“Bản thiết kế” chiến lược hiện thực hóa khát vọng hùng cường

(TBTCO) - Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, “đất nước đã hội tụ đủ thế và lực, đủ ý chí và quyết tâm để bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc”. Các nghị quyết chiến lược được Bộ Chính trị ban hành thời gian qua chính là những trụ cột thể chế nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ để đất nước hiện thực hóa khát vọng hùng cường.

Khơi mạch nguồn thể chế

Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Không chỉ hướng đến mốc kỷ niệm 100 năm thành lập nước, mà xa hơn, là tương lai vững bền của dân tộc Việt Nam, Bộ Chính trị đã xác lập tầm nhìn, mục tiêu, giải pháp trong các nghị quyết chiến lược.

Nghị quyết số 57-NQ/TW thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị của Đảng trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, coi đây là động lực then chốt để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia...

Ảnh: Hải Phạm

Đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong tư duy của Đảng ta về đối ngoại và hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới nâng tầm đối ngoại và hội nhập quốc tế trở thành nhiệm vụ “trọng yếu thường xuyên”, là động lực chiến lược để xây dựng và bảo vệ đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trong khi đó, Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới được đánh giá là một “cuộc cách mạng tư duy” về pháp luật và quản trị đất nước. Tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết là đặt pháp luật vào vị trí trung tâm của tiến trình phát triển, coi pháp luật không chỉ là công cụ quản lý, mà là động lực kiến tạo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, khơi thông các nguồn lực cho đổi mới sáng tạo.

Khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, Nghị quyết số 68-NQ/TW được ban hành với nhiều điểm mới, đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển của kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết đã khơi dậy khát vọng kinh doanh và sức sống mới trong cộng đồng doanh nghiệp.

Cùng với đó, Bộ Chính trị đã ban hành các nghị quyết về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Mới đây nhất, đầu năm 2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước, khẳng định kinh tế nhà nước là thành phần đặc biệt quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, là trụ đỡ ổn định vĩ mô, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn cho kinh tế nhà nước, đó là phải trở thành lực lượng kiến tạo và dẫn dắt tăng trưởng…

Thắp lửa niềm tin

Phát biểu tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt đại diện doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, tổ chức vào ngày 9/10/2025 tại Hà Nội, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT đã chia sẻ, bày tỏ lời cảm ơn cùng lời hứa của cộng đồng doanh nhân.

Trong đó, ông cảm ơn Nghị quyết số 68-NQ/TW đã ghi nhận vai trò của doanh nhân và tạo điều kiện cho doanh nhân phát triển trong tương lai. Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT hứa sẽ cùng Thủ tướng và Chính phủ “chinh phục bầu trời, vươn ra biển lớn và đi sâu vào lòng đất”, chung tay để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số…

Niềm tin vào thể chế Chia sẻ tại Lễ khai trương Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Tập đoàn Sovico cho rằng, yếu tố cốt lõi của một trung tâm tài chính không đơn thuần nằm ở quy mô vốn, mà ở niềm tin vào thể chế pháp lý ổn định, hạ tầng tài chính - công nghệ hiện đại, con người, văn hóa kinh doanh minh bạch, liêm chính. Khi niềm tin được xây dựng nhất quán, các dòng vốn sẽ ở lại lâu dài và đồng hành cùng nền kinh tế.

“Một quốc gia chỉ thực sự giàu có khi có thể cung ứng sản phẩm và dịch vụ cho toàn thế giới. Vì vậy, toàn cầu hóa là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp, dù lớn hay nhỏ” - ông Trương Gia Bình nhấn mạnh.

Lời chia sẻ của người đứng đầu Tập đoàn FPT phần nào cho thấy, những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, những định hướng chiến lược trong các nghị quyết trụ cột đang ngấm sâu vào dòng chảy cuộc sống, thổi bùng ngọn lửa niềm tin và hành động trong mỗi doanh nghiệp, doanh nhân.

Từ Nghị quyết đến hành động

Tinh thần “từ Nghị quyết đến hành động” đã được triển khai nhanh, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương thông qua nghị quyết của Quốc hội, các kế hoạch hành động của Chính phủ và chương trình triển khai của các bộ, ngành, địa phương.

Bộ Tài chính, với vai trò cơ quan tham mưu chiến lược, tham mưu tổng hợp điều phối kinh tế vĩ mô, đã tham mưu ban hành một số nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, trong đó có nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước.

Ngay sau khi Nghị quyết số 68-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành, với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ báo cáo Quốc hội thông qua Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân; khẩn trương xây dựng trình Chính phủ ban hành các kế hoạch hành động để triển khai nghị quyết.

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Bộ Tài chính thừa ủy quyền Chính phủ trình Quốc hội 8 luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ để Quốc hội xem xét, thông qua, trong đó có nhiều luật quan trọng, tác động lớn đến hoạt động của doanh nghiệp để cụ thể hóa các chủ trương của Bộ Chính trị.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW, Bộ Tài chính đã tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật gắn với đổi mới tư duy xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính - ngân sách nhà nước, đầu tư... theo hướng “thể chế kiến tạo cho sự phát triển”, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp...

“Thời cơ vàng” để bứt phá

Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động mạnh, xung đột địa chính trị leo thang, đứt gãy chuỗi cung ứng diễn ra ở nhiều nơi, kinh tế Việt Nam vẫn bứt phá ngoạn mục. Tăng trưởng GDP đạt 8,02%, thuộc nhóm nước tăng trưởng cao nhất thế giới; tạo nền tảng, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo.

Đặc biệt, chưa bao giờ doanh nghiệp Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội và vận hội mới như thời điểm này, với lực đẩy từ các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, vận hội mới đang mở ra, nhưng thời cơ chỉ trở thành hiện thực bằng nỗ lực và hành động.

Thể chế được khai thông, nguồn lực được khơi dậy và niềm tin được củng cố, sự chung sức, đồng lòng của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, người dân… sẽ đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.