“Đi từng ngõ, gõ từng hộ” hỗ trợ hộ kinh doanh lớn mạnh

(TBTCO) - Ngành Thuế khép lại nhiệm vụ công tác thuế năm 2025, với chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh". Để chiến dịch đạt hiệu quả, toàn ngành đã thực hiện “Đi từng ngõ, gõ từng hộ” tuyên truyền, hỗ trợ để: Hộ tin - hộ hiểu - hộ chuyển đổi. Kết quả của chiến dịch là hộ kinh doanh thay đổi cách thực hiện nghĩa vụ thuế, còn cơ quan thuế chuyển đổi phương thức quản lý thuế theo hướng minh bạch, hiện đại hơn.

Nhất quán từ chỉ đạo đến cách làm

Thực hiện chủ trương xóa bỏ thuế khoán theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động trong toàn ngành, giao Cục Thuế tổ chức chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hì­nh từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, coi đây là bước đi trọng tâm trong lộ trình cải cách quản lý thuế.

Theo đó, trong hai tháng cuối năm, ngành Thuế tập trung cao độ triển khai chiến dịch. 60 ngày cao điểm ấy là một hành trình không chỉ của ngành Thuế, mà của chính quyền các cấp, của cả người dân cùng đồng lòng thực hiện cải cách.

Nhìn lại hành trình của chiến dịch, có thể thấy, từ thời điểm phát động đến khi triển khai, quỹ thời gian chỉ được tính bằng ngày. Trước áp lực đó, Cục Thuế phải đồng thời xây dựng các đề án triển khai, rà soát phương án tổ chức thực hiện, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ và hướng dẫn thống nhất cho toàn hệ thống.

Cán bộ thuế hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế qua ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại. Ảnh: Đức Thanh

Nhiều công việc được triển khai song song, gối đầu, vừa hoàn thiện về nội dung, vừa kiểm nghiệm tính khả thi trong thực tiễn, để bảo đảm khi chiến dịch lan tỏa xuống từng địa bàn, không có khoảng trống trong chỉ đạo, không có độ trễ trong hành động.

Theo chia sẻ của lãnh đạo Cục Thuế, khó khăn lớn nhất của chiến dịch không nằm ở văn bản chỉ đạo, mà ở thói quen và mức độ sẵn sàng của hộ kinh doanh. Đối tượng chuyển đổi rất rộng, trình độ và điều kiện tiếp cận công nghệ không đồng đều. Nhiều hộ kinh doanh hoạt động lâu năm, quen cách làm thủ công; đặc biệt, không ít hộ do người lớn tuổi làm chủ, việc tiếp cận điện thoại thông minh, phần mềm kê khai, hóa đơn điện tử còn gặp nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, tâm lý e ngại thay đổi vẫn hiện hữu: lo phát sinh thủ tục, lo sai sót, lo bị xử phạt.

Chính những yếu tố ấy khiến công tác tuyên truyền, vận động đòi hỏi nhiều công sức và sự kiên nhẫn hơn từ cơ quan thuế. Và thông điệp được xác định rất rõ: cơ quan thuế không đứng đối diện, mà luôn bên cạnh hộ kinh doanh để giải thích, hướng dẫn và làm cho cái mới trở nên dễ hiểu, dễ làm.

Nhưng để cách làm ấy đi vào thực tế, không thể chỉ là nỗ lực của riêng ngành Thuế. Chiến dịch có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Từ sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, đến vai trò phối hợp của các bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp, cùng với toàn bộ hệ thống ngành Thuế từ trung ương đến cơ sở, các lực lượng được huy động, phối hợp theo một mục tiêu chung.

Ở cấp chỉ đạo, quan điểm và cách làm được thống nhất. Ở cấp triển khai, ban chỉ đạo, các tổ công tác liên ngành được thành lập, phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ hộ kinh doanh ngay tại địa bàn. Chính sự vào cuộc đồng bộ đó đã tạo điều kiện để chủ trương cải cách được triển khai rộng khắp, thống nhất và từng bước đi vào thực tiễn.

Kết quả sau chiến dịch, 100% hộ, cá nhân kinh doanh đã được tiếp cận thông tin, được hỗ trợ, được trải nghiệm các bước chuyển đổi. 100% sẵn sàng bước vào thời điểm 1/1/2026. Đặc biệt, có hơn 18.000 hộ kinh doanh đã tự nguyện, chủ động chuyển đổi trước thời điểm 1/1/2026 - một tín hiệu tích cực cho thấy chuyển đổi đang đi vào thực chất.

Áp lực nhưng cũng đầy tự hào

Kể lại quá trình triển khai chiến dịch, anh Nguyễn Duy Tuân - Trưởng phòng Quản trị dữ liệu và quản lý rủi ro, Thuế tỉnh Sơn La cho biết, có lẽ sau này, khi nhìn lại chặng đường làm nghề, anh vẫn sẽ nhớ nhất những ngày cả ngành Thuế đồng loạt “ra quân” triển khai chiến dịch 60 ngày đêm chạy nước rút để chuyển toàn bộ hộ khoán sang kê khai.

Anh tâm sự, chiến dịch được triển khai với khối lượng công việc lớn, thời gian gấp, đối tượng thay đổi nhiều, nhận thức không đồng đều. Nhưng mỗi người công chức thuế đều hiểu, đó là nhiệm vụ lớn, là bước ngoặt thay đổi cả mô hình quản lý hộ kinh doanh sau bốn thập niên. Trong hành trình ra quân, mỗi đoàn công tác mang trên vai một phần trách nhiệm của ngành, của địa phương, của cả quá trình cải cách.

Anh Tuân kể lại, hành trình ấy là buổi sáng: họp triển khai, rà soát danh sách, phân khu, phân tổ. Buổi trưa: ăn vội hộp cơm, ngay tại bàn mắt vẫn nhìn bảng thống kê. Buổi chiều: xuống cơ sở, đi từng tuyến phố, từng bản làng. Buổi tối: quay về phòng làm việc để cập nhật số liệu, báo cáo, chuẩn bị phương án cho ngày hôm sau. Có hôm đồng hồ chỉ gần 11 giờ đêm, phòng họp vẫn sáng đèn. Có hôm áo ướt mưa, chưa kịp thay đã phải hướng dẫn hộ kinh doanh cài ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại.

Anh Tuân cho biết, để hoàn thành chiến dịch là cả một sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, công chức thuế. Bởi mỗi hộ kinh doanh là một câu chuyện: Có người sợ kê khai vì nghĩ “khó lắm, lại phải làm giấy tờ”. Có người lo sẽ phải nộp thuế nhiều hơn. Có người lớn tuổi, không quen điện thoại thông minh. Có người cả ngày bận rộn buôn bán, tối mịt mới rảnh...

Trong những hoàn cảnh đó, cán bộ thuế phải kiên nhẫn lắng nghe từng nỗi lo, giải thích từng quy định, hướng dẫn từng thao tác. Nhiều khi đang nói phải dừng lại vì khách của họ vừa vào mua hàng. Có hộ kinh doanh gọi lúc 9 - 10 giờ đêm, cán bộ thuế vẫn trả lời, hướng dẫn - vì biết họ cũng đang cố.

Anh Tuân kể, có hôm cả đoàn đi 4 - 5 xã trong ngày, đường núi dốc, bụi bặm, nhưng ai cũng động viên nhau: Ráng thêm chút nữa, sắp xong rồi. Giờ mà bỏ cuộc thì không kịp tiến độ. Công việc này không chỉ là số liệu, mà là chuyển đổi cả tư duy quản lý.

Sau 60 ngày đêm, nhìn lại số hộ đã chuyển đổi, nhìn những bảng kê khai điện tử đầu tiên của bà con vùng cao, nhìn những hộ vốn ngại công nghệ nay đã biết tự nộp thuế điện tử qua điện thoại - mỗi người cán bộ công chức thuế đều thấy lòng mình ấm lại.

Theo anh Tuân, vất vả thì nhiều, áp lực thì khỏi nói, nhưng đổi lại là cảm giác tự hào - tự hào vì mình góp phần vào một bước tiến mới của ngành Thuế; tự hào vì được là một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh lớn của chuyển đổi số quốc gia.

"60 ngày đêm ấy không chỉ là một chiến dịch. Nó là minh chứng rằng: Khi ngành Thuế quyết tâm thay đổi, mỗi cán bộ đều sẵn sàng đi đến cùng vì sự đổi mới và sự minh bạch. Và nếu có ai đó hỏi: 60 ngày đêm ấy có gì đặc biệt? Thì tôi sẽ nói rằng: “Đặc biệt”! Vì nó cho thấy người công chức thuế có thể làm được những điều rất lớn - bằng những nỗ lực thầm lặng nhất" - anh Tuân nhấn mạnh.