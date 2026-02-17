Kinh tế Việt Nam khẳng định sức bật, củng cố niềm tin tăng trưởng

(TBTCO) - Kinh tế Việt Nam khép lại năm 2025 với mức tăng trưởng ấn tượng, tiếp tục tạo dấu ấn tích cực trong mắt các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, khả năng duy trì tăng trưởng cao và ổn định của Việt Nam được xem là điểm sáng, tạo niềm tin vào triển vọng tăng trưởng trong năm 2026.

TS. Nguyễn Bá Hùng - Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam: Đà tăng trưởng tích cực tiếp sức cho triển vọng kinh tế năm 2026

Tăng trưởng GDP đạt 8,02% của Việt Nam trong năm 2025 là thành quả rất tích cực, ở mức cao so với khu vực, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều bất định. Tuy chính sách thuế quan biến động lớn trong năm 2025, các động lực tăng trưởng chính của Việt Nam vẫn tạo những dấu ấn nổi bật: xuất khẩu tăng hơn 16%, giải ngân đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư nước ngoài cũng tăng trưởng tốt, cao hơn so với năm 2024. Điều này chứng tỏ sức chống chịu tốt của nền kinh tế Việt Nam.

Trong năm 2025, công tác điều hành ngân sách nhìn chung khá linh hoạt, cân bằng giữa yêu cầu hỗ trợ tăng trưởng và bảo đảm an toàn tài khóa. Chi đầu tư phát triển, đặc biệt là đầu tư công, được ưu tiên rõ nét, góp phần tạo động lực tăng trưởng. Chi thường xuyên tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ; kỷ luật, kỷ cương tài chính được tăng cường, hạn chế chi ngoài dự toán. Các chính sách an sinh xã hội, cải cách tiền lương được bố trí đủ nguồn lực, không gây áp lực lên cân đối ngân sách.

Các chỉ tiêu an toàn tài khóa tiếp tục được giữ vững: cân đối ngân sách tích cực, có khả năng đạt thặng dư trong năm 2025. Nợ công tiếp tục duy trì ở mức an toàn, thấp hơn trần được Quốc hội cho phép; tạo không gian chính sách cho kích thích tài khóa trong các năm tới. Việc giữ được dư địa tài khóa trong năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là khi Việt Nam bước vào chu kỳ chính trị - chính sách mới gắn với Đại hội Đảng XIV, đòi hỏi nguồn lực lớn cho cải cách và đầu tư phát triển.

Mức tăng trưởng tích cực của kinh tế Việt Nam trong năm 2025, nhất là sự ổn định của các chỉ số vĩ mô củng cố triển vọng cho năm 2026, tạo đà để nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng thuận lợi, ít nhất là trong giai đoạn đầu của năm 2026.

Tuy nhiên, nền kinh tế được dự báo đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Áp lực từ thuế quan gia tăng sẽ rõ nét hơn trong năm 2026, triển vọng duy trì tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao như năm 2025 trở nên khó khăn hơn, nhất là trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu phục hồi chưa đồng đều. Về thu hút FDI, dù Việt Nam vẫn đang sở hữu nhiều lợi thế, song những khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu có thể tạo ra áp lực nhất định đối với dòng vốn FDI…

Xét về định hướng, các chính sách vĩ mô hiện nay đã khá rõ ràng, vấn đề then chốt là khâu tổ chức thực hiện cần hiệu quả hơn, nâng cao kết quả thực hiện so với mức kế hoạch được phân bổ. Để thực hiện hiệu quả hơn, cần gắn chặt các biện pháp tài khóa với cải cách chính sách kinh tế và cải cách thể chế, đây là yêu cầu không thể trì hoãn.

Điều quan trọng là triển khai nhanh chóng và hiệu quả các biện pháp cải cách đã được xác định trong thời gian qua, để tạo môi trường thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây sẽ là yếu tố then chốt để thu hút đầu tư tư nhân và thúc đẩy tiêu dùng trong nước, qua đó hỗ trợ tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế.

Luyện Vũ (ghi)

Ông Hong Sun - Chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM): Tăng trưởng tích cực là “liều thuốc trợ lực” mạnh mẽ cho tâm lý của nhà đầu tư

Tôi rất ấn tượng với kết quả tăng trưởng GDP đạt 8,02% của Việt Nam trong năm 2025. Đây là con số vượt kỳ vọng trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn đang đối mặt với lạm phát và đứt gãy chuỗi cung ứng. Mức tăng trưởng cao này của Việt Nam khẳng định nội lực mạnh mẽ và sự điều hành chính sách linh hoạt của Chính phủ. Kết quả này giống như một “liều thuốc trợ lực” rất mạnh cho tâm lý của các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và nhà đầu tư Hàn Quốc nói riêng, để họ tiếp tục yên tâm hoạt động và mở rộng kinh doanh tại Việt Nam.

Những năm gần đây, Hàn Quốc luôn thuộc nhóm các quốc gia đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Năm 2025, kim ngạch thương mại giữa hai nước xấp xỉ 100 tỷ USD. Đây là những con số rất ấn tượng trong bối cảnh Hàn Quốc đang có quan hệ hợp tác thương mại - đầu tư với gần 200 nước trên thế giới. Việt Nam là đối tác lớn thứ ba về thương mại của Hàn Quốc và ngược lại, Hàn Quốc cũng là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam. Năm ngoái, có hơn 5,2 triệu người Hàn Quốc sang Việt Nam - con số rất lớn so với dân số của Hàn Quốc (50 triệu dân), mỗi tuần có khoảng 1.000 chuyến bay trực tiếp giữa hai nước. Quan hệ song phương về mọi mặt giữa hai nước đang ngày càng phát triển.

Chúng tôi đánh giá, Chính phủ Việt Nam “siêu giỏi”, rất năng động, linh hoạt và tích cực cải cách, cải thiện môi trường đầu tư. Xét về các chính sách ưu đãi đầu tư và ưu đãi thuế, có thể thấy, Chính phủ Việt Nam rất cầu thị, sẵn sàng lắng nghe và tích cực tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp. Chúng tôi đánh giá rất cao tinh thần này.

Cùng với đó, tôi đánh giá rất cao nỗ lực và thay đổi của Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực cải cánh hành chính. Năm vừa qua, Quốc hội và Chính phủ đã thông qua và ban hành rất nhiều luật, nghị quyết liên quan tới đầu tư, kinh doanh theo hướng ngày càng rõ ràng hơn và minh bạch hơn, hỗ trợ cho nhà đầu tư. Tất cả những điều này giúp nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhà đầu tư Hàn Quốc, giữ vững niềm tin kinh doanh tại Việt Nam.

Bước sang năm 2026, chúng tôi vẫn giữ sự lạc quan mạnh mẽ đối với triển vọng kinh tế của Việt Nam và kỳ vọng vào một năm mới với kết quả kinh doanh tích cực hơn nữa.

Hà My (ghi)

GS.TS Andreas Stoffers - Đại học FOM Essen (Đức): Kinh tế Việt Nam tăng trưởng ấn tượng nhờ cải cách nhất quán

Tôi gắn bó với Việt Nam đã nhiều năm. Từ khi còn là sinh viên, tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu lịch sử Đông Nam Á và Việt Nam sớm trở thành một trong những điểm tham chiếu quan trọng nhất.

Năm 2009, khi lần đầu sang Hà Nội làm việc với tư cách thành viên Ban Điều hành Deutsche Bank, công cuộc Đổi mới của Việt Nam đã tiến hành được hơn 20 năm. Dù vậy, tôi vẫn chứng kiến rõ, Việt Nam chuyển mình rất nhanh qua từng năm, năng lực sản xuất được nâng lên rõ rệt, tầng lớp trung lưu mở rộng, môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Kết quả tăng trưởng GDP trên 8% của Việt Nam trong năm 2025 là một thành tựu đáng chú ý và phản ánh năng lực thích ứng của nền kinh tế trong bối cảnh nhiều thách thức toàn cầu. Tuy nhiên, riêng con số này chỉ phản ánh được một phần bức tranh về sự phát triển và tiến bộ kinh tế của đất nước. Thay vì bị định hình bởi một sự kiện mang tính quyết định duy nhất, năm 2025 được đặc trưng bởi sự kết hợp của các biện pháp chính sách và cải cách, cùng nhau củng cố nền tảng của nền kinh tế.

Trong năm qua, Việt Nam đã thực hiện chương trình cải cách rộng lớn nhằm tăng cường khả năng phục hồi kinh tế, năng lực cạnh tranh và niềm tin của nhà đầu tư. Những cải cách này là một gói chính sách tích hợp, chứ không phải là các sáng kiến ​​riêng lẻ. Cách tiếp cận này được phản ánh rõ ràng trong các nghị quyết được Bộ Chính trị ban hành thời gian qua.

Những kết quả tích cực trong năm 2025 tạo đà cho tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2026. Triển vọng kinh tế của Việt Nam trong năm nay được đánh giá lạc quan một cách thận trọng. Mặc dù các diễn biến toàn cầu nằm ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của Việt Nam, nhưng đất nước có thể tăng cường khả năng chống chịu và phục hồi thông qua việc tiếp tục cải cách, duy trì sự cởi mở với thương mại và đầu tư, tập trung mạnh hơn vào khu vực trong khuôn khổ ASEAN và các khuôn khổ đa phương như APEC.

Việt Nam đang tiến tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 và những tiến bộ hơn nữa trong năm 2026 là hoàn toàn có cơ sở. Việc duy trì trọng tâm vào đa dạng hóa và chất lượng tăng trưởng sẽ đóng vai trò then chốt giúp giảm thiểu các cú sốc từ bên ngoài. Về vấn đề này, chiến lược phát triển của Việt Nam tiếp tục thể hiện khả năng thích ứng cao, được xây dựng trên những nền tảng cấu trúc vững chắc. Bên cạnh đó, việc tăng cường giao tiếp quốc tế và quan hệ công chúng chiến lược có thể hỗ trợ hơn nữa các mục tiêu kinh tế của Việt Nam bằng cách nâng cao nhận thức toàn cầu về tiến trình cải cách và tiềm năng dài hạn của đất nước.

Thảo Miên (ghi)

Ông Adam Sitkoff - Giám đốc Điều hành Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (Amcham): Doanh nghiệp Hoa Kỳ lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Trong hơn 3 thập kỷ qua, AmCham luôn là đối tác đồng hành đáng tin cậy của Việt Nam trong quá trình xây dựng một nền kinh tế mở, năng động và đổi mới. Các doanh nghiệp thành viên của chúng tôi đã đầu tư hàng tỷ USD tại Việt Nam, tạo ra hàng chục nghìn việc làm trực tiếp và hỗ trợ hàng trăm nghìn việc làm gián tiếp. Quan trọng không kém, các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã mang tới phương thức quản trị hiện đại, công nghệ tiên tiến và các tiêu chuẩn toàn cầu, qua đó góp phần nâng cao vai trò của Việt Nam trong thương mại quốc tế.

Hiện nay, Hoa Kỳ vừa là một trong những nhà đầu tư hàng đầu, vừa là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, cho thấy mối quan hệ kinh tế giữa hai nước ngày càng sâu rộng và bền chặt.

Bất chấp những bất định trong chính sách thương mại và các mức thuế quan, năm 2025, xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ vẫn đạt mức cao kỷ lục. Chính phủ hai nước tiếp tục thảo luận nhằm mở rộng quan hệ kinh tế theo hướng cân bằng và cùng có lợi, đồng thời khai thác các cơ hội mới trong những lĩnh vực then chốt như hạ tầng, kinh tế số, năng lượng, tài chính và y tế.

Nền kinh tế Việt Nam hoạt động rất tích cực trong năm 2025 và đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn dự báo của đa số các nhà kinh tế và chuyên gia. Việt Nam đã thể hiện khả năng chống chịu và tiến bộ đáng kể, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng đều đặn và đẩy mạnh hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu.

Kinh tế Việt Nam năm 2026 được dự báo đầy triển vọng, khi sản xuất, tăng trưởng kinh tế và đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì ở mức cao. Việt Nam cũng được dự báo là nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực trong năm nay. Doanh nghiệp Hoa Kỳ và Việt Nam đang đóng vai trò then chốt, chủ động tận dụng tối đa các cơ hội thương mại và đầu tư trong giai đoạn tới.

Tôi đánh giá cao chương trình tái cấu trúc hành chính đầy tham vọng của Chính phủ Việt Nam, cũng như định hướng xác định đổi mới sáng tạo, minh bạch và khu vực kinh tế tư nhân chính là những động lực thực sự của quá trình chuyển đổi kinh tế. Việt Nam đã có những bước tiến nhất định trong việc tháo gỡ vướng mắc hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, dù vẫn còn một số thách thức cần tiếp tục giải quyết.

Cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ cam kết gắn bó với thành công lâu dài của Việt Nam. Chúng tôi tiếp tục đồng hành và hỗ trợ chặng đường phát triển tiếp theo, cũng như chiến lược của Việt Nam nhằm đạt được tăng trưởng kinh tế nhanh hơn và bền vững hơn. Thông qua hợp tác chặt chẽ, hai bên có thể cùng nhau hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế đầy tham vọng, mở rộng các chương trình phát triển nguồn nhân lực thông qua hợp tác với khu vực tư nhân và cùng kiến tạo nền kinh tế của tương lai, được dẫn dắt bởi các đổi mới trong những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, năng lượng, công nghệ sinh học và nhiều ngành mới nổi khác mà hiện nay chúng ta còn chưa hình dung hết.

Luyện Vũ (ghi)

Ông Bruno Jaspaert - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham): Doanh nghiệp châu Âu vững niềm tin với đà tăng trưởng bền vững của Việt Nam

Sau khi Hoa Kỳ công bố các biện pháp thuế quan trong năm 2025, đã có nhiều câu hỏi về khả năng Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng 8%. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nền kinh tế Việt Nam đã chứng minh sức bật đáng kể. Việt Nam khép lại năm 2025 với mức tăng trưởng GDP đạt 8,02%, không phải vì không đối mặt với khó khăn, mà bởi các nền tảng cốt lõi đủ vững chắc để vượt qua thách thức. Ngay cả những ý kiến hoài nghi nhất cũng khó có thể phủ nhận sức mạnh của các con số này, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay.

Bất chấp những thách thức toàn cầu, cộng đồng doanh nghiệp châu Âu vẫn duy trì niềm tin mạnh mẽ vào Việt Nam. Niềm tin này được củng cố bởi kết quả hoạt động kinh doanh tích cực. Báo cáo Chỉ số niềm tin kinh doanh quý IV/2025 của EuroCham cho thấy, trong năm 2025, 60% doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh cải thiện so với năm 2024; đồng thời, 82% kỳ vọng hiệu quả kinh doanh sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2026. Những con số này cho thấy cộng đồng doanh nghiệp tin tưởng rằng, đà phát triển hiện tại của Việt Nam không mang tính nhất thời, mà có nền tảng để duy trì bền vững trong những năm tới.

Sức hấp dẫn của Việt Nam tiếp tục được củng cố bởi sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng doanh nghiệp. Có tới 87% doanh nghiệp cho biết, họ sẵn sàng giới thiệu Việt Nam như một điểm đến đầu tư cho các doanh nghiệp nước ngoài khác, trong đó mức độ tự tin cao nhất đến từ nhóm doanh nghiệp quy mô lớn.

Khi niềm tin thị trường được củng cố, các doanh nghiệp châu Âu bước vào năm 2026 với những ưu tiên chiến lược ngày càng rõ nét. Mở rộng hoạt động và đa dạng hóa danh mục đầu tư là ưu tiên hàng đầu, nhân lực tiếp tục giữ vị trí thứ hai, tiếp đó là ưu tiên tăng cường ứng dụng công nghệ, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo, cho thấy sự chuyển dịch chiến lược hướng tới nâng cao hiệu quả, năng suất và năng lực cạnh tranh dài hạn.

Việt Nam đang bước vào một giai đoạn chuyển dịch mang tính cấu trúc, từng bước khẳng định vai trò là một động lực tăng trưởng chủ chốt, trên lộ trình vươn lên nhóm ba nền kinh tế hàng đầu ASEAN. Động lực tăng trưởng, lộ trình cải cách và nền tảng đầu tư của Việt Nam tiếp tục củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp. Bước sang năm 2026, tâm lý lạc quan mang tính thận trọng nhưng có cơ sở, được hậu thuẫn bởi các chỉ số thực tế, các cải cách đang triển khai và niềm tin ngày càng rõ ràng rằng, Việt Nam không chỉ kiên cường trước biến động, mà còn đang trở thành một mắt xích trung tâm trong chiến lược tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp châu Âu.

Mai Lâm (ghi)