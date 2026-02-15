Giá vàng hôm nay ngày 15/2: Giá vàng tăng trở lại, dao động từ 176 - 181 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Sáng 15/2, giá vàng trong nước ghi nhận nhịp tăng tại nhiều doanh nghiệp lớn, với mức điều chỉnh cao nhất khoảng 2 triệu đồng/lượng, trong khi một số đơn vị vẫn duy trì ổn định, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến trong khoảng 176 - 181 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 15/2, giá vàng trong nước ghi nhận nhịp điều chỉnh tăng trở lại tại phần lớn các doanh nghiệp kinh doanh lớn sau phiên giao dịch trước đó. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như PNJ, Bảo Tín Minh Châu và SJC đồng loạt nâng giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến tăng lên quanh ngưỡng 178 - 181 triệu đồng/lượng. So với phiên liền trước, mức điều chỉnh tại nhiều đơn vị lên tới 2 triệu đồng/lượng cho mỗi chiều giao dịch.

Diễn biến giá vàng cập nhật đến rạng sáng 15/2. Nguồn: PV tổng hợp.

Trong khi đó, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và DOJI, giá vàng miếng được duy trì ổn định so với phiên trước, hiện giao dịch phổ biến trong khoảng 176 - 179 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, không ghi nhận biến động.

Đà tăng không chỉ xuất hiện ở vàng miếng mà còn lan sang phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, giá vàng nhẫn được niêm yết khoảng 177,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 180,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đồng loạt tăng 2 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó. Cùng xu hướng, PNJ điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn thêm 1,9 triệu đồng/lượng, đưa mức giao dịch lên khoảng 177,5 - 180,5 triệu đồng/lượng.

Ở chiều khác, DOJI giữ nguyên giá vàng nhẫn so với phiên trước, hiện niêm yết ở mức 175,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 178,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Tương tự, Phú Quý cũng không điều chỉnh giá, giao dịch quanh vùng 175,7 - 178,7 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn lên 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới ngày 15/2 hiện giao dịch quanh mức 5.041,2 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, tương đương khoảng 159 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng trong nước vẫn duy trì đà tăng mạnh, khiến chênh lệch giữa thị trường nội địa và thế giới nới rộng lên khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới cập nhật đến 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Diễn biến trên thị trường quốc tế cho thấy áp lực điều chỉnh đang xuất hiện. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ giảm 0,3%, xuống còn 5.084,30 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý từng vượt mốc 5.100 USD/ounce nhưng nhanh chóng hạ nhiệt sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ công bố tích cực hơn dự kiến. Thông tin này làm suy giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất, đồng thời hỗ trợ đồng USD tăng giá, qua đó gây sức ép lên vàng.

Liên quan đến triển vọng chính sách, ông Ole Hansen - Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, cho rằng thị trường đang chuyển trọng tâm sang các dữ liệu kinh tế sắp công bố, phản ánh trạng thái bình thường hóa sau giai đoạn biến động mạnh. Bên cạnh đó, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại Trung Quốc có thể khiến thanh khoản suy giảm và làm giảm khẩu vị rủi ro trong ngắn hạn.

Dù vậy, ở góc nhìn dài hạn, nhiều chuyên gia vẫn đánh giá các yếu tố nền tảng tiếp tục hỗ trợ kim loại quý. Ông Steve Land - Giám đốc danh mục đầu tư Quỹ Vàng và Kim loại quý Franklin Templeton, nhận định vàng thường thể hiện tốt trong bối cảnh căng thẳng tài chính và địa chính trị gia tăng, khi bất ổn thương mại và rủi ro kinh tế toàn cầu vẫn hiện hữu.

Từ quan điểm này, ông Land cho rằng, nếu vàng bước vào giai đoạn tích lũy rộng hơn, nhà đầu tư có thể cân nhắc cơ hội trong nhóm cổ phiếu khai thác mỏ. Theo ông, đà tăng giá gần đây chủ yếu được thúc đẩy bởi lực mua từ ngân hàng trung ương và các quỹ ETF, trong khi cổ phiếu ngành khai khoáng chưa phản ánh đầy đủ mức tăng của vàng. Ở vùng giá cao, các doanh nghiệp khai thác có thể hưởng lợi từ đòn bẩy hoạt động, với lợi nhuận và dòng tiền tự do tăng nhanh hơn so với biến động của giá kim loại quý.