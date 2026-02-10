Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 được nhiều ngành hàng quốc tế coi như một “cửa ngõ” để thâm nhập sâu hơn vào thị trường Việt Nam. Các gian hàng quốc tế tại hội chợ cũng thu hút đông đảo khách tham quan.

Lan tỏa, kết nối sản phẩm quốc tế với người tiêu dùng Việt Nam

Tham gia Hội chợ Mùa Xuân 2026, ông Naresh Babu - Trưởng phòng Kỹ thuật của Hội đồng Tơ lụa Trung ương Ấn Độ - cơ quan trực thuộc Bộ Dệt may Ấn Độ cùng 10 doanh nghiệp thành viên đã giới thiệu tới công chúng Việt Nam các dòng sản phẩm tơ lụa tự nhiên mang đậm dấu ấn văn hóa và kỹ thuật thủ công lâu đời của Ấn Độ.

Những sản phẩm được trưng bày gây ấn tượng bởi chất liệu tự nhiên, kỹ thuật dệt tinh xảo, màu sắc phong phú và hoa văn đa dạng, phản ánh chiều sâu lịch sử cũng như sức sống bền bỉ của ngành tơ lụa Ấn Độ.

Theo ông Bùi Trung Thướng - Tham tán thương mại, Trưởng cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, gian hàng của Ấn Độ tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 thu hút đông đảo khách tham quan ngay từ những ngày đầu hội chợ.

Không chỉ người tiêu dùng quan tâm đến chất lượng, mẫu mã sản phẩm, nhiều doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực dệt may, thời trang và thiết kế cũng chủ động tìm hiểu, trao đổi thông tin nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài. Việc kết hợp giữa trưng bày sản phẩm thương mại với các hoạt động trao đổi chuyên môn đã tạo nên sức hút riêng cho gian hàng.

Về phía Ấn Độ, ông Naresh Babu cho biết, việc tham gia Hội chợ Mùa Xuân không chỉ đơn thuần là hoạt động giới thiệu sản phẩm, mà còn là cơ hội để tăng cường hợp tác kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ cũng như mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam và khu vực.

Sản phẩm tơ lụa truyền thống, cao cấp của Ấn Độ trưng bày tại Hội chợ Mùa Xuân. Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ

Bà Trần Thanh Huyền, Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty TNHH Nguyễn Hồng cho biết, chuẩn bị kỹ lưỡng từ hàng hóa trưng bày đến đội ngũ nhân sự.

Cùng với sản phẩm từ Ấn Độ, Công ty TNHH Nguyễn Hồng mang đến gian hàng Nga với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, kết hợp hoạt động trải nghiệm và quà tặng, tạo điểm nhấn sôi động cho không gian Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Gian hàng Nga được thiết kế đậm chất xứ sở bạch dương. Đến với gian hàng, khách tham quan sẽ được tư vấn, tìm hiểu, trải nghiệm và lựa chọn sản phẩm Nga phù hợp cho nhu cầu tiêu dùng, biếu tặng trong dịp đầu xuân. Sau mỗi sự kiện, Công ty TNHH Nguyễn Hồng thường đón nhận thêm nhiều khách hàng mới gắn bó lâu dài.

Doanh nghiệp xác định việc duy trì kết nối với Ban tổ chức, khách hàng và đối tác là yếu tố quan trọng để tiếp tục phát huy hiệu ứng lan tỏa, mở rộng giá trị văn hóa - thương mại đã tạo dựng. Song song đó, công ty đầu tư phát triển hệ thống kênh truyền thông riêng như website, fanpage, TikTok để cung cấp nội dung sáng tạo, giúp khách hàng tìm hiểu sâu hơn về sản phẩm và văn hóa Nga.

Gian hàng Nga của Công ty TNHH Nguyễn Hồng.

Hội chợ là “cầu nối” hiệu quả giữa sản phẩm quốc tế và thị trường trong nước

Thông qua giao lưu trực tiếp với doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam, các đơn vị tham gia có điều kiện nắm bắt rõ hơn xu hướng thị trường, thị hiếu tiêu dùng và tiềm năng phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, bà Dương Hoa Lê - Đồng điều hành và sáng lập Công ty TNHH Hoa Lê Hàn Quốc chia sẻ, qua quá trình phân phối sản phẩm cũng như tiếp xúc trực tiếp với khách hàng tại hội chợ, doanh nghiệp nhận thấy, người tiêu dùng Việt Nam ngày càng quan tâm đến các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe, với tiêu chí lựa chọn ngày càng cao. Bên cạnh yếu tố giá, người tiêu dùng chú trọng nhiều hơn đến chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ, mức độ an toàn và lợi ích lâu dài mà sản phẩm mang lại.

"Đây là nhóm sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe và dinh dưỡng nên việc lựa chọn luôn được cân nhắc kỹ lưỡng, không đơn giản như nhiều ngành hàng khác, đồng thời hội chợ giúp doanh nghiệp tiếp cận nhiều khách hàng mới ở nhiều vùng miền và độ tuổi khác nhau - những người trước đây chưa từng biết đến sản phẩm của công ty" - bà Dương Hoa Lê nói.

Vì vậy, không gian hội chợ trở thành “cầu nối” hiệu quả giữa sản phẩm quốc tế và thị trường trong nước, nơi người tiêu dùng được trải nghiệm, so sánh, tìm hiểu và hình thành niềm tin với những thương hiệu mới.

Ở chiều ngược lại, bà Nông Thị Liệp - đại diện BGHOME Việt Nam cho biết, tại hội chợ, doanh nghiệp mang đến các dòng sản phẩm thớt gỗ phục vụ nhu cầu gia dụng. Sản phẩm được làm từ nhiều loại vật liệu như gỗ cao su, gỗ tếch, gỗ óc chó và gỗ tre..., với mức giá dao động từ 50.000 đồng đến 1 triệu đồng tùy kích thước và chất liệu.

“Sản phẩm của doanh nghiệp đã được xuất khẩu sang thị trường Mỹ với các đơn hàng số lượng lớn. Trong nước, doanh nghiệp chủ yếu bán hàng qua các kênh thương mại điện tử như Shopee, TikTok, Facebook và mới bắt đầu tham gia các hội chợ để quảng bá trực tiếp tới người tiêu dùng” - bà Liệp thông tin.

Thông qua hội chợ, doanh nghiệp kỳ vọng không chỉ gia tăng doanh số bán hàng, mà còn mở rộng mạng lưới phân phối, tìm kiếm thêm các đại lý, đối tác bán buôn để đưa sản phẩm tiếp cận nhiều thị trường hơn. Đây cũng được xem là cơ hội để doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu chất lượng, mẫu mã sản phẩm tới người tiêu dùng, qua đó xây dựng niềm tin và nhận diện thương hiệu. Hội chợ được coi là kênh xúc tiến thương mại quan trọng, giúp doanh nghiệp từng bước mở rộng thị trường, gia tăng đơn hàng và khẳng định chỗ đứng của sản phẩm trên thị trường trong nước cũng như xuất khẩu...

Có thể thấy, từ thực phẩm, quà tặng Nga đến sản phẩm chăm sóc sức khỏe Hàn Quốc..., từ những gian hàng văn hóa vùng miền đến trải nghiệm tiêu dùng mới, Hội chợ Mùa Xuân 2026 đã tạo nên hệ sinh thái kết nối đa chiều: kết nối sản phẩm - kết nối doanh nghiệp - kết nối người tiêu dùng - kết nối văn hóa./.