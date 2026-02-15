Ngày 15/2: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 150.500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (15/2) chứng kiến phiên tăng mạnh ngay sát kỳ nghỉ Tết. Giá trung bình toàn vùng vọt lên 97.600 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tại các vùng trồng trọng điểm dao động trong khoảng 148.000 - 150.500 đồng/kg, không đổi so với hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tăng mạnh ngay sát kỳ nghỉ Tết. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tăng mạnh

Trong nước, thị trường Tây Nguyên chứng kiến phiên tăng giá mạnh ngay sát kỳ nghỉ Tết. Giá trung bình toàn vùng vọt lên 97.600 đồng/kg.

Đắk Nông tiếp tục dẫn đầu với 97.700 đồng/kg, mức cao nhất khu vực. Đắk Lắk và Gia Lai cùng chạm mốc 97.500 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng đạt 96.200 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 3/2026 trên sàn London tăng 0,63% (24 USD/tấn), lên 3.859 USD/tấn ở mức cao nhất trong vòng một tuần. Hợp đồng tháng 5/2026 tăng 0,93% (35 USD/tấn), đạt 3.800 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3/2026 tăng 0,13% (0,4 US cent/pound), lên 300,05 US cent/pound; hợp đồng tháng 5/2026 tăng 0,29% (0,85 US cent/pound), đạt 298,3 US cent/pound.

Giá tiêu neo ở vùng 148.000 - 150.500 đồng/kg

Giá tiêu tại các vùng trồng trọng điểm hôm nay dao động trong khoảng 148.000 - 150.500 đồng/kg, không đổi so với hôm qua.

Cụ thể, Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là hai địa phương có mức giá cao nhất, cùng đạt 150.500 đồng/kg. Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) giao dịch ở mức 148.500 đồng/kg.

Gia Lai và Đồng Nai hiện thu mua quanh mốc 148.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực khảo sát. Nhìn chung, mặt bằng giá nội địa đang giữ trạng thái cân bằng khi nguồn cung và nhu cầu thu mua không có biến động đột ngột.

Trên thị trường quốc tế, theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia giảm thêm 0,12% (8 USD/tấn), xuống còn 6.848 USD/tấn.

Trong khi đó, tiêu đen Brazil ASTA 570 giữ mức 6.000 USD/tấn, còn tiêu đen Malaysia duy trì 9.100 USD/tấn. Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l vẫn dao động trong khoảng 6.400 - 6.600 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá Muntok Indonesia giảm nhẹ 0,11% (10 USD/tấn), xuống 9.270 USD/tấn. Malaysia và Việt Nam tiếp tục đi ngang, lần lượt ở mức 12.100 USD/tấn và 9.150 USD/tấn./.