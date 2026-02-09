Chứng khoán ngày 9/2: VN-Index giảm nhẹ, thanh khoản xuống thấp nhất từ đầu năm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (9/2) ghi nhận diễn biến giằng co với biên độ hẹp. Áp lực điều chỉnh duy trì trong bối cảnh thanh khoản suy giảm sâu, thấp nhất kể từ đầu năm, cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đang đến gần.

VN-Index giảm -0,67 điểm

Sau tuần giảm điểm với thanh khoản gia tăng kém tích cực, nhất là nhiều mã chịu áp lực thua lỗ ngắn hạn, thị trường đã khởi đầu tuần giao dịch cuối năm Âm lịch với tâm lý thận trọng, thanh khoản suy giảm mạnh, mặc dù thị trường tài chính thế giới khá tích cực, nhiều thị trường tăng, vượt đỉnh lịch sử. VN-Index đầu phiên hôm nay phục hồi lên vùng giá 1.770 điểm, khối lượng giao dịch giảm mạnh. Áp lực điều chỉnh sau đó gia tăng. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm điểm nhẹ -0,67 điểm, về mức 1.754,82 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 9/2

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 9/2 có: VIC (+2,15), FPT (+0,51), MBB (+0,43), GAS (+0,36), HDB (+0,32)... Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VHM (-2,12), BID (-1,18), GEE (-0,63), CTG (-0,49), STB (-0,47).

Độ rộng thị trường tương đối cân bằng khi số cổ phiếu giảm so với số cổ phiếu tăng giá không quá chênh lệch. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 151 mã tăng giá, 52 mã giữ giá tham chiếu và có 175 mã giảm giá.

Biên độ giảm điểm ở mức nhẹ, nên tương quan tăng/giảm khá cân bằng giữa các nhóm ngành (10 nhóm ngành tăng và 11 nhóm ngành giảm). Đứng đầu mức tăng và giảm đều là các nhóm ngành có vốn hóa trung bình như: phân bón (+2,31%), hóa chất (+ 1,61%), bán lẻ (+ 1,45%), dệt may (-1,22%), bất động sản khu công nghiệp (-1,12%), bảo hiểm (-1,08%)…; còn lại, các nhóm ngành vốn hóa lớn thì biến động không nhiều, như ngân hàng (+0,56%), bất động sản (-0,2%)….

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 lại có diễn biến tích cực hơn khi tăng +4,15 điểm, lên mức 1.947,75 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá khi có 14 mã giảm giá, 4 mã giữ giá và 12 mã tăng giá.

Tâm lý thận trọng, nên thanh khoản phiên hôm nay có sự sụt giảm mạnh so với các phiên trước. Lũy kế cuối phiên giao dịch trên HSX, khối lượng khớp lệnh đạt 727 triệu cổ phiếu (-36,5%) trị giá 20.062 tỷ đồng (-43,55%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -0,27 điểm, về mức 256,01 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,91 điểm, lên mức 126,42 điểm.

Trước bối cảnh đó, giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 235 tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 255 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu MBB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 199 tỷ đồng. DCM và GEL là mã tiếp theo được gom mạnh 114 tỷ đồng và 77 tỷ đồng. Ngược lại, VCB là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 166 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VIC và HPG cũng bị bán 125 tỷ đồng và 115 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 5 tỷ đồng.

Tâm lý nhà đầu tư thận trọng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Mở cửa đầu phiên, VN-Index tăng điểm nhẹ do hiệu ứng tâm lý từ sự tăng mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ cuối tuần trước và sắc xanh phủ kín thị trường châu Á sáng nay. Tuy nhiên giao dịch khá tẻ nhạt và trầm lắng, nên sắc xanh yếu dần và được thay thế bởi sắc đỏ nhẹ khi đóng cửa. Dòng tiền nhỏ giọt, thị trường phân hóa phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đang đến gần. Thanh khoản cũng "mất hút" trong phiên giao dịch đầu tuần và khả năng cao sẽ khó tăng mạnh trong các phiên tới.

VN-Index chưa thể lấy lại sắc xanh trong phiên giao dịch đầu tuần hôm nay. Ảnh: Đức Thanh

Trong phiên giao dịch hôm nay, PVD là đại diện biến động mạnh nhất nhóm dầu khí khi chốt phiên tại 34.000 đồng, tăng 3,5%. Ba cổ phiếu trụ của nhóm này gồm GAS, PLX và BSR cùng tích lũy khoảng 0,5% so với tham chiếu.

Ở nhóm ngân hàng, áp lực bán mạnh tập trung vào cổ phiếu Sacombank (STB). Mã này mất 2%, xuống 60.300 đồng. BID, MSB, CTG, SHB và EIB lần lượt xếp sau với mức giảm 0,7 - 1,5%. HDB, KLB và MBB là số ít cổ phiếu ngược dòng thị trường, đóng cửa tăng 0,7 - 1%. Bất động sản cũng phân cực rõ ràng. Bên tăng mạnh có DXG, KDH, PDR và NLG; chiều ngược lại có SCR, HQC và CII.

VN-Index chưa thể lấy lại sắc xanh trong phiên giao dịch đầu tuần hôm nay, dù các chỉ số chứng khoán lớn trên thế giới khá tích cực. Điểm đáng chú ý trong phiên hôm nay là thanh khoản đột ngột sụt giảm mạnh, khối lượng khớp lệnh thấp nhất từ đầu năm 2026 đến nay và sụt giảm sâu (-44,4%) so với mức bình quân 20 phiên, thể hiện tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước kỳ nghỉ tết Nguyên đán kéo dài. Phiên giảm hôm nay tiếp tục củng cố xu hướng điều chỉnh của VN-Index với dự báo hướng đến mốc hỗ trợ 1.740 điểm trong các phiên tới.

Ở thời điểm hiện tại, trong ngắn hạn, vị thế mua mới khá rủi ro, nên nhiều chuyên gia cho rằng, nên ưu tiên việc quản trị rủi ro, hạn chế việc mua thêm và căn bán một phần tỷ trọng ở các mã đang thua lỗ khi thị trường chung có nhịp hồi kỹ thuật như trong phiên hôm nay. Xu hướng giảm của VN-Index vẫn đang hoàn toàn chiếm ưu thế, không loại trừ khả năng có nhịp rung lắc mạnh tại vùng hỗ trợ cứng quanh mốc 1.690 điểm. Tại mốc này, nếu xảy ra, các chuyên gia kỳ vọng thị trường sẽ nhanh chóng bật tăng trở lại. Vì vậy, chuyên gia khuyến nghị, cần hạn chế việc hoảng loạn bán mạnh khi thị trường chung biến động sâu, thậm chí cần quản trị để tài khoản vẫn còn sức mua khi VN-Index nhúng về vùng 1.690 điểm./.