

Bổ sung quy định về nguyên tắc xác định số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm hành chính

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Nghị định số 55/2026/NĐ-CP là bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 4 quy định cụ thể về nguyên tắc xác định số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm hành chính:

Việc xác định số lợi bất hợp pháp do người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thực hiện và ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Số lợi bất hợp pháp được xác định như sau: Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc, thì số lợi bất hợp pháp được xác định từ khi tổ chức, cá nhân bắt đầu có hành vi vi phạm hành chính đến thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm. Đối với hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện, thì số lợi bất hợp pháp được xác định từ khi tổ chức, cá nhân bắt đầu có hành vi vi phạm hành chính đến thời điểm cơ quan, người có thẩm quyền phát hiện hành vi vi phạm.

Trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính, thì xác định số lợi bất hợp pháp có được theo từng hành vi vi phạm hành chính. Trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính nhiều lần thì xác định số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo từng lần.

Sửa đổi, bổ sung hành vi vi phạm quy định về mua sắm tài sản công

Nghị định số 55/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung hành vi vi phạm quy định về mua sắm tài sản công tại Điều 6 để bao quát hơn các trường hợp phát sinh trong thực tiễn.

Cụ thể: Phạt tiền đối với tổ chức có hành vi mua sắm tài sản vượt tiêu chuẩn, định mức do cơ quan, người có thẩm quyền quy định theo các mức: Phạt từ 2 - 5 triệu đồng trong trường hợp mua sắm tài sản có giá trị vượt dưới 50 triệu đồng; phạt từ 5 - 10 triệu đồng trong trường hợp mua sắm tài sản có giá trị vượt từ 50 triệu đồng đến dưới 75 triệu đồng; phạt từ 10 - 20 triệu đồng trong trường hợp mua sắm tài sản có giá trị vượt từ 75 triệu đồng trở lên.

Phạt tới 20 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về giao, sử dụng tài sản công

Nghị định số 55/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 8 về xử phạt hành vi vi phạm quy định về giao, sử dụng tài sản công, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản công. Mức phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với từng vi phạm cụ thể.

Ngoài ra, phạt tiền đối với tổ chức kê khai không đúng nhu cầu, thực trạng của tài sản khi lập hồ sơ đề nghị giao tài sản dẫn đến cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao tài sản công vượt tiêu chuẩn, định mức (vượt diện tích, vượt số lượng, vượt mức giá xác định trên từng tài sản giao), với các mức phạt từ 2 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Sử dụng tài sản công không đúng mục đích bị phạt tới 20 triệu đồng

Nghị định số 55/2026/NĐ-CP quy định phạt tiền 5 - 20 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi sử dụng tài sản công không đúng mục đích (sử dụng tài sản công không đúng với mục đích, công năng sử dụng của tài sản được đầu tư, trang bị, mua sắm, trừ trường hợp tài sản đã có quyết định chuyển đổi công năng sử dụng theo quy định; sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp làm nhà ở hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân; sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc đối với chức danh không có tiêu chuẩn đưa đón; sử dụng xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh không có tiêu chuẩn; sử dụng xe ô tô, máy móc, thiết bị, tài sản khác vào mục đích cá nhân).

Phạt tiền 2 - 20 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản công nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự./.