Xử phạt 4 doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin và phát hành trái phiếu

(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 4 doanh nghiệp do vi phạm quy định về công bố thông tin và chào bán, phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Theo Quyết định số 148/QĐ-XPHC, Công ty cổ phần công nghệ tài chính Encapital bị xử phạt tổng cộng 357,5 triệu đồng. Trong đó, Công ty bị phạt 77,5 triệu đồng do thực hiện đăng ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định. Ngày 19/9/2025, Công ty công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu mã ECF12501 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tuy nhiên đến ngày 02/10/2025 mới nộp hồ sơ đăng ký trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Encapital đồng thời bị phạt 55 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn đối với Báo cáo tình hình tài chính năm 2024 và bị phạt 225 triệu đồng do chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Cụ thể, Báo cáo tài chính năm 2023 riêng và hợp nhất của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, song kiểm toán viên ký báo cáo không có tên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024.

Ngoài hình thức phạt tiền, UBCKNN buộc Encapital thu hồi số chứng khoán đã chào bán, phát hành; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi phát sinh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Tiền lãi phát sinh được tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng nơi tổ chức phát hành mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán tại thời điểm quyết định có hiệu lực; trường hợp chào bán, phát hành trái phiếu thì tiền lãi được tính theo lãi suất ghi trên trái phiếu theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP và Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần dịch vụ quốc tế Solaris Việt Nam bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật và công bố thông tin không đúng thời hạn đối với hàng loạt tài liệu liên quan đến tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu, báo cáo tài chính, tình hình thanh toán lãi, gốc và việc thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu trong các năm 2021–2025.

Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch T&M Vân Phong bị phạt 92,5 triệu đồng do không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho HNX đối với các tài liệu gồm: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020; Tình hình thanh toán gốc, lãi năm 2020; Tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán năm 2022.

Ngoài ra, Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Phương Đông bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin và công bố thông tin không đúng thời hạn đối với nhiều tài liệu liên quan đến tình hình sử dụng vốn trái phiếu được kiểm toán, báo cáo tài chính năm và bán niên, cũng như tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong giai đoạn 2023–2025./.