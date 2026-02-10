Chứng khoán ngày 10/2: Đà giảm thu hẹp cuối phiên, VN-Index vẫn đóng cửa trong sắc đỏ

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (10/2) tiếp tục diễn biến giằng co trong bối cảnh thanh khoản suy yếu mạnh. Dù có thời điểm hồi phục khá tích cực trong phiên sáng nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup, VN-Index vẫn không giữ được sắc xanh và khép lại phiên trong trạng thái giảm điểm nhẹ.

VN-Index giảm -0,67 điểm

Sau phiên VN-Index giảm điểm nhẹ với thanh khoản rất thấp. Thị trường đã phục hồi khá tốt đầu phiên hôm nay, dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm cổ phiếu Vingroup khi nhóm này đã có thời gian điều chỉnh kéo dài. VN-Index tăng điểm lên vùng giá 1.780 điểm với thanh khoản thấp, lực cầu giá lên suy giảm ở nhiều mã. Sau đó áp lực bán bắt đầu gia tăng mạnh trong phiên chiều. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm điểm nhẹ -0,79 điểm, về mức 1.754,03 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 10/2

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 10/2 có: VIC (+16,14), VHM (+5,85), VCK (+1,02), VPL (+0,58), MBB (+0,43)...Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: BID (-4.86), GAS (-3,81), VCB (-3,27), GVR (-2,13), BSR (- 1,54).

Độ rộng thị trường tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 97 mã tăng giá, 67 mã giữ giá tham chiếu và có 216 mã giảm giá.

Trải qua phiên đi ngang về điểm số, tuy nhiên độ mở nghiêng mạnh về sắc đỏ khi có tới 19/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bất động sản và chứng khoán là hai nhóm ngành duy nhất đóng cửa tăng điểm. Ở chiều ngược lại, dầu khí, công nghệ viễn thông và bất động sản khu công nghiệp là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 lại có diễn biến tích cực hơn khi tăng +3,83 điểm, lên mức 1.951,58 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá khi có 16 mã giảm giá, 6 mã giữ giá và 8 mã tăng giá.

Thị trường có dấu hiệu nhộn nhịp hơn phiên hôm qua, tuy nhiên thanh khoản khớp lệnh vẫn thấp hơn (-23,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản bình quân tuần trên sàn HSX đạt 922 triệu cổ phiếu ( 26,86%), tương đương giá trị đạt 28.463 tỷ đồng ( 41,87%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -2,24 điểm, về mức 253,77 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,42 điểm, về mức 126 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài ngắt chuỗi bán ròng 6 phiên liên tiếp với giá trị mua ròng tại thời điểm kết phiên đạt 758 tỷ đồng. MBB 572 tỷ đồng, VIC 210 tỷ đồng và MWG 200 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VCB -224 tỷ đồng, BID -167 tỷ đồng, FPT -132 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 146 tỷ đồng

Tín hiệu đảo chiều vẫn chưa được xác nhận

Sắc xanh duy trì trong hầu hết thời gian giao dịch buổi sáng, thế nhưng đó cũng chỉ là những gì bộ đôi VIC và VHM có thể mang lại cho VN-Index trong bối cảnh phần còn lại của thị trường chịu áp lực đè nén nặng nề tới từ phe bán.

Lượng hàng lớn được cung ra nhiều nhất tại những thời điểm then chốt trong phiên chiều và tình trạng “trắng bên mua” xuất hiện nhiều hơn ở các cổ phiếu như BID (ngân hàng); PLX, GAS (dầu khí); GVR (bất động sản khu công nghiệp) gây nên những tác động không nhỏ tới sức phục hồi của chỉ số chung.

Tuy nhiên, nhiều cổ phiếu cho thấy khả năng phản ứng mạnh mẽ ở ngưỡng giá chiết khấu đủ, đặc biệt ở nhóm chứng khoán khi VCK có phiên đóng cửa tăng trần sau chuỗi ngày dài lao đao từ khi chào sàn. Nhịp giảm mạnh chỉ tập trung ở một số nhóm cổ phiếu nhất định và không mang tính bán tháo mạnh mẽ toàn thị trường do đó, chúng ta hoàn toàn có khả năng nghĩ tới những phiên phục hồi rõ nét hơn trong những ngày giao dịch cận tết.

VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ, hình thành phiên giảm điểm thứ 5 liên tiếp. Ảnh: T.L

Các mã đầu ngành ngân hàng, dầu khí và cao su cùng mất hết biên độ bởi áp lực xả hàng quyết liệt, nhưng VN-Index giảm không nhiều nhờ "trụ đỡ" Vingroup. Cổ phiếu của ngân hàng BIDV đứng đầu danh sách những mã tác động tiêu cực nhất đến VN-Index khi giao dịch dưới tham chiếu suốt phiên 10/2, đóng cửa tại mức sàn 47.100 đồng.

Tương tự, hai đại diện của nhóm dầu khí gồm GAS và Petrolimex đều đảo chiều từ tăng thành giảm sàn, đóng cửa lần lượt tại 107.700 đồng và 53.300 đồng. Tổng khối lượng dư bán giá sàn của hai mã này hơn 3 triệu đơn vị. Ở nhóm cao su, GVR nối dài chuỗi lao dốc khi mất 7%, xuống dưới 36.000 đồng. Cổ phiếu này đứng thứ tư trong danh sách tác động tiêu cực đến diễn biến thị trường khi lấy đi của VN-Index hơn 2 điểm.

Đà giảm được thu hẹp rất nhiều về cuối phiên, song VN-Index vẫn đóng cửa trong sắc đỏ, hình thành phiên giảm điểm thứ 5 liên tiếp. Biên độ giảm của Vn-Index ở mức thấp (-0,05%) song tương quan tăng/giảm hoàn toàn lệnh pha (95 mã tăng/209 mã giảm) với bên bán chiếm thế áp đảo.

Nguyên nhân là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin tăng mạnh nâng đỡ thị trường chung (VIC, VHM, VRE, VPL). Điểm đáng chú ý phiên hôm nay là VN-Index đã về quanh ngưỡng hỗ trợ 1.740 điểm và có sự hồi phục khá tốt, tuy nhiên tín hiệu đảo chiều vẫn chưa được xác nhận khi sự hồi phục được đóng góp bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Ngưỡng hỗ trợ kỳ vọng đã được test, song các chuyên gia vẫn tiếp tục giữ nguyên sự thận trọng, bởi tín hiệu tích cực chưa xuất hiện và không loại trừ khả năng VN-Index sẽ giảm về mốc 1.690 điểm rồi mới bật tăng trở lại.

Vì vậy khuyến nghị nhà đầu tư cần hạn chế việc hoảng loạn bán mạnh khi thị trường chung biến động sâu, thậm chí cần quản trị để tài khoản vẫn còn sức mua khi VN-Index nhúng về vùng 1.690 điểm./.