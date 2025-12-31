Kiều hối chảy mạnh vào bất động sản cao cấp, Đà Nẵng là tâm điểm mới

(TBTCO) - Dòng kiều hối đang chảy mạnh vào thị trường bất động sản, song xu hướng đầu tư ngày càng chọn lọc, tập trung vào phân khúc cao cấp. Trong bức tranh đó, Đà Nẵng nổi lên như một tâm điểm nhờ chất lượng sống, hạ tầng đô thị và tiềm năng phát triển dài hạn.

Pháp lý mở cửa, Đà Nẵng thành tâm điểm hút kiều hối

Việc Luật Đất đai 2024 chính thức mở rộng quyền tiếp cận và giao dịch bất động sản cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài được xem là bước ngoặt quan trọng, trực tiếp tháo gỡ những nút thắt pháp lý tồn tại suốt nhiều năm qua. Niềm tin của Việt kiều vào triển vọng kinh tế Việt Nam tiếp tục được củng cố, khi nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng và môi trường chính trị - xã hội ổn định.

Thực tế cho thấy, trong năm 2025, kiều hối tiếp tục chảy mạnh vào thị trường bất động sản - kênh đầu tư được đánh giá còn nhiều dư địa hấp dẫn. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, lượng kiều hối rót vào lĩnh vực này đã vượt mức 5 tỷ USD; đến hết 9 tháng, con số xấp xỉ 8 tỷ USD, tương đương khoảng 25% tổng lượng kiều hối chuyển về Việt Nam.

Đáng chú ý, dòng kiều hối trở lại không chỉ mang theo nguồn lực tài chính, mà còn chứng minh cho sự dịch chuyển của một thế hệ chuyên gia Việt toàn cầu – những người đã tích lũy kinh nghiệm làm việc, quản lý và đầu tư tại các thị trường phát triển bậc nhất trên thế giới như Mỹ, Úc, Canada hay châu Âu.

Nhóm này tiếp cận bất động sản với tư duy dài hạn và bài bản hơn, đề cao tính minh bạch pháp lý, tiêu chuẩn vận hành quốc tế, khả năng khai thác thực và giá trị sống bền vững, thay vì chỉ kỳ vọng tăng giá trong thời gian ngắn hạn. Chính cách tiếp cận đó đang dẫn dòng vốn kiều hối dịch chuyển có chọn lọc hướng mạnh vào phân khúc bất động sản hạng sang và siêu sang tại các vị trí lõi đô thị hoặc trung tâm nghỉ dưỡng biển như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc hay Nha Trang.

Trong bức tranh phân bổ dòng vốn đó, Đà Nẵng đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn của dòng kiều hối đầu tư bất động sản cao cấp. Thành phố hội tụ đồng thời các giá trị: chuẩn mực sống cao cấp, môi trường đầu tư hấp dẫn, tiềm năng tăng giá tài sản và giá trị khai thác bền vững, dài hạn.

Sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch quốc tế, cùng hệ thống hạ tầng và các trục đô thị ven sông, trung tâm hành chính - thương mại ngày càng hoàn thiện, tiếp tục củng cố triển vọng đầu tư bất động sản tại khu vực lõi thành phố.

Đà Nẵng - thành phố biển hội tụ sông, núi và nhịp sống cân bằng, đang trở thành điểm đến nổi bật thu hút dòng kiều hối. Ảnh: Shutterstock

Không gian ven sông - điểm đến ưu tiên của dòng kiều hối

Với nhiều Việt kiều, tiêu chí lựa chọn bất động sản tại Việt Nam ngày càng nghiêng về tính thực dụng và khả năng vận hành lâu dài. Họ tìm kiếm một căn hộ không quá lớn nhưng ưu tiên đủ tiện nghi, an toàn và có thể tự vận hành. Khi không ở Việt Nam, tài sản vẫn có thể cho thuê ổn định nhờ sự hỗ trợ của đơn vị quản lý chuyên nghiệp.

Theo các chuyên gia, tại Đà Nẵng, những dự án cao cấp ven sông, thuộc khu vực lõi đô thị và được vận hành theo các chuẩn mực quốc tế đang trở thành điểm đến ưu tiên của dòng kiều hối. Trên trục đô thị ven sông Hàn, The Legend Danang được giới đầu tư và Việt kiều đặc biệt quan tâm nhờ vị trí trung tâm và cách tiếp cận phát triển khác biệt.

Dự án tọa lạc bên cầu Rồng ven sông Hàn - không gian gắn liền với nhịp sống đô thị và các trải nghiệm đặc trưng của Đà Nẵng. Vị trí này được xem là “điểm chạm” giữa sông, biển và trung tâm thành phố, nơi các trục giao thông, hoạt động du lịch và đời sống đô thị giao thoa. Quỹ đất ở sở hữu lâu dài khan hiếm cùng hạ tầng hoàn thiện giúp khu vực này duy trì khả năng giữ giá tốt theo thời gian.

The Legend Danang tọa lạc tại vị trí gắn liền với các trải nghiệm đặc trưng của Đà Nẵng.

Chuẩn mực vận hành – yếu tố then chốt thu hút Việt kiều

The Legend Danang được phát triển theo cách tiếp cận chọn lọc, hướng tới nhóm khách hàng đề cao phong cách sống và giá trị bền vững. Dự án chú trọng đến chất lượng không gian, mật độ xây dựng và các tiêu chuẩn vận hành nhằm tạo ra môi trường sống phù hợp với nhóm cư dân có yêu cầu cao.

The Legend Danang phù hợp nhu cầu vừa ở, vừa đầu tư, vừa quản lý từ xa của Việt kiều.

Đáng chú ý, yếu tố vận hành được đặt làm trọng tâm ngay từ đầu, với sự tham gia của các đối tác quốc tế giàu kinh nghiệm: Accor - Ennismore đảm nhiệm vận hành tháp khách sạn 5 sao Hyde Hotels, trong khi CBRE đóng vai trò tư vấn vận hành cho tháp căn hộ cao cấp. Việc tích hợp sớm các chuẩn mực vận hành quốc tế, công nghệ quản lý và kiểm soát chất lượng được kỳ vọng giúp tài sản vận hành ổn định, bền bỉ theo thời gian. Đây cũng là yếu tố được đánh giá phù hợp với nhóm Việt kiều.

Từ trải nghiệm trở về đến những quyết định đầu tư có tính toán, dòng kiều hối vào Đà Nẵng đang dịch chuyển theo hướng chọn lọc và dài hạn. Trong bối cảnh thành phố từng bước định vị vai trò trung tâm tài chính - du lịch và đô thị phát triển bền vững, các tài sản ven sông lõi đô thị tiếp tục trở thành địa chỉ ưu tiên của dòng vốn này, gắn với cả chiến lược tích lũy tài sản và kế hoạch hồi hương trong tương lai./.