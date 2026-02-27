Đầu năm 2026, nhu cầu tìm kiếm bất động sản TP. Hồ Chí Minh chiếm 50% cả nước

(TBTCO) - Theo dữ liệu của nền tảng công nghệ Batdongsan.com.vn, đầu năm 2026, mức độ quan tâm bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh có sự tăng trưởng, đặc biệt là phân khúc phòng trọ cho thuê với lượng tìm kiếm tăng 130%.

Thị trường bất động sản nói chung bước vào năm 2026 với nhiều tín hiệu khả quan từ nền kinh tế vĩ mô. Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 9%, lượng doanh nghiệp đăng ký mới và quay lại hoạt động tăng 45,6% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này phần nào thể hiện sự nhộn nhịp của hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy nhu cầu về chỗ ở tại các đô thị lớn.

Dữ liệu của nền tảng công nghệ Batdongsan.com.vn cho thấy TP. Hồ Chí Minh (mới) khẳng định vị thế là tâm điểm thị trường khi chiếm tới 50% tổng lượng quan tâm đến bất động sản toàn quốc. Cũng theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, dù có sự điều chỉnh giảm nhẹ so với tháng 12 trước đó do hiệu ứng cận Tết, mức độ quan tâm bất động sản cho thuê trên toàn quốc vẫn duy trì ở mức cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2025.

Thị trường TP.Hồ Chí Minh (cũ) trong tháng 1/2026 ghi nhận sự gia tăng về nhu cầu thuê. Mức độ quan tâm đối với bất động sản cho thuê tại đây tăng 60%, trong khi lượng tin đăng cũng tăng 45% so với cùng kỳ năm 2025.

Xu hướng này phản ánh tính chu kỳ của thị trường khi người dùng tích cực tìm kiếm không gian sống mới ngay từ những tuần đầu năm. Tuy nhiên, thay vì tăng trưởng đồng đều, dòng tiền và nhu cầu tìm kiếm đang tập trung chủ yếu vào các phân khúc nhà ở phổ thông phục vụ nhu cầu thực của đại đa số người dân.

Phòng trọ cho thuê là phân khúc có sự gia tăng mạnh mẽ với mức tăng 130% so với tháng 1/2025. Các loại hình khác như chung cư và nhà riêng cho thuê cũng có mức tăng trưởng lần lượt là 52% và 50%.

Dù nhu cầu tìm kiếm tăng cao, giá rao cho thuê phổ biến trên toàn quốc nhìn chung vẫn duy trì trạng thái ít biến động so với các quý trước, tạo điều kiện thuận lợi cho người thuê cân đối ngân sách.

Trong bối cảnh thị trường sôi động, người thuê, mua nhà hiện nay đang phải đối mặt với thách thức lớn từ sự nhiễu loạn thông tin trên các hội nhóm tự do, với tình trạng hình ảnh không đúng thực tế, giá ảo hoặc phát sinh các khoản phí mập mờ. Vì vậy, người tiêu dùng đang hình thành thói quen sàng lọc thông tin khắt khe hơn.

Thống kê từ Batdongsan.com.vn cho thấy lượng tin xác thực trên nền tảng này có lượng xem cao gấp 1,8 lần và tỷ lệ liên hệ cao gấp 2,4 lần so với các tin đăng thông thường./.