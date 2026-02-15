Ngày 15/2: Giá heo hơi duy trì trong khoảng 70.000 - 73.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (15/2) không biến động khi thị trường cả ba miền cùng giữ giá ổn định. Sau chuỗi phiên giảm liên tiếp trước đó, mặt bằng chung hiện duy trì trong khoảng 70.000 - 73.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay dao động quanh mốc 70.000 - 73.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang, phổ biến trong khoảng 71.000 - 73.000 đồng/kg.

Mức 73.000 đồng/kg vẫn được ghi nhận tại Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên, cao nhất khu vực. Nhóm địa phương giao dịch ở mức 72.000 đồng/kg gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai và Điện Biên.

Lai Châu và Phú Thọ duy trì mức 71.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực, song không có thêm điều chỉnh so với hôm qua.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay ổn định trên diện rộng. Giá thu mua dao động 71.000 - 73.000 đồng/kg.

Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng giữ mức 73.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng neo ở 72.000 đồng/kg. Nghệ An, Hà Tĩnh và Đắk Lắk tiếp tục giao dịch tại 71.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay vẫn đi ngang trong khoảng 70.000 - 72.000 đồng/kg. Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và TP. Hồ Chí Minh giữ mức 72.000 đồng/kg. An Giang và Vĩnh Long giao dịch ở 71.000 đồng/kg. Thấp nhất khu vực là Cà Mau và Cần Thơ với 70.000 đồng/kg./.