Mang sức mạnh “chiến mã” vào Xuân

(TBTCO) - Một mùa xuân mới đã đến! Xuân Bính Ngọ 2026 - năm ngựa vàng mang lại một trường năng lượng mạnh mẽ, quý khí nhiều, hy vọng lớn!

Nhìn lại năm 2025, năm Ất Tỵ đã đi qua với bao cảm xúc. Để dân tộc bước vào kỷ nguyên vươn mình, cần có những cuộc cách mạng đột phá và 2025 đã chứng kiến những cuộc cách mạng đột phá như vậy.

Hàng loạt nhiệm vụ mang tính định hướng chiến lược đòi hỏi phải thực hiện quyết liệt. Đó là: cải tiến phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; thực hiện cuộc cách mạng chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm tái cấu trúc quan hệ sản xuất phù hợp với sự tiến bộ vượt bậc của lực lượng sản xuất; đột phá về thể chế phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn, rào cản; tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực, bản lĩnh, quyết tâm cao, sẵn sàng dấn thân, dám đi đầu, đổi mới, loại bỏ cái cũ, cái lạc hậu, khơi thông điểm nghẽn, giải quyết vướng mắc…

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 khẳng định nội lực dân tộc, tự chủ quốc phòng và sức mạnh lòng dân.

Việt Nam đã tiến hành cuộc cách mạng “sắp xếp lại giang sơn”, tinh gọn bộ máy. Có những việc chưa từng có tiền lệ đã được giải quyết trong thời gian ngắn. Mô hình tổ chức chính quyền địa phương mới được tinh gọn chỉ còn 2 cấp, gần dân hơn, nên tăng hiệu quả quản lý và phục vụ người dân.

Mục tiêu xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số không còn là khẩu hiệu. Bình dân học vụ số đã trở thành một phong trào quốc gia. Đến nay, kỹ năng số, kiến thức về công nghệ thông tin và an toàn mạng đã được phổ cập tới đông đảo người dân.

Các bộ, ngành tuy phải “vừa chạy, vừa xếp hàng”, nhưng đã nhanh chóng ổn định và dốc toàn lực cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Lấy người dân làm trung tâm phục vụ, Bộ Tài chính đã đề xuất nhiều chính sách “khoan thư sức dân”, được dư luận đánh giá cao. Chẳng hạn, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, Bộ Tài chính đề xuất nâng mức doanh thu miễn thuế, theo đó 90% hộ kinh doanh (tương đương 2,3 triệu hộ) sẽ không phải nộp thuế; đồng thời, nâng mức giảm trừ gia cảnh, điều chỉnh biểu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công. Cùng với đó, đẩy mạnh đưa công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, cắt giảm nhiều thủ tục cho người dân, doanh nghiệp…

Năm 2025 cũng là một năm gian nan, vất vả, khiến cả dân tộc phải gồng mình vượt qua. Hậu quả nặng nề từ thiên tai, bão lũ như một nốt trầm trong bản hùng ca. Bão chồng bão, lũ chồng lũ, nên “nhường cơm sẻ áo” trở thành hoạt động thường xuyên và tự nguyện của mỗi cá nhân, tổ chức.

Để nhanh chóng giúp bà con sớm an cư, Chính phủ đã phát động thực hiện một chiến dịch tổng lực mang tên “Chiến dịch Quang Trung”. Với tinh thần của chiến dịch Quang Trung thần tốc năm xưa, chỉ sau 2 tháng, chúng ta đã hoàn thành sửa chữa, xây mới hàng nghìn ngôi nhà cho người dân tại 8 tỉnh chịu hậu quả nặng nề của bão lũ, thắp ngọn lửa ấm trong mỗi gia đình, ngọn lửa của hạnh phúc và niềm tin.

Năm qua, gian nan, vất vả rất nhiều, nhưng không làm mờ đi niềm tự hào mang tên “A50”, “A80”. Hai sự kiện trọng đại của đất nước kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được tổ chức trọng thể, hoành tráng, thành công và đến giờ, dư âm vẫn còn ấm nóng, hân hoan trong tim mỗi người dân nước Việt. Các sự kiện này đã làm sống lại lịch sử hào hùng của dân tộc, tôn vinh sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh, truyền lửa cho thế hệ trẻ, làm dâng trào tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

Một năm khép lại, đất nước đong đầy hy vọng từ hàng trăm công trình lớn đã khánh thành, đã khởi công và đang dần nên hình, nên vóc. Việt Nam xuân này giống như một đại công trường rộn tiếng ca. Đó là bắc thêm các cây cầu qua sông Hồng, vẽ nét đẹp, tạo sức vươn Phù Đổng cho các vùng ven Thủ đô; đó là sân bay quốc tế Long Thành đang gấp rút hoàn thiện và đã có chuyến bay thử nghiệm; đó là các khu đô thị, khu kinh tế đang hình thành trên cả nước; đó là những cung đường cao tốc đã cán mốc 3.000 km... Những thành tựu ấy là động lực cho năm Bính Ngọ “phi nước đại” đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới!