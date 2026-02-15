Ngày 15/2: Giá heo hơi duy trì trong khoảng 70.000 - 73.000 đồng/kg

|Giá heo hơi hôm nay dao động quanh mốc 70.000 - 73.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu
Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang, phổ biến trong khoảng 71.000 - 73.000 đồng/kg.
Mức 73.000 đồng/kg vẫn được ghi nhận tại Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên, cao nhất khu vực. Nhóm địa phương giao dịch ở mức 72.000 đồng/kg gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai và Điện Biên.
Lai Châu và Phú Thọ duy trì mức 71.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực, song không có thêm điều chỉnh so với hôm qua.
Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay ổn định trên diện rộng. Giá thu mua dao động 71.000 - 73.000 đồng/kg.
Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng giữ mức 73.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng neo ở 72.000 đồng/kg. Nghệ An, Hà Tĩnh và Đắk Lắk tiếp tục giao dịch tại 71.000 đồng/kg.
Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay vẫn đi ngang trong khoảng 70.000 - 72.000 đồng/kg. Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và TP. Hồ Chí Minh giữ mức 72.000 đồng/kg. An Giang và Vĩnh Long giao dịch ở 71.000 đồng/kg. Thấp nhất khu vực là Cà Mau và Cần Thơ với 70.000 đồng/kg./.