Lần đầu doanh thu ROX Key vượt 1.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Năm 2025 đánh dấu bước tiến của ROX Key khi doanh thu lần đầu vượt 1.000 tỷ đồng, đạt mức hơn 1.028 tỷ đồng, tăng 2,8% so với kế hoạch. Kết quả này đến từ việc khai thác hiệu quả dữ liệu khách hàng và thúc đẩy bán chéo dịch vụ trong hệ sinh thái.

Mở rộng dư địa tăng trưởng nhờ giải pháp dịch vụ tích hợp

Một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của ROX Key trong năm qua là mô hình bán chéo dịch vụ giữa các đơn vị trong hệ sinh thái. Thông qua việc kết nối nhu cầu của khách hàng tại các khu công nghiệp và khu đô thị với danh mục dịch vụ vận hành - tiện ích - giải pháp công nghệ, ROX Key từng bước mở rộng tệp khách hàng và gia tăng giá trị trên mỗi khách hàng hiện hữu.

Nhờ chiến lược này, ROX Key đã phát triển thêm nhiều khách hàng mới ngoài hệ sinh thái ROX Group, tăng 18% so với năm 2024.

Lãnh đạo các đơn vị thành viên ROX Group thống nhất định hướng hợp lực hệ sinh thái tại HNKD 2026.

Việc tận dụng dữ liệu khách hàng từ các khu công nghiệp, khu đô thị và các dự án đang vận hành đã giúp ROX Key hiểu rõ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và cư dân. Từ đó, doanh nghiệp có thể thiết kế các gói dịch vụ phù hợp, gia tăng trải nghiệm khách hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Đây cũng là tín hiệu tích cực cho thấy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đang được củng cố thông qua mô hình cung cấp gói dịch vụ tích hợp, thay vì chỉ dừng lại ở các dịch vụ vận hành đơn lẻ.

Đà tăng trưởng này cũng tạo nền tảng để ROX Key tiếp tục đầu tư vào công nghệ, chuẩn hóa quy trình vận hành và phát triển các sản phẩm dịch vụ mới, hướng đến tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Hợp lực vươn xa, hướng tới vận hành xuất sắc

Bước sang năm 2026, ROX Key xác định chiến lược trọng tâm là “Hợp lực vươn xa”, dựa trên hai trụ cột chính gồm: Gói dịch vụ tích hợp (Solution Package) và Vận hành xuất sắc, hướng tới mục tiêu tăng trưởng doanh thu 26% so với năm 2025.

Chia sẻ về định hướng phát triển, ông Nguyễn Văn Hiệp, Tổng Giám đốc ROX Key cho biết: “Hợp lực vươn xa vừa là mục tiêu kinh doanh, vừa là cách ROX Key phát huy sức mạnh hệ sinh thái, năng lực vận hành và nền tảng công nghệ để tạo ra giá trị bền vững cho khách hàng. Khi các dịch vụ, giải pháp và dữ liệu được kết nối hiệu quả, doanh nghiệp có thể mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng vận hành và xây dựng lợi thế cạnh tranh dài hạn”.

Tổng Giám đốc ROX Key Nguyễn Văn Hiệp chia sẻ về định hướng chiến lược. Ảnh: PV

Trong đó, Giải pháp dịch vụ tích hợp được định hướng trở thành nền tảng kinh doanh quan trọng, giúp ROX Key khai thác tối đa dữ liệu khách hàng sẵn có tại các khu công nghiệp và khu đô thị để bán chéo dịch vụ và cung cấp các giải pháp liên kết. Song song với đó, trụ cột Vận hành xuất sắc được xác định là nền tảng để nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng tính cạnh tranh.

Thông qua sự phối hợp của các đơn vị thành viên như IMC, TNTech và TNPM, các giải pháp như mô hình khu công nghiệp thông minh, phần mềm checkpoint quản lý vận hành và an ninh thông minh, ứng dụng trợ lý cư dân 24/7 Timi và ứng dụng giúp việc đang được triển khai, tạo nền tảng để mở rộng bán chéo dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

ROX Key sẽ thực hiện phân hạng tiêu chuẩn vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Việc triển khai phần mềm FM trên toàn hệ thống cũng được xem là bước đi quan trọng để chuẩn hóa công tác quản trị và vận hành. Đồng thời, ROX Key sẽ thực hiện phân hạng tiêu chuẩn vận hành Trung - Cao cho từng mảng dịch vụ, hướng đến nâng chuẩn chất lượng dịch vụ trên toàn hệ thống.

Với chiến lược này, ROX Key đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu lên đến 26% trong năm 2026. Cùng với đó là mục tiêu chinh phục khách hàng ngoài hệ sinh thái với mức tăng trưởng 56%.

Định hướng “Hợp lực vươn xa” của ROX Key cũng gắn với mục tiêu chung của ROX Group trong giai đoạn phát triển mới, hướng tới dấu mốc 30 năm hình thành và phát triển của tập đoàn. Trong bức tranh đó, ROX Key tiếp tục giữ vai trò là đơn vị cung cấp dịch vụ vận hành và giải pháp trong hệ sinh thái, góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị và nâng cao trải nghiệm khách hàng trên toàn hệ thống.

Với nền tảng tăng trưởng từ năm 2025 và định hướng “Hợp lực vươn xa”, ROX Key đang từng bước hoàn thiện mô hình kinh doanh dựa trên giải pháp dịch vụ tích hợp và vận hành xuất sắc. Đây được xem là hướng đi giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực vận hành, mở rộng dư địa tăng trưởng và tạo nền tảng phát triển dài hạn trong giai đoạn tiếp theo./.