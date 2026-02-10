Chứng khoán phái sinh ngày 10/2: Đà tăng bứt tốc kéo chênh lệch dương nới rộng

(TBTCO) - Trong khi thị trường cơ sở phân hóa, sắc xanh áp đảo trên thị trường chứng khoán phái sinh ngày 10/2. Cá biệt, hợp đồng tương lai VN100 đáo hạn tháng 3/2026 bất ngờ giảm sâu.

Ngày 10/2, trên thị trường chứng khoán cơ sở, VN30-Index đóng cửa trong sắc xanh nhẹ, tăng 3,83 điểm (+0,2%) lên 1.951,58 điểm, song có sự phân hóa rõ rệt khi thị trường chia 2 thái cực.

Động lực tăng điểm chủ yếu đến từ cổ phiếu Vingroup (VIC) tăng trần, qua đó bù đắp đáng kể áp lực giảm mạnh từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn còn lại. Đáng chú ý, thị trường ghi nhận 4 mã giảm kịch sàn gồm BID, GAS, GVR và PLX. Đây đều là các cổ phiếu doanh nghiệp có vốn nhà nước, từng tăng nóng trong giai đoạn trước. VIC giữ vai trò “neo chỉ số”, trong khi sắc đỏ vẫn lan rộng ở phần lớn cổ phiếu còn lại.

Trái với sự thận trọng của thị trường cơ sở, thị trường phái sinh giao dịch tích cực hơn rõ rệt. Hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng này (VN41I1G2000) kết phiên tại 1.966,1 điểm, tăng 0,53% so với phiên trước, qua đó nới rộng chênh lệch dương lên +14,52 điểm so với VN30. Các hợp đồng kỳ hạn xa ghi nhận chênh lệch duy trì ở mức dương, dao động từ +4,22 điểm đến +17,42 điểm.

Cá biệt, hợp đồng tương lai VN100 đáo hạn tháng 3/2026 bất ngờ giảm sâu, đóng cửa giảm tới 54 điểm, tương đương mức giảm 3,16%. Tuy vậy, giao dịch ở hợp đồng này cũng khá khiêm tốn.

Chênh lệch dương tiếp tục duy trì

Thanh khoản trên thị trường phái sinh bật tăng mạnh 65,7% so với phiên trước. Dòng tiền quay trở lại mạnh mẽ hơn sau phiên thận trọng hôm qua. Đồng thời, khối lượng mở (OI) của VN41I1G2000 tăng lên 42.835 hợp đồng. Theo chuyên gia từ SHS, các nhà giao dịch (trader) đang gia tăng vị thế nắm giữ, thiên về kịch bản hồi phục sau nhịp điều chỉnh vừa qua.

Chuỗi chênh lệch dương tiếp tục được nối dài. Về xu hướng ngắn hạn, theo các chuyên gia, hợp đồng tương lai VN41I1G2000 dù vẫn chịu áp lực điều chỉnh kỹ thuật, nhưng đang trong quá trình phục hồi và kiểm tra lại vùng kháng cự quan trọng 1.900 - 2.000 điểm. Việc chênh lệch duy trì và nới rộng ở mức dương trong bối cảnh thị trường cơ sở còn phân hóa mạnh tiếp tục là điểm nhấn đáng chú ý của thị trường phái sinh trong phiên./.